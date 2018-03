Confirmados shows de Elton John em janeiro no Brasil Está confirmado. Elton John fará mesmo um show em São Paulo no dia 17 de janeiro, no Anhembi, e dia 19, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Os shows fazem parte da turnê Rocket Man - The Definitive Hits. James Blunt responderá pela abertura. As apresentações foram confirmadas ontem pelo empresário Luiz Oscar Niemeyer, dono da empresa Planmusic (responsável pelos shows dos Rolling Stones na Praia de Copacabana e do U2, em São Paulo, ambos em 2006). Elton John, em seu site oficial, também confirmou os shows no Brasil. Tanto os ingressos para São Paulo quanto para o Rio custarão entre R$ 125 (pista, meia/estudante) e R$ 550 (pista premium). Na capital, serão colocados à venda 30 mil ingressos e no Rio, 35 mil. A classificação etária do evento é de 18 anos. As vendas para o show em São Paulo começam nesse sábado, a partir das 22h, pelo site www.ingresso.com ou pelo telefone 4007-1007. Para o Rio, elas começam às 22h de domingo, também por telefone e internet. Nestes dois dias, o call center funcionará 24 horas e, a partir de segunda, o horário será das 6h às 24h. No domingo, os ingressos também passarão a ser vendidos nas bilheterias do Pacaembu. No Rio, eles serão vendidos a partir de segunda, no Maracanãzinho. Nos dois estádios, o horário de funcionamento ficará entre 9h e 18h e, em dias de jogos, a venda será suspensa. A venda estará limitada a quatro ingressos por pessoa. Os fãs de Sir Elton podem esperar todos os clássicos de seus 40 anos de carreira, já que o show, de duas horas de duração, se baseia no álbum Rocket Man - The Definitive Hits, lançado no ano passado. O provável repertório: Bennie and the Jets, Crocodile Rock, Your Song, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Goodbye Yellow Brick Road, Sacrifice, Tinderbox, Skyline Pigeon, Don''t Go Breaking My Heart, Sad Songs, Philadelphia Freedom, Daniel, I Guess That''s Why They Call It the Blues, Tiny Dancer, Don''t Let the Sun Go Down on Me, I''m still Standing. As informações são do Jornal da Tarde.