Confira programação paralela da SP Arte A SP Arte 2008 - Feira Internacional de Arte de São Paulo, que ocorre no Pavilhão do Ibirapuera tem uma programação paralela que inclui palestras, mostras de vídeo entre outras atividades. Confira: Programação do Ciclo de Palestras e Retrospectiva Videobrasil: Local: Auditório Lina Bo Bardi - Museu de Arte Moderna - SP Horário: de 24 a 27 de abril a partir das 14h Entrada gratuita para os visitantes da feira. Retirar senha no balcão de atendimento da SP Arte. 24 de abril (quinta-feira) 14h - Retrospectiva Videobrasil Marly Normal - Fernando Meirelles e Marcelo Machado Eletricidade - Alfredo Nagib e Jayme Romo Júnior Amigo Urso - Cláudio Barroso, Cláudio Ferrario e Eduardo Homem Vídeo Noir - Eduardo Oinegue, Geni Kukuta, Luiz Cláudio Lins e Renato Delmanto HIÁ-SÁ-SÁ-HAI YAH - Olga Futema VT Preparado AC/JC - Pedro Vieira e Walter Silveira Heróis da Decadên (s) ia - Tadeu Jungle e Walter Silveira Wai´a Xavante - Paulo César Soares 16h30 - Ciclo de Palestras Palestra com Tanya Barson, curadora internacional da TATE Modern, de Londres. Especializada em arte latino-americana, a curadora fala sobre o acervo da TATE e os planos do museus para a América Latina. 18h - Ciclo de Palestras Palestra com os colecionadores Jonh e Stuart Evans, proprietários da Lodeveans Collection, da Inglaterra. A exposição integrou a programação da York Art Gallery, nos EUA. 25 de abril (sexta-feira) 14h - Retrospectiva Videobrasil Duelo dos Deuses - Pedro Vieira E o Zé Reinaldo, Continua Nadando? Adriano Goldman e Hugo Prata Poesia é Uma das Linhas e Por trás Uma Imensa Paisagem - João Moreira Salles Techno/Dumb/Show - Jonh Gillies Janaúba - Eder Santos Ogodô Ano 2000 - Marcondes Dourado The Warm Place - Marcello Mercado 16h30 - Ciclo de palestras Palestra com Stephan Schaefer, professor de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa. 26 de abril (sábado) 14h - Retrospectiva Videobrasil Framed by Curtains - Eder Santos Shameless Transmission of Desired Transformations Per Day - Mahmoud Hojiej Vera Cruz - Rosângela Rennó The Apocalyptic Man - Sebastian Diaz Morales COWS - Gabriela Golder Face A Face B - Rabih Mrouré 27 de Abril - Retrospectiva Videobrasil 14h - Retrospectiva Videobrasil Lo Sublime/Banal - Graciela Taquini Roger - Frederico Lamas Fim do Homem Cordial - Daniel Lisboa Juksa - Maurício Dias & Walter Riedweg Revolving Door - Alexandra Beesley & David Beesley Rawane´s Song - Mounira Al Solh Várzea - Estúdio Bijari & Ricardo Iazzetta SP Arte 2008 - Feira Internacional de Arte de São Paulo 24 a 27 de abril de 2008 Pavilhão da Bienal - Parque do Ibirapuera Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Acesso pelo Portão 3 Abertura oficial (somente para convidados) Dia 23 de abril das 18h às 22h Horários: 24 e 25 de Abril (quinta e sexta-feira) - das 14h às 22h 26 e 27 de Abril (sábado e domingo) - das 12h às 20h Ingressos: R$ 20,00 (dinheiro ou cheque) Desconto para estudantes e aposentados (50%). Catálogo da feira: R$ 30,00 Local de vendas: bilheteria da feira localizada na Bienal, a partir das 12h Pagamento: dinheiro ou cheque www.sp-arte.com Confira as galerias que participam da SP Arte 2008 São Paulo: Almeida & Dale Galeria de Arte / Arte 57 / Galeria de Babel / Galeria Baró Cruz/ Galeria Berenice Arvani / Galeria Brito Cimino / Casa Triângulo / Galeria Choque Cultural / Dan Galeria / Galeria Deco / Galeria Eduardo H Fernandes / Galeria Fortes Vilaça / Gabinete de Arte Raquel Arnaud / Hilda Araújo Escritório de Arte / Instituto Moreira Salles / Galeria Leme / Galeria Luisa Strina / Marília Razuk Galeria de Arte / Paulo Kuczynski Escritório de Arte / Galeria Nara Roesler / Galeria Oeste / Mônica Filgueiras Galeria de Arte / Galeria Millan / Pinakotheke Cultural / Ricardo Camargo Galeria / Steiner / Galeria Thomas Cohn / Valu Oria Galeria de Arte / Galeria Vermelho / Galeria Virgilio/ Box 4 / Galeria Sérgio Caribé Rio de Janeiro: A Gentil Carioca / Almacén Galeria de Arte / Anita Schwartz Galeria / Arte em Dobro / Athena Galeria de Arte / Galeria Bergamin / Gustavo Rebello Arte / H.A.P Galeria / Galeria de Arte Ipanema / Galeria Jean Boghici / Laura Marsiaj Arte Contemporânea / Márcia Barrozo do Amaral Galeria de Arte / Mercedes Viegas Arte Contemporânea / Ronie Mesquita Galeria / Silvia Cintra Galeria de Arte / Galeria Tempo / Espaço Eliana Benchimol Minas Gerais: Carminha Macedo Galeria de Arte / Celma Albuquerque Galeria de Arte / Lemos de Sá Galeria de Arte / Mendes Bahia Arte Contemporânea / Manoel Macedo Galeria de Arte / Galeria Murilo Castro Paraná: Ybakatu Espaço de Arte Rio Grande do Sul: Bolsa de Arte de Porto Alegre Bahia: Paulo Darzé Galeria de Arte Distrito Federal: Referência Galeria de Arte Pernambuco: Galeria Mariana Moura Chile: Galeria Florencia Loewenthal / Galeria Isabel Aninat Argentina: GC Estúdio de Arte / Jorge Mara - La Ruche Portugal: Galeria Mário Sequeira Uruguai: Galeria SUR França: Sycomore ArtC