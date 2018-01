Confirmada a gravidez de Nicole Kidman A atriz Nicole Kidman, de 40 anos, está grávida, anunciou hoje sua agente, Catherine Olim. Kidman e seu marido, o cantor country Keith Urban, "estão emocionados", disse Olim. A atriz está na sua casa em Sidney, Austrália, trabalhando com o diretor Baz Luhrmann no épico "Austrália". Ela deveria começar a filmar "The Reader" com o diretor Stephen Daldry no final do mês. Mas a agente australiana Wendy Day disse que acredita que Kidman precisou abandonar o filme devido à gravidez. As especulações sobre seu estado cresceram nas últimas semanas com inúmeros paparazzi seguindo a atriz para fotografar sua barriga. "Durante anos eu ouvi essas especulações e durante anos nunca foi verdade, por isso não acreditei desta vez", disse Day. "Até que ela me telefonou hoje". Imagens de televisão feitas na Austrália mostraram repórteres parabenizando Kidman e Urban. Ela já tem dois filhos adotivos - Isabella e Connor - com o ex-marido Tom Cruise. Kidman contou recentemente à revista Vanity Fair que perdeu uma criança no começo do seu relacionamento com Tom Cruise, levando-os à adoção. "Sinto muito amor por quem quer que os pais de meus filhos sejam", disse Kidman para a revista Ladie''s Home, em 2006. "E se meus filhos decidirem procurá-los, não posso impedi-los. Porque - é a coisa mais estranha - eles são muito ligados a nós, como uma grande e estranha família". Cruise pediu o divórcio em fevereiro de 2001, depois de 10 anos de casamento, citando diferenças irreconciliáveis. O divórcio foi acertado no final daquele ano.