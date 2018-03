Confirmado Rock in Rio argentino Depois de Lisboa e Madri, o Rock in Rio chega a Buenos Aires ano que vem, em outubro. A "Ciudad del Rock" ficará num antigo parque da Grande Buenos Aires fechado havia 30 anos, com capacidade para cem mil pessoas. Um protocolo de intenções, a ser ratificado, já foi assinado pelas autoridades argentinas e os organizadores do evento. O Rio terá nova edição de festival, no mês de setembro e no mesmo terreno onde os shows se realizaram ano passado. Com o cartão Rock in Rio Club, há prioridade na pré-venda de ingressos (informações em http://club.rockinrio.com.br). Peru, México e Colômbia podem ser os próximos da lista.