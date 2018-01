Confira programação infantil para seu filho aproveitar as férias

A festança acabou, os pais voltaram ao trabalho e até os avós fugiram. As crianças, porém, continuam de férias. O que fazer? Tudo o que os pimpolhos querem é passear. E só depositando os filhos em lugares divertidos e seguros - o que realmente importa - é que papai e mamãe podem ficar tranquilos.

Como adoramos facilitar a sua vida, selecionamos várias atrações. Esqueça a pressa. Há opções com animais, como as novas joaninhas do Planeta Inseto; para gastar energia, como o parque temático de futebol, no Estádio do Morumbi, e para ficar mais sabido, nos espaços Sabina e Catavento. Sem esquecer o montão de espetáculos e oficinas. Agora é só organizar o revezamento dos pais na função de motorista - e boas férias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mãe, quero pipoca!

Quatro estreias de infantis tem o mês de janeiro, que ainda reserva, de bônus, outros filmes bacanas para ver em família

Estreia 6/1

Alvin e os Esquilos 3

De férias em um cruzeiro, os esquilos cantores (foto) continuam aprontando. Desta vez, durante uma das travessuras, Alvin resolve praticar asa-delta com uma pipa e voa com os amigos direto para uma ilha. Lá, encontram Zoe, uma moça que tentar usar os bichos para objetivos próprios. Por sorte, o humano Dave Seville sai em busca dos fofuchos.

Estreia 13/1

A Lady e o Lobo

Kate e Humphrey são dois lobos bem diferentes: ela, uma dama; ele, um brincalhão. Em cativeiro, a dupla une forças em busca do caminho de casa. Na jornada, não é de se duvidar que role o doce clima de A Dama e o Vagabundo. No original, o filme tem vozes de Justin Long, Dennis Hopper e Danny Glover.

Estreia 13/1

Pequenos Espiões 4

Marissa Cortez Wilson precisa retomar as funções de espiã e, como sempre, envolve a família toda - até o bebê. Desta vez, a trama, sempre repleta de situações fantásticas, conta com um cachorro falante e um colar misterioso capaz de parar o tempo. Jessica Alba, Antonio Banderas, Alexa Vega, Danny Trejo.

Estreia 20/1

As Aventuras de Tintim: o Segredo do Licorne

Tintin compra um antigo navio de presente para o amigo Haddock. Porém, a embarcação é roubada. O jornalista começa a investigar e acaba em uma aventura em busca de um tesouro. Parceria de Spielberg e Peter Jackson inspirada nos quadrinhos de Hergé.

E não é só isso...

Em cartaz desde o ano passado (ok, não faz muito tempo) estão os divertidos Gato de Botas, Happy Feet 2 - O Pinguim e Os Muppets. Mas, o coringa das férias é o drama Compramos um Zoológico (foto), história maravilhosa e sensível, com uma boa dose de chororô: vale prevenir as crianças de que há fatos bem tristes antes do final feliz.

Para brincar

Tiger Bowling

Boa e barata, a casa tem 24 pistas de boliche. Antes do jogo, faça um empréstimo de sapatos com um dos atendentes simpáticos. E - no próprio espaço, entre um strike e outro - as crianças ainda podem se divertir com fliperama e outros jogos. Rec. da produção: a partir de 4 anos. R. Sérgio Tomás, 204, Bom Retiro, 3338-2435. 15h/22h (sáb. e dom., 14h/1h). R$ 48/R$ 72, por hora.

SP Diversões

São mais de 100 tipos de jogos eletrônicos, além de boliche, kart, sinuca, piscina de bolinhas e kart duplo. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. R. Santa Rosa Jr., 189, Butantã, 3726-7290. 12h/23h59 (6ª e sáb., 12h/4h). Os preços variam por brinquedo. Carrinho de bate-bate, R$ 7, por 4 minutos. Kart duplo, R$ 30, bateria de 15 min. Entrada: R$ 4, após 18h.

Villa Bowling

Nas 12 pistas, é possível ativar protetores para impedir que as jogadas saiam pelas beiradas sem atingir nenhum pino. Há bolas mais leves, ideais para os jogadores menores. Recomendado para crianças a partir de 4 anos. Shopping Vila Olímpia.

4º piso. R. Olimpíadas, 360, 3047-6387. 10h/2h (6ª, sáb. e fer., 10h/4h). De R$ 89 a R$ 142 (R$ 4, o aluguel do sapato).

O Mundo da Xuxa

No espaço temático, há carrossel, parede de escalada, carrinho de bate-bate e uma pequena montanha russa que termina com todo mundo molhado. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 3 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Interlagos, 5541-2530. 11h/17h; sáb. e dom., 11h/19h (fecha 2ª e dia 31/1). R$ 59,70, crianças e adultos.

Cidade da Criança

Os antigos brinquedos do parque dividem espaço com novidades como arvorismo, planetário e um simulador espacial. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 5 anos. R. Tasman, 301, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 4122-1116. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 5, por brinquedo; R$ 10, submarino. Passaporte: R$ 30, adultos; R$ 45, crianças, exceto arborismo.

Amazing Balls

O bufê de festas infantis, que abre também para o público, tem 310 mil bolinhas, além de escorregadores, circuitos de obstáculos e cama elástica. Apesar de amplo, o espaço é abafado e o serviço deixa a desejar. Mas, no geral, as crianças gostam. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos.

R. da Gávea, 1.014, V. Maria, 2615- 0854. 13h/18h (sáb., dom. e fer., 11h/18h). R$ 18.

Planeta Inseto

Único zoológico de insetos da América Latina, o espaço interativo tem bicho-pau, bicho-da-seda, grilo e corrida de baratas. Nas férias, a novidade é a presença de joaninhas (inseto usado no controle de pulgões e cochonilhas). Rec. da produção e do Divirta-se: livre. Museu do Instituto Biológico.

R. Amâncio de Carvalho, 546, V. Mariana, 2613-9500. 9h/16h (fecha 2ª). Grátis.

Cidade das Abelhas

O parque temático tem museu sobre apicultura e observatório de colmeias. Nas férias, há gincanas em que as crianças se transformam em abelhinhas e apicultores. Antes de ir embora, visite a lojinha que vende derivados de mel. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 3 anos. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 18.

Pet Zoo

Na minifazenda, há coelhos, búfalos, ovelhas, avestruzes e até uma lhama, a Jujuba. E a criança pode passear de charrete, andar a cavalo e ainda ordenhar a vaca Girassol. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4158 -1664. 3ª a dom., 10h/17h. R$ 25. Almoço: R$ 15/R$ 28.

Cia. dos Bichos

O espaço volta a funcionar a partir de 14 de janeiro com atrações como a Vila Caipira, onde são realizadas ordenhas às 12h e às 15h, e oficinas de panificação, por volta das 16h. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. de Capuava, 2.990 (saída Km 25,5 da Rod. Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. 4ª a dom., 10h/17h. R$ 30. Almoço: R$ 30 a R$ 59.

Aquário de São Paulo

Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio, mangue e praia. Os tubarões são vistos por uma redoma de vidro e, entre eles, está Pancho, um argentino recém chegado. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/18h. R$ 40 (R$ 20, crianças; R$ 20, toda 2ª, preço único).

Bichomania

Os 120 mil m2 da fazendinha abrigam araras, saguis, patos e outros bichos - sem falar do circuito de obstáculos entre as árvores. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Caucaia do Alto, Cotia, 4242-1116. 5ª a dom., 10h/17h. R$ 20 (grátis para menores de 3 anos).

Almoço: R$ 28, adulto e R$ 12, crianças.

Não pare ainda não

Parque Temático de Futebol

O Kick Futebol Clube saiu do Brooklin e, somente em janeiro, funcionará no Estádio do Morumbi. Aguaball, futegolfe e o futebol no escuro são algumas das atrações do espaço. Rec. da produção: a partir de 5 anos. Pça. Roberto Gomes de Pedrosa, 1, portão 17, Morumbi, 2387 -3575. 11h/18h (fecha dom. e fer.). R$ 45, por criança, o dia todo (quitutes são pagos à parte). Até 26/1.

Casa de Pedra

Em vez de subir em armários, enfrente os circuitos de escalada deste espaço. Mas é preciso que um adulto coordene as cordas de segurança das crianças durante a brincadeira. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 6 anos. R. Venâncio Aires, 31, Água Branca, 3875-1521. 16h/23h (sáb., dom. e fer. 14h/20h). R$ 50, a diária com equipamento (monitor, R$ 20, por hora, agendar).

Museu do Futebol

A programação de férias, com futebol de botão, contação de histórias e brincadeiras, segue até 29/1 - e é fácil. Mesmo assim, compensa pagar R$ 6 (R$ 3, estudantes) e conhecer o museu construído sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 10h/17h. R$ 6. Grátis para a programação de férias.

Uma Tarde no Museu

Na atividade do dia 14, pais e filhos fazem um visita guiada pela exposição. Se possível, chegue mais cedo para almoçar no Quinta do Museu e passar um tempinho nas sombras do jardim. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 7 anos. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Inf. 3032- 2499. 14/1, 14h30. Grátis (chegar 15 min antes).

Catavento Cultural e Educacional

Entre as 250 atrações, há equipamentos para se fazer bolhas de sabão gigante, réplicas de aviões, uma locomotiva fabricada em 1888 e a sala do corpo humano, com órgãos gigantes. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6.

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Em um dos espaços mais curiosos e criativos da cidade, o esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com 150 atrações. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 4 anos. R. Juquiá, s/nº, Paraíso, S. André, 4422-2000. 12h/18h (fecha 2ª). R$ 10 (grátis para crianças de até 5 anos).

Playcenter

O tradicional parque da cidade (cenário de alguns acidentes recentes) tem boas atrações para as crianças pequenas, como a Casa Maluca e a Minipista. Para os maiores, vale Barca Viking e Castelo dos Horrores. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 4 anos. R. José Gomes Falcão, 20, Barra Funda, 2244-7529. 4ª a dom., 11h/19h. R$ 49,90, adulto; R$ 32, infantil.

Hopi Hari

Além das conhecidas atrações, nestas férias o parque inaugura o espaço ‘Infantasia’, com personagens da Looney Tunes. No local, há oito brinquedos, como o Trakitanas, baseado na divertida perseguição do Coiote ao Papa-Léguas. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 4 anos. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo, R$ 69,00 (antecipado) e R$ 79,00.

Wet’n Wild

Tobogãs a 7m do chão, piscina com onda e rio de corredeira estão entre as atrações do parque aquático. Os três túneis aquáticos do Water Bomb são só para corajosos (bem, é tão rápido que não há tempo para ter medo). Rod. dos Bandeirantes, Km 72, Itupeva, 4496-8000. 10h/18h (sáb. e dom., 10h/18h30). R$ 80, 2ª a 6ª; R$ 96, sáb., dom. e fer.

Carnaval Palavra Cantada

Sob confete e serpentina, Sandra Peres e Paulo Tatit animam a garotada com hits como ‘Hoje é Dia de Carnaval’ e ‘Carnaval na Língua do Pê’. Na matinê, dia 29/1, não há pista de dança, mas a criança ficará bem fantasiada. 90 min. Rec. da produção: livre. HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dia 29/1, 17h. R$ 70/R$ 120.

Canções para Sonhar

Para os bebês, a partir de 14/1, cada semana tem uma atração: dia 14/1, ‘Batucantante - Caixa dos Sons Imaginários’; 21/1, apresentação do casal Ana Favareto e Marcio Coelho; e, em 28/1, Paulo Bira, com o álbum ‘Brasileirinhos’. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Ginásio Vermelho. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Dias 14, 21 e 28/1, 16h. Grátis. Até 28/1.

A Mulher Gigante

Vários ritmos, em 12 faixas, é o que mostra o show baseado no livro-CD homônimo ‘E a tal Mulher Gigante?’, dia 29/1. A ‘mocinha’ de 3 metros de altura já confirmou presença, ao lado de outros bonecos e músicos da Cia. Cuidado que Mancha. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). Av. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Dia 29/1, 18h. Grátis.

Respeitável Público

Brincou bastante? Peça tempo, mas continue se divertindo. Na plateia, a brincadeira segue, com uma história bem diferente em cada palco

Em cartaz

Festival de Férias do Teatro Folha

2ª, ‘João e Maria’; 3ª, ‘A Fantástica Trupe Em... A Princesa Engasgada’; 4ª, ‘Cadê Todo Mundo? V2.0’; 5ª, ‘POP’; 6ª, ‘O Gato de Botas’; sáb. e dom., 16h, ‘Os Saltimbancos’; sáb. e dom., 17h40, ‘O Rei Leão - O Reino de Simba’. 50 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 16h; sáb. e dom., 16h e 17h40. R$ 30. Até 29/1.

A partir de 7/1

O Casamento de Manoel e Manoela

Em uma cerimônia que reúne várias religiões, Manoel e Manoela decidem se casar e pedem presentes para todos, inclusive a plateia. Cia. Teatro Ventoforte, Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. e fer., 12h. R$ 8. Até 29/1.

Maria Teresa e o Javali

Um dia, ao acordar, Maria Teresa descobre que o javali de seus sonhos saiu do imaginário e está no mundo real. Mesmo assustada, a garota precisa descobrir uma maneira de devolvê-lo ao ambiente original. Cia. Cuidado que Mancha, 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (246 lug.). Av. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. Extra dia 25/1, 12h. R$ 8. Até 5/2.

Mostra de Repertório da Banda Mirim

De 7 a 15/1, o universo dos meninos vira mote da peça ‘O Menino Teresa’; 21 a 29/1 (e dia 25/1), duas criança desvendam o mundo em ‘Felizardo’. Às quintas-feiras (de 12/1 a 9/2), oficina musical ‘Aprendendo a Ouvir’. 60 min. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 4 anos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. Extra dia 25/1, 12h. R$ 8 (grátis para oficina ‘Aprendendo a Ouvir’ que necessita insc.). Até 26/2.

Você Tem Medo de Quê?

No Auditório: dias 8 e 15/1, ‘Diário Mal Assombrado’, da Cia. Mevitevendo; dias 22 e 29/1, ‘1001 Fantasmas’. Praça de Eventos: dias 8, 15 e 22/1, ‘Os Três Porquinhos’, da Cia. Furunfunfum. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Auditório, 15h30. R$ 12. Praça de Eventos, 16h30. Grátis. Até abril.

A partir de 14/1

Casa de Bonecos

Mostra reúne renomadas companhias: 8/1, ‘Guarda Zool’, Cia. Truks; 15/1, ‘Circus - A Nova Tournée’, Cia. Circo de Bonecos; 22/1, ‘Pés Descalços’, grupo Morpheus; 25/1, ‘Zôo-ilógico’, Cia. Truks; 29/1, ‘E Se as Histórias Fossem Diferentes’, Cia. Truks. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Sto Amaro. Teatro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. e fer., 16h. R$ 8. Até 29/1.

Chapeuzinho Vermelho

Na clássica história, a menina leva uma cesta de doces para a vovó, mas é surpreendida por um lobo malvado, fugitivo de um zoológico da região. Dir. Paolino Raffanti.

60 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos.

Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (380 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358.

Sáb., 16h. R$ 30 (R$ 13, ingresso antecipado). Sessão extra dia 25/1, 16h. Até 30/6.

Chapeuzinho Vermelho e o Lobo

Lembra o clássico da menina que leva doces para vovó, mas o bicho, neste caso, tem boa índole e adora a natureza. Dir. Luiggi Franceso. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb. e dom., 15h. R$ 30. Até 1/4.

Histórias por Telefone

Vendedor de remédios, Senhor Bianchini sempre viaja a trabalho. Para matar a saudade da filha, todos dos dias, às 21h, liga para saber como foi seu dia e lhe

conta uma história. Cia. Delas. 55 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. Sesc Consolação. Teatro Sesc Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Sáb. e fer., 11h. R$ 8. Até 4/2.

Panos e Lendas

O espetáculo reconta a criação do mundo por meio de crenças brasileiras, lendas e canções ao vivo. Cia. Pic Nic. 60 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. Teatro Silvio Romero (200 lug.). Shopping Silvio Romero.

R. Coelho Lisboa, 334, Tatuapé, 2093-2464. Dom., 16h. R$ 40 (R$ 15, até sexta-feira). Até 1/4.

A Saga da Bruxa Morgana e a Família Real

A bruxa que ganhou fama no Castelo Rá-Tim-Bum tem agora uma nova missão: proteger o ‘Livro de Areia’, uma misteriosa obra que veio para o Brasil em 1807, junto com a corte portuguesa. Com Rosi Campos e outros. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1700. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 27/5.

Tarde de Palhaçadas

Com números clássicos, os palhaços Batata, Tonelada e Pinhão prestam homenagem aos representantes da categoria. Dir. Jairo Mattos. 50 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. Teatro Maria Della Costa (374 lug.). R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. Sáb., 17h30. R$ 30 (R$13, 1h antes). Até 28/4.

Villa-Lobos das Crianças

No palco, composições como 'Terezinha de Jesus', 'Os Escravos de Jó' e 'Trenzinho Caipira' ganham forma, como se fossem graciosamente ilustradas por sete artistas. Dir. Iacov Hillel. 50 min. Rec.: a partir de 3 anos. Shopping Eldorado. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças 3970, Cerqueira César, 3034-0075. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 1/4.

A partir de 21/1

Três Porquinhos, o Musical

Dona Porca Porbela mora em uma confortável casa com três filhos. Certo dia os fofuchos decidem morar sozinhos e partem para a floresta, onde vive o lobo. Bom, aí você já pode ter ideia do que os aguarda. Dir. Luiggi Francesco. 60 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Teatro Bibi Ferreira. Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 1º/4. A partir de 28/1

Festival Furunfunfum 20 anos

A Cia. formada pelo casal Marcelo e Paula Zurawski exibe um espetáculo a cada semana: 28 e 29/1, ‘O Macaco Simão, Outras Histórias e Outras Canções’; 60 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 4 anos. Teatro Alfa. Sala B. R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 24. Até 25/3.

A Volta ao Mundo em 80 Dias

O francês Mr. Fog resolve dar a volta ao mundo em 80 dias, mas, além dos percalços da aventura, encara as armadilhas do misterioso Mr. Fix. Cia. Solas de Vento. 50 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Alfa. Sala B (200 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 24. Até 1/4.

Dias especiais

Circo de Bonecos

A sala de estar é o picadeiro da peça em que Cláudio Saltini e Raniere Guerra dão vida à objetos inanimados, do mesmo jeito que as crianças fazem em casa. Dir. Teka Queiroz. Com a Cia. Circo de Bonecos. 55 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dia 7/1, 17h; e dia 25/1, 16h30. Grátis.

Um Plano Para Salvar o Planeta

Pela primeira vez na história dos gibis, Cascão aparece limpinho. Ele bebe uma fórmula criada pelo Franjinha para eliminar a sujeira e fica até perfumado. Dir. Mauro Sousa. 50 min. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 2 anos. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Turiassú, 2.100, 3º piso, Pompéia, 4003-1212. Dias 21 e 22/1, 15h e 18h. R$ 30/R$ 60.

Imagem e ação

Dezesseis são as oficinas e atividades que selecionamos para aprender brincando.

Férias na Mata Atlântica

Para escapar de São Paulo e interagir com a natureza, visite o Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica Schincariol, em Itu. O lugar abre dia 21/1 com plantio de mudas, piquenique e outras atividades. Rec. da produção: 5 a 12 anos. Fazenda São Luís. Itu/SP. Rod. Marechal Rondon, km 118,3, 3262-4088, r. 2217. Dia 21/1, 10h/17h. Grátis. Insc. tel ou mail info@sosma.org.br

Tempo & Espaço

Na melhor escola de marcenaria para crianças da cidade, alunos lidam com bancadas de solda, serra elétrica, furadeira e outros ‘brinquedinhos’ de adultos. Rec. da produção e do Divirta-se: 5 a 13 anos. R. Aspicuelta, 109,

V. Madalena, 3032-6809. 9 a 13/1; 16 a 20/1; 23 a 27/1, 10h, 14h ou 16h. A partir de R$ 450 por semana.

Casa das Ideias

No espaço dedicado à arquitetura e criação de engenhocas, as crianças fazem carrinhos, robôs à pilha e outros inventos mais tecnológicos. Basta levar uma ideia ou pedir ajuda aos monitores para bolar um projeto. Rec. da produção e do Divirta-se: 5 a 17 anos. R. Fidalga, 174 fundos, V. Madalena, 2364-4847. Turma de 9 a 13/1; 16 a 20/1; 23 a 27/1, 10h, 14h ou 16h. R$ 310, semana.

Kinderplay

Na primeira brinquedoteca bilíngue do país, há vários ambientes, como mesas de texturas e sala de esportes. Os monitores falam em inglês o tempo todo e as crianças são estimuladas a fazer o mesmo (na medida do possível). Rec. da produção e do Divirta-se: de 1 a 10 anos. R. das Tabocas, 110, V. Madalena, 8h/18h (fecha sáb. e dom.). R$ 85, duas horas

Casa de Brincar

Antigo ‘Aprontando Uma’ a casa reabre dia 9/1 com novo nome, mas continua destinado aos fofuchos de 0 a 5 anos, com corredor sensorial, pinturas no azulejo, atividades de horta, capoeira e aulas de culinária e música. Nas férias, também para os maiorzinhos. R. Simão Álvares, 951, V. Madalena, 2855 -9129. 2ª a 6ª, 8h30/18h (sáb., 10h/17h). R$ 20/R$ 50, por hora.

Familiarte

No estilo casa de vó, sem frescura, o espaço reabre dia 9/1 com atividades dirigidas e momentos livres. Nas férias, programação especial com oficinas de artes, culinária e música. Rec. da produção: livre (inclusive bebês). Rec. do Divirta-se: a partir de 3 anos. R. Sales Júnior, 466, Alto da Lapa, 3642 1706. 8h/17h30 (fecha sáb., dom. e dia 25/1). Preço sob consulta.

Passatempo

Atividades o ano todo, por exemplo: dia 6, crochê (manhã) e brigadeiros (tarde); dia 9, pintura; dia 12, personalização de calendários (manhã) e workshop ‘Nas Ondas do Som’ (tarde), com Mad Science. Rec. da produção: livre. R. Otávio Tarquínio de Souza, 1.269, Campo Belo, 5042-2720. 7h/19h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). R$ 42/R$ 60. Brinquedoteca: R$ 21, hora.

Oficina de Criação Lego

Além de recreação e mesas de montagem dos famosos bloquinhos, haverá exposição de esculturas de leão e tigre, entre outros. O espaço é destinado às crianças de 4 a 12 anos, mas também há um canto para fofuchos menores de 4. Shopping Anália Franco.

Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 2108-5300. 12h/19h30 (sáb., 10h/19h30). Grátis. Até 12/2.

A partir de 13/1.

Crianças na Cozinha

No curso de férias as crianças se divertem como se estivessem em um bistrô.

E além de provarem os pratos, os chefinhos sempre levam algum quitute para casa. 180 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 6 anos. R. Gustavo Teixeira, 362, Pacaembu, 3673-1973. Dias 6 e 9/1, 14h. R$ 95, cada aula.

Crianças na Cozinha e na Horta

A ‘comida de gente grande com preparo simplificado’ é para maiorzinhos já que eles manuseiam faca e fogão, na medida do possível. 180 min. Rec. da produção e do Divirta-se: 9 a 14 anos. Wilma Kövesi de Cozinha. R. Cristiano Viana, 224, Cerqueira César, 3063-1592. Dias 24, 26 e 27, 10h. R$ 350, os três dias.

Biscoitos

A designer de bolos Paula Gradícola ensina a fazer biscoitos e decorá-los com vários confeitos. Depois de pronto, hora do piquenique. 150 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Atelier Fazendo Arte. Av. Côte d'Azur, 644, Granja Viana, 4777-9436, acesso Rod. Raposo Tavares, entre o Km 23 e o Km 25. 5ª, 14h. R$ 120. Até 29/1.

Minichefs

Escola de culinária exclusiva para crianças, tem horta e pequena biblioteca, além de uma cozinha ampla, especialmente desenhada para o tamanho dos fofuchos. Rec. da produção e do Divirta-se: de 4 a 12 anos. R. das Fiandeiras, 828, V. Olímpia, 3582-5088. 9h30/11h30 e 14h30 e 16h30. R$ 98 (avulso).

Patati & Patatá

A partir de 13/1, a dupla de palhaços da moda brinca com a meninada reforçando a equipe de artistas do Circo dos Sonhos. Não faltarão os hits ‘Pintinho Piu' e 'Se Você Quer Sorrir'. 60 min. Rec. da produção: livre. Estacionamento do Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, 2076-0087. 6ª, 20h30; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h30. R$ 40. Até 26/2.

Turma da Mônica no Mundo do Circo

Mix de circo e teatro, no picadeiro há cenários e figurinos caprichados, além de números divertidos, como a Magali engolidora de sorvetes e o Cebolinha mágico. Dir. Mauro Sousa. 90 min. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 3 anos. Circo dos Sonhos. Av. Nicolas Boer, 120, ao lado do Viaduto Pompeia, 2076-0087. Sáb., dom. e fer., 16h e 19h. R$ 40/R$ 80. Até 26/2.

Férias na My Gym

Especializada em fazer os pequenos suar o corpinho o ano inteiro, a academia abre agora o acampamento de férias, com brincadeiras de super heróis, circo, música e festa do pijama. R. Periquito, 108, Moema, 5096-3356. 23 a 28/1. Até 3 anos, 90 min, R$ 30 (R$ 25, alunos da academia). De 3 a 6 anos, 150 min, R$ 75 (R$ 60, alunos da academia).

Galpão do Circo

Nos módulos ‘Circo - Iniciação’, ‘Aventuras Acrobáticas’ e ‘Brincando com Histórias’ a molecada brinca de artista em atrações como cama elástica,

perna de pau, fita e lira. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos.

R. Girassol, 323, V. Madalena, 3815-6147. 2ª a 5ª, em vários horários. R$ 250, por semana (4 aulas).