Confusão na estreia da nova temporada de 'Lost'

Tudo bem que Lost pira qualquer um, mas a Globo se mostrou mais perdida que o povo da ilha ao exibir o primeiro episódio da quinta temporada da série, ontem. Em vez de um especial com o resumo das temporadas passadas, para situar o telespectador, a rede colocou no ar o resumão dos 13 episódios ainda inéditos no canal. Adiantou tudo o que vai acontecer. Nos Estados Unidos o resumão foi exibido lá pelo meio da série, para aguçar os fãs. Aqui, os fãs reclamaram, mas assistiram. Lost registrou 9 pontos de média, o que é uma audiência bastante boa para a madrugada.