Confira versão de questionário Proust, por Manoel Carlos

Maneco, autor de novelas e da minissérie Maysa, faz sua estreia no MSN discorrendo por horas sobre Helenas, filhos, tabus na teledramaturgia, uísque, as virtudes dos outros e as extravagâncias pessoais, que você acompanha na íntegra da matéria (clique aqui) e, em seguida, na versão livre de um questionário Proust, logo abaixo. Veja também: Um papo on-line com Manoel Carlos, o autor de 'Maysa' 1 - Qual é sua ideia de felicidade plena? Não ter compromissos com ninguém, só comigo mesmo. Não fazer nada para contentar a quem quer seja, a menos que isso me contente também. 2 - Qual seu maior medo? Chegar lúcido a uma idade muito avançada. Gostaria de enlouquecer um pouquinho no fim da vida. 3 - Que pessoa (ainda viva) você mais admira? Meu Deus, acho que estão todos mortos! Mas eu diria que o Dalai Lama. 4 - Qual traço de personalidade mais abomina em você mesmo? Uma certa impaciência. 5 - E nas outras pessoas? Ingratidão e falta de generosidade. 6 - Qual a maior extravagância que já cometeu? Ficar dois dias e duas noites trabalhando, sem parar. 7 - Qual você considera a maior das virtudes? Não ter nenhum tipo de preconceito. 8 - O que menos gosta em sua aparência? Os pés, que afinal de contas não são tão aparentes. 9 - Qual a palavra ou frase que você mais usa? A beleza é um conceito, verso do Manuel Bandeira. 10 - Qual foi até hoje o seu maior desgosto? A perda da minha primeira mulher, aos 36 anos. E a do meu filho, aos 33. 11 - Qual o seu bem mais precioso? Sem dúvida, o amor da minha mulher e dos meus filhos e netos. 12 - O que você considera a expressão mais baixa de miséria? Faminto e descalço. 13 - Qual é a sua ocupação favorita? Ler. 14 - A qualidade que você mais gosta em uma mulher e em um homem? A sinceridade. 15 - Se pudesse voltar à vida como outra pessoa, quem seria? Eu mesmo, menos impaciente. 16 - Qual o personagem que você mais gostou de criar? Entre homens, o Heitor do Jardel Filho, em Sol de Verão. Entre as mulheres, a Helena da Lilian Lemmertz, em Baila Comigo. 17 - Quando e onde você foi mais feliz? Hoje, agora, aqui no meu escritório, entre meus livros queridos, ouvindo música.