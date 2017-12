Congestionamento de blocos em Salvador irrita cantor Netinho O cantor Netinho pediu igualdade de tratamento para os artistas no Carnaval de Salvador na madrugada deste domingo, depois de ter sido impedido pela organização do evento de parar o seu trio em frente ao camarote de uma rede de televisão que transmitia o Carnaval ao vivo em rede nacional. "Eu quero saber por que não pude parar na frente da Band, depois de ter ficado uma hora e meia parado esperando pelos outros trios", questionou indignado ao passar em frente ao Camarote Expresso 2222, do cantor Gilberto Gil, circuito Dodô, na orla marítima. "O que vale para uma, tem que valer para todos. Esse Carnaval não é de ninguém, é de todos", acrescentou. O bloco Trimix puxado pelo cantor estava imediatamente atrás do trio independente de Daniela Mercury. A cantora, que este ano comemora 15 anos do lançamento do sucesso "O Canto da Cidade", que lhe rendeu o título de "Rainha do Axé", aproveitou a passagem em frente ao Expresso 2222 para cantar com Caetano Veloso e Gil, que assistiam à folia de dentro do camarote. Daniela e o convidado da noite, Seu Jorge, cantaram com Gil a canção "Marina", de Dorival Caymmi, e com Caetano Veloso, "Tieta". Daniela disse que estava preparada para cantar mais uma com o ministro da Cultura, mas que devido ao atraso no fluxo dos blocos, deixaria para outra noite. "O Netinho já vinha me empurrando", disse. O Circuito Dodô, na orla marítima, foi criado por inspiração de Daniela Mercury para justamente desafogar o centro histórico de Salvador do grande número de foliões. Mas como a cada ano recebe mais camarotes e atrações, já está sofrendo com o mesmo problema. Todos os grandes blocos e artistas do Carnaval baiano, como Ivete Sangalo e a própria Daniela, têm camarotes no circuito que inicia um pouco antes do Farol da Barra e segue até o bairro de Ondina. Ao conduzirem seus blocos, esses artistas normalmente param os trios para cantar para os convidados dos camarotes, gerando pequenos represamentos que levam aos congestionamentos. Neste domingo às 2h30 ainda estavam saindo trios elétricos do Farol da Barra, apesar da programação oficial do sábado de Carnaval ter previsto a última saída para 0h40.