Confirmada vinda ao Brasil de Antony And The Johnsons

O site de turnês Pollstar.com confirmou nesta segunda, 16, a vinda ao Brasil do grupo Antony and the Johnsons, para o TIM Festival, em outubro. Segundo o site, o grupo toca primeiro em São Paulo, no Auditório do Ibirapuera, no dia 25. No dia seguinte, apresenta-se na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Antony and the Johnsons é o veículo de um homem só, o andrógino cantor e pianista inglês Antony Hegarty, nascido em 1971 em Chichester, West Sussex, Inglaterra. Antony também viveu em Amsterdã, Holanda, e na Califórnia, nos anos 80. Influenciado pelo Soft Cell de Marc Almond e Boy George, ele foi para Manhattan em 1990 para cursar Teatro Experimental na New York University. Ali, ele criou o happening Blacklips Performance Cult. Depois, já no início deste século, ele criou seu grupo e lançou um álbum homônimo. Acabou fazendo colaborações com Lou Reed nos discos The Raven e Animal Serenade, e excursionou com Reed em 2003. Também contracenou com Steve Buscemi no filme Animal Factory. Em fevereiro de 2005, lançou seu disco mais celebrado, e que o projetou como um artista cult, I Am a Bird Now. Ele ganhou o Mercury Prize de 2005, um dos mais conceituados prêmios da música britânica, derrotando Coldplay, Kaiser Chiefs.