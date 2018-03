Conheça 20 cursos divertidos para este ‘ano letivo’

Quando se é criança, o ano sempre começa com 'passeios' por papelarias. Em busca de uma mochila descolada ou de uma lancheira com seus personagens preferidos. E canetinhas, massinhas de modelar e tantos outros itens coloridos de extrema importância para a vida ‘acadêmica’ infantil. Ok, você cresceu. Mas, em uma cidade como São Paulo, sempre se pode reviver esses momentos. Especialmente, no começo do ano. Por isso, o Divirta-se selecionou 20 cursos livres para a sua ‘volta às aulas’.

O bom é que agora você pode escolher o que estudar. Algo que combine mais com o seu jeito. Em vez de química, o melhor ponto para enrolar brigadeiro, por exemplo. Ou drinques profissionais. Em vez da educação física (um trauma para muita gente), você pode optar por história - do cinema ou da moda. Ou talvez seja o momento de você exorcizar, enfim, a timidez juvenil com aulas de teatro e de palhaço.

Estudar agora vai ser mais divertido. Ninguém vai ter de olhar o seu boletim. Seus pais não vão precisar assinar nada. E você ainda vai querer aderir às atividades extracurriculares, que também indicamos nesta nossa ‘apostila’. Por fim, fizemos uma lista de ‘materiais didáticos’ que vão ajudá-lo a aproveitar melhor todo o aprendizado. Então, carregue o Divirta-se com você. Agora, você pode colar à vontade.

AGENDA ESCOLAR

Escolha o dia do mês em que pretende iniciar o seu curso e se organize. Só não pode demorar: alguns começam nesta semana. Já apontou o lápis?

Pesquisa de campo

DRAMA

Na peça Palhaços, fica claro que essa vida ão é só de risadas. eatro Imprensa. R. Jaceguai, 400, República, 3241-4203.

AQUECIMENTO

No dia 12/2, às 18h, leve um disco ao Alberta #3 e veja se o seu repertório grada. Galeria Nova Barão. R. Alta, lj. 30, 3237-0176.

PICADEIRO

No Circo dos Sonhos, uma menina sonha com liras e equilibristas. Av. Nicolas Boer, 120, Barra Funda, 2076-0087.

REFERÊNCIA

No MyNY Bar, você vê o talentoso Marcelo Serrano preparar (bons) drinques. R. Pedroso Alvarenga, 1.285, Itaim Bibi, 3071-1166.

PROGRAMA DE AULAS

Tudo bem, se você precisa de um tempinho para se preparar. Mas se matricule já nos cursos de março para garantir a sua vaga

Atividades eletivas

INTRODUÇÃO

A Orquestra do Theatro São Pedro toca aberturas de óperas. R. Barra Funda, 171, 3667-0499. Dom. (6), 17h. Grátis.

CONCRETUDE

Quando chegar à aula sobre concretismo, veja obras de Anatol Wladyslaw no MAM. Pq . do Ibirapuera, portão 3, 5085-1300.

SCRIPT

Na Cinemateca, veja roteiros originais de diretores como Glauber Rocha. Lgo . Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111.

MOSTRUÁRIO

Conheça 60 looks de Glória Coelho, um dos ícones da moda brasileira, no MCB. Av. Faria Lima, 2.705, 3032-3727.