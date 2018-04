Confira soluções propostas por cineastas brasileiros

Há pelo menos um ponto em comum entre produtores e realizadores de cinema brasileiro sobre a questão da presença maciça dos blockbusters nas telas: a necessidade de democratização das salas de cinema. Ou seja, a criação de salas na periferia das grandes cidades e por todo o País. Claro, sem falar na regulamentação do mercado, com taxação dos blockbusters, questão polêmica que deverá aquecer os debates em um evento que será realizado no fim do ano no Reserva Cultural, em São Paulo, ainda sem data definida. Leia abaixo algumas opiniões: LUIZ CARLOS BARRETO (produtor) - "Iniciar imediatamente a construção de pequenos shoppings centers populares nas periferias das grandes cidades e em bairros de baixa renda, adotando política de preço adequada (preço médio do ingresso por volta de R$ 5). Tal construção se dará em parceria com o BNDES. O Governo, simultaneamente, colocará em prática o Ticket Cultura (este projeto de lei está pronto e misteriosamente, de uma hora para outra, foi engavetado onde não se sabe). Com a adoção do Ticket Cultura estaremos fazendo a maior inclusão social, trazendo para o consumo dos bens e eventos culturais (cinema teatro, circo, literatura, música, museus) a cerca de 35 milhões de brasileiros. Não acho que o problema (temático ou dramatúrgico) principal esteja em nossos filmes. Reafirmo tratar-se, essencialmente, de problema de concentração de mercado nas áreas de classe média alta" ÍCARO MARTINS (cineasta e presidente da Apaci - Associação Paulista de Cineastas - "Qualquer mercado necessita de regulamentação. No Brasil, o mercado cinematográfico é um dos menos regulados. Precisamos admitir que a concentração excessiva, a curto prazo, aumenta os lucros das empresas, mas no longo é predatória e altamente prejudicial. Por isto, sugerimos medidasanti-cartelização: taxar progressivamente filmes que ocupem mais de 15% das telas, impedir que um multiplex ocupe mais de 40% de suas salas com o mesmo filme, exigir cota de tela diferenciada para cinemas que contarem com recursos incentivados. Estas medidas, no momento, podem até gerar protestos daqueles que nunca foram regulados, mas a médio prazo seriam benéficas para todos". ASSUNÇÃO HERNANDES (produtora de "Onde Andará Dulce Veiga?) - "Acredito que devemos lutar por uma Lei Geral de Comunicação Social de Massas, democrática e moderna, investir na criação de salas a preços populares com programação cinematográfica diversificada, de produção independente e regionalizada, implantar uma televisão pública, realmente pública, poderosa e democrática, e estabelecer uma política audaciosa de conquista de mercado externo. Tudo isso traria tantos benefícios ao país, que seu custo seria compensado com o fortalecimento da formação cultural do povo, com a diminuição de remessas de divisas ao exterior, com a criação de postos de trabalho, com a expansão de nosso mercado no exterior, pois ao invés de custos teríamos investimentos retornáveis. Para tanto, temos que pensar grande. Assim como se gasta bilhões numa Olimpíada, poderiam ser investidos milhões na indústria do audiovisual, nestes tempos de convergência tecnológica, nos quais novas plataformas se apresentam para a expansão da transmissão de conteúdos brasileiros". MARIZA LEÃO (produtora de "Meu Nome Não É Johnny") - "Mais que saídas, sugiro ‘entradas’ para debatermos o quatro atual. Temos necessidade de ações básicas. A começar por um forte entendimento entre produtores, exibidores e distribuidores, em busca do fortalecimento da indústria cinematográfica nacional. Seguindo urgente reavaliação e renovação do marketing dos filmes brasileiros (cartazes, trailers, spots de TV), investimento e inserção da marca "filme nacional" via internet com um forte plano de marketing, exibição maciça dos trailers e materiais nos cinemas". Mariza propõe ainda "investimento maior em desenvolvimentos de projetos (pesquisa de temas, argumentos, pré-roteiros, compra de direitos, roteiros), forte ampliação do parque exibidor com abertura de um mínimo de mil salas nos próximos cinco anos (a maioria delas em formato digital), fortalecimento real (traduzido em reais!) das distribuidoras independentes, planejamento anual do lançamento de filmes brasileiros em salas visando evitar a concorrência entre eles, escoar filmes com perfil de televisão em canais de TV e não em salas de cinema, redimensionar os custos dos filmes sem deteriorar suas características, mas buscando-se uma melhor gestão, incrementar a produção independente nas TVs aberta e a cabo, ampliar o modelo Globo Filmes para outros canais de televisão". E, por fim, "estabelecer abertura de um maior diálogo entre críticos/diretores/produtores rompendo-se o isolamento entre essas áreas". SILVIO DA RIN (diretor de "Hércules 56" e vice-presidente da Abraci - Associação Brasileira de Cineastas) - "A questão da ocupação desregrada de nosso mercado pelos blockbusters americanos, lançados sucessivamente e com enorme número de cópias, tem sido muito discutida em nossas entidades representativas. Ainda não houve manifestação pública porque entendemos tratar-se de assunto que envolve consultas jurídicas e técnicas, seguidas necessariamente de articulações entre os setores prejudicados e as instituições oficiais ligadas à atividade audiovisual. A diretoria da Abraci tem realizado reuniões com os advogados Bruno Magrani e Antonio Carvalho Cabral, do projeto Cultura Livre, da FGV, não apenas com o objetivo de consulta técnica sobre iniciativas legais possíveis contra tal ocupação de nossas telas, mas também, com o intuito de ampliar nossa rede de relações na sociedade. Com relação à cobrança da taxa Condecine progressiva e proporcional ao número de cópias lançadas, nossa primeira impressão é de que isso só poderá ser feito através do encaminhamento de um novo projeto de lei ao Congresso Nacional (por se constituir na criação de uma nova modalidade de taxa, não prevista na Medida Provisória 2228-1, em vigor). Nós, da diretoria da Abraci, entendemos que a cobrança da Condecine progressiva é justa, pois estabelece diferenciação entre os tamanhos de lançamento. Além do mais, consiste em medida capaz de atenuar o impacto de ocupação do mercado, que nos últimos meses atingiu níveis inéditos. Por fim, como a arrecadaçãodas Condecines reverte a curto prazo para o Fundo Setorial do Audiovisual, a taxação proporcional ao número de cópias (ou talvez, de telas) ocupadas é medida compensatória que pode beneficiar economicamente o conjunto da atividade cinematográfica". GUSTAVO ACIOLI (diretor de "Incuráveis" e integrante da diretoria daAbraci) - Ao invés de propor soluções, Acioli prefere questionar os que vêem nos próprios filmes brasileiros (com suas temática e gramática pouco afeitas ao entretenimento) uma incapacidade de dialogar com o público, em especial o jovem. "Costumam me dizer que nós, cineastas brasileiros, não conseguimos realizar filmes, ao mesmo tempo, populares e de empenho cultural. Afirmo que não existem parâmetros para esta discussão. O público popular está completamente fora do processo. É preciso, antes, que os filmes sejam assistidos para podermos dizer se eles se comunicam ou não. Espertamente, a primeira coisa que os distribuidores dizem é que a reação do público nos festivais não pode ser tomada como referência para nada. Um filme entra em cartaz sem propaganda, com uma única cópia, somente em um horário: às 13h30. Que resultado esperar para considerá-lo um fracasso ou um sucesso? Por que ele foi lançado assim? Há alguns anos, este mesmo filme teria mais horários à disposição e contaria com alguma atenção dos cadernos de cultura dos principais jornais, tendo a chance de atrair a minoria de letrados-compradores de jornal-leitores de tais cadernos de cultura".