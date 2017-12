Confira programação da Semana de Arte da Periferia de SP

Começou no domingo, 4, a Semana de Arte Moderna da Periferia, organizada pela Cooperativa dos Artistas da Periferia (Cooperifa), com mais de 30 grupos da zona zul da capital. O evento, que vai até sábado, traz apresentações de música, dança, teatro, vídeo e poesia, além de debates e oficinas. A proposta é derrubar estereótipos ligados à marginalidade e mostrar para a periferia sua própria produção cultural. Veja, abaixo, a programação a partir desta segunda-feira: SEGUNDA: - 05/11 a partir das 11:00h às 22:00 - ARTES PLÁSTICAS 11h00 - Oficinas de artes plásticas 19h00 - Exposição coletiva com artistas da periferia. Local: SACOLÃO DAS ARTES End: Av. Cândido José Xavier, 577 - Pq. Santo Antonio TERÇA: - 06/11 das 14:00h às 21:00 - DANÇA TARDE: 14h00 - MOSTRA DE VIDEO 14h30 - PALESTRA / DEBATE 15h30 - WORKSHOP / DANÇAS Intervenções poéticas (em todos os intervalos) NOITE: 18h00 - MARANA CAPOEIRA Roda de capoeira: Angola / Regional. 18h30 - FLOR DE LIS (grupo da melhor idade) Coreografia: Dança Indígena 19h30 - PROJETO DIVERSIDANÇA Coreografia: Danças da Peneira (Flor de lis) 20h00 - CIA. SANSACROMA (afro contemporâneo) 20h30 - ESPÍRITO DE ZUMBI (Afro Brasileiro) Local: CEU CAMPO LIMPO End: Av. Carlos Lacerda, 678 - Campo Limpo QUARTA - 07/11 a partir das 16:00 às 23:00 - LITERATURA 17h00 - DEBATE: "A produção literária na periferia", Debatedores: Alessandro Buzo - Sacolinha Elizandra Souza - Eleilson Leite. Mediação: Sérgio Vaz Local: CASA POPULAR DE CULTURA M’BOI MIRIM End: Av. Inácio Dias da Silva, s/nº - Piraporinha. 20h00 - SARAU DA COOPERIFA Local: BAR DO ZÉ BATIDÃO End: R. Bartolomeu dos Santos, 797 - Chácara Santana QUINTA - 08/11 a partir das 16:00h - CINEMA 16h00 - Dança das Cabaças - Exu no Brasil - 54’ Realização: Kiko Dinucci Documentário poético que investiga a divindade africana no imaginário popular brasileiro 17h15 - Poeira - 5’ Realização: Nerama O Último da Fila - 10’ Realização: Arroz, feijão, cinema e vídeo. Vídeo-Crônica sobre o desemprego em São Paulo. A Viagem - 12’ Realização: Rômulo Santos Rodrigo é um rapaz da periferia que quer fazer uma viagem com os amigos. Na impossibilidade dos pais o ajudarem, ele encontra outra forma de conseguir o dinheiro. Realizado através da Oficina Cinema de Guerrilha. Paralelo: Espasmos de Realidade - 16’ Realização: NCA Em um mundo interior alguém se questiona sobre a funcionalidade das coisas Algo sobre a sociedade e sua capacidade de julgar o outro como insano. 18h15 - Defina-se - 4’ Kelly Regina Alves, Tio Pac e Daniel Hilário Manifesto audiovisual sobre a trajetória dos negros no Brasil, da senzala à periferia da cidade grande. Defina-se. Vaguei os Livros e Me Sujei Com a M... Toda - 27’ Mateus Subverso, Akins Kinté e Allan da Rosa. Aborda a presença patética, a ausência de personagens e autores negros na literatura transmitida nas escolas, quais estimulam o desgosto pela leitura na criança negra. Enfoca história literária negra mundial; ciências africanas; Hip-Hop como parceiro da leitura e literatura periférica paulistana. Nhanhoma Paulista - 2’ Realização: Diego Soares Cosmolho - 3’ Realização: NCA 19h15 - Onomatomania - 2’ Realização: Diego Soares. Onomatopéias audiovisuais. 2 Meses e 23 Minutos - 23’ Rogério Pixote, Fábio Ranzani e Daniela Bortman. As mães, as cozinheiras e as crianças do Acampamento João Cândido. Ocupação que chegou a concentrar 4 mil famílias em Itapecerica da Serra, SP Panorama: Arte na Periferia - 50’ Peu Pereira, David Vidad, Anabela Gonçalves, Daniela Embón O filme apresenta um panorama da arte produzida na periferia sul de São Paulo. 20h30 - CONVERSA ENTRE CONVIDADOS E PÚBLICO 19h00 - Exibição de vídeos no Terminal Capelinha Realização: MUCCA Local: CEU CASA BLANCA End: R. João Damasceno, 85 - Vila das Belezas SEXTA - 09/11 a partir das 11:00h - TEATRO 08h30 - Café da manhã e colóquio com coletivos teatrais 11h00 - Band’doido apresenta "... Não é contar piada!" 14h00 - Cia. Diarte Teatral apresenta "Fragmentos de um poeta" 16h00 - UMOJA apresenta demonstração de processo do espetáculo "Quem me pariu?" 17h30 - Capulanas apresenta performance "Negra Poesia" 18h00 - Ação e Arte apresenta performance com trecho do seu novo espetáculo "X" 19h30 - Brava Companhia apresenta "A BRAVA" EXPOSIÇÃO COLETIVA DE ARTES PLÁSTICAS COM OBRAS SOBRE PAPEL Local: CENTRO CULTURAL MONTE AZUL End: Av. Tomás de Souza, 552 - Jd. Monte Azul SÁBADO - 10/11 das 15:00h às 23:30h - MÚSICA Show com os grupos: 16h00 - Trio Porão 16h45 - Chapinha do Samba da Vela e Pagode da 27 17h30 - Wesley Noog 18h10 - B Valente 18h55 - Os Mamelucos 19h50 - Banda A 20h40 - Periafricania 21h35 - Preto Soul 11h05 - Versão Popular EXPOSIÇÃO COLETIVA DE ARTES PLÁSTICAS COM O PUBLICO PRESENTE Local: CASA POPULAR DE CULTURA M’BOI MIRIM Av. Inácio Dias da Silva, s/nº - Piraporinha ENTRADA FRANCA P/ TODOS OS DIAS