Confirmado show da Maria Rita em SP O local e a data do show que a cantora Maria Rita fará em São Paulo em homenagem à sua mãe Elis Regina foram confirmados ontem, em comunicado da empresa Nívea, que patrocina o projeto. A apresentação que seria realizada no último dia 22 ficou para 5 de maio, um sábado, no Parque da Juventude, em Santana (tel. 2251-2706). Marcado para as 15 horas, o espetáculo terá entrada gratuita. Originalmente pensado para ocorrer na parte externa do Auditório Ibirapuera, o show migrou de praça por questão de espaço. Maria Rita mostrará só músicas consagradas na voz da mãe, como Arrastão, Como Nossos Pais e Fascinação.