Confira programa do 1.º Festival de Cinema Latino-americano A mostra reúne 40 cineastas de diferentes gerações e de todo o continente, em três endereços na cidade. Além dos filmes haverá uma série de debates sobre produção e novos rumos do mercado cinematográfico. Confira: Memorial da América Latina, sala 1: 3ª (11), 16h, Machuca (2004), de Andrés Wood; 18h, A Febre do Loco (2001), de Andrés Wood; 20h, Histórias de Futebol (1997), de Andrés Wood; 22h, Ilusão de Movimento (2001), de Héctor Molina. 4ª (12), 16h, Botín de Guerra (2000), de David Blaustein; 18h, Micaela - Um Filme Mágico (2002), de Rossana Manfredi; 20h, Um Buda (2005), de Diego Rafecas; 22h, Histórias Mínimas (2002), de Carlos Sorín. 5ª (13), 16h, O Fundo do Mar (2003), de Damián Szifron; 18h, Vocação do Poder (2005), de Eduardo Escorel e José Joffily; 20h, Jogo Duplo (2004), de Alberto Chicho Durant; 22h, Separado (2002), de Mario Handler. 6ª (14), 10h30, Aula Magna com Fernando Birri: ?El Alquimista Democratico i El Elixir de Larga Vida?; 14h, O Outro Lado da Lei (2002), de Pablo Trapero; 16h, Quase Dois Irmãos (2004), de Lúcia Murat; 18h, Cachimba (2004), de Silvio Caiozzi; 20h, O Rei do Tráfico (2004), de Antonio Dorado; 22h, Atos dos Homens (2006), de Kiko Goifman. Sáb. (15), 14h, Ponto Final (2004), de Elia Schneider; 16h, Um Céu de Estrelas (1996), de Tata Amaral; 18h, A Menina Santa (2004), de Lucrecia Martel; 20h, Diga Bom Dia, Papai (2005), de Fernando Vargas; 22h, Jogo Subterrâneo (2005), de Roberto Gervitz. Dom. (16), 14h, O Cachorro (2004), de Carlos Sorín; 16h, Nada (2000), de Juan Carlos Cremata Malberti; 18h, Nelson Freire (2003), de João Moreira Salles; 20h, O Pântano (2001), de Lucrecia Martel. Memorial da América Latina, sala 2: 3ª (11), 17h, Os Esquecidos (1950), de Luis Buñuel; 19h, Now! (1965), de Santiago Alvarez, L.B.J. (1969), de Santiago e Viramundo (1965), de Geraldo Sarno; 21h, Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz. 4ª (12), 15h, Memórias do Subdesenvolvimento (1968), de Tomás Gutiérrez Alea; 17h, Salvador Allende (2004), de Patrício Guzmán; 19h, Ponto Final (2004), de Elia Schneider; 21h, 25 Watts (2001), de Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll. 5ª (13), 15h, Que Viva México! (1932), de Sergei M. Eisenstein; 17h, O Banheiro (2005), de Gregory Cohen; 19h, O Outro Lado da Lei (2002), de Pablo Trapero; 21h, A Viagem (1990), de Fernando Solanas. 6ª (14), 15h, A Morte de um Burocrata (1966), de Tomás Gutiérrez Alea; 17h, Memória do Saque (2004), de Fernando Solanas; 19h, Nada (2000), de Juan Carlos Cremata Malberti; 21h, Estranho (2003), de Santiago Loza. Sáb. (15), 15h, Ukamau (1966), de Jorge Sanjinés; 17h, Alsino e o Condor (1982), de Miguel Littin; 19h, Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos; 21h, Lucía (1968), de Humberto Solás. Dom. (16), 15h, Retrato de Tereza (1979), de Pastor Vega; 17h, O Que Você Faria? (2005), de Marcelo Piñeyro; 19h, A Hora dos Fornos (1968), de Fernando Solanas e Octavio Getino. Memorial da América Latina, sala 3: 3ª (11), 16h30, Até a Vitória, Sempre (1967), de Santiago Alvarez, Meu Irmão Fidel (1977), de Santiago Alvarez, Montanha de Luz (2005), de Guillermo Centeno; 18h30, Hanoi, Terça-Feira 13 (1967), de Santiago Alvarez, Meu Júlio Verne (2005), de Patrício Guzmán; 20h30, Monobloc (2005), de Luis Ortega. 4ª (12), 14h30, Viver É Assobiar (1998), de Fernando Pérez; 16h30, Cabra Marcado para Morrer (1985), de Eduardo Coutinho; 18h30, O Comitê (2005), de Mateo Herrera; 20h30, Agostinho da Silva - Um Pensamento Vivo (2006), de João Rodrigo Mattos. 5ª (13), 14h30, Hospital Borda: Um Apelo à Razão (1986), de Marcelo Céspedes; 16h30, H.I.J.O.S. - A Alma em Dois (2005), de Carmen Guarini e Marcelo Céspedes; 18h30, A Noite Eterna (1991), de Carmen Guarini e Marcelo Céspedes; 20h30, Meykinof (2005), de Carmen Guarini. 6ª (14), 14h30, Três Vezes Dois (2004), de Pavel Giroud, Lester Hamlet e Esteban García Insaust; 16h30, Os Punhos de Uma Nação (2005), de Pituka Ortega Heilbron; 18h30, Regressão (1992), de Basilio García Reyes, O Invasor Marciano 36 Anos Depois (1988), de Wolney Oliveira, Lágrimas no Desjejum (1989), de Walter Rojas, Ernesto, Meu Amigo (1998), de Jakov Dakovic, O Último Vagão (2001), de Osvaldo Daicich, Os Que Ficaram (1993), de Benito Zambrano, Do Outro Lado do Mar (2005), de Patricia Ortega; 20h30, Tire Dié (1959), de Fernando Birri, Za 2005, O Velho e O Novo (2006), de Fernando Birri. Sab. (15), 14h30, Cascas (1990), de Mariana Rondón, José Manuel, a Mula e o Televisor (2003), de Elsa Cornevín, Piscis (1994), de Paola Castillo Villagran, Desvario (2005), de Julia Mariano, Os Cães (2005), de Ursula Marini, Bairro Belén (1988), de Marité Ugás, Obscuros Rinocerontes Enjaulados... Muito na Moda (1990), de Juan Carlos Cremata Malberti, Charuto (1999), de Daniel Rocha, Discodécada (2005), de Natalia Cabral; 16h30, A Culpa de Molina (1993), de Jorge Molina, Sonata para Arcadio (1989), de Fernando Timossi; A Maldita Circunstância (2002), de Eduardo Eimil, O Chão e O Céu (2004), de Marcos Pimentel, Gente Que Chora S.A. (2001), de Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla, Casas na Tela (2004), de Nelson Oyarzúa; 18h30, Vlado - 30 Anos Depois (2005), de João Batista de Andrade; 20h30, Viva Cuba (2005), de Juan Carlos Cremata Malberti. Dom. (16), 14h30, O Amigo Dunor (2004), de José Eduardo Alcázar; 16h30, Barravento (1961), de Glauber Rocha; 18h30, Negro e Argentino (2006), de Patrício Salgado, Uma (2006), de Caetano Dias, Ariel (2006), de Mauro Baptista Vedia e Claudia Jaguaribe. Memorial da América Latina, mini auditório: ciclo de debates - 3ª (11), 10h30, Novo Cinema Latino-americano, com Edmundo Aray, Miguel Littin, Nelson Pereira dos Santos, Octavio Getino e o mediador Sergio Muniz; 14h30, Cineclubes na América Latina, com Carlos Seabra, Juan Carlos Arch, Julio Lamaña, Paolo Minuto e mediação de Frank Ferreira. 4ª (12), 10h30, A Desinvenção da Fronteira, com Andrés Wood, Lírio Ferreira, Roberto Gervitz, Santiago Loza e o mediador José Carlos Avellar; 14h30, TV na América Latina: As Novas Modalidades de Difusão, com Aram Haroranian, Eugênio Bucci, Gabriel Priolli, Mário Bogneth e a mediadora Assunção Hernandes. 5ª (13), 10h30, Distribuição e Exibição Alternativas, com Carlos Magalhães, Fernando Kaxassa, Gabriel Rodríguez, Leopoldo Nunes, Stefan Kaspar e o mediador Felipe Macedo; 14h30, A Invenção do Caminho, com Eduardo Escorel, Kiko Goifman, Marcelo Céspedes, Mario Handler e o mediador José Carlos Avellar. 6ª (14), 14h30, A Desinvenção da Fronteira 2, com Juan Carlos Cremata Marlberti, Marcelo Gomes, Marcelo Piñyero, Pablo Trapero e o mediador Pedro Butcher. Cinesesc: 3ª (11), 17h, Viva Cuba (2005), de Juan Carlos Cremata Malberti; 19h, Fábrica de Anões (2004), de Diego Fernández; A Mentira (2004), de Juan Damian Chechile, Meow (1981), de Marcos Magalhães, Invisível! (2004), de Daniel Henriquez, Dov´è Meneghetti? (1989), de Beto Brant, As Máscaras (1998), de Rafael Chinchilla e Rapsódia para Um Homem Comum (20050, de Camilo Cavalcante; 21h, Separado (2002), de Mario Handler. 4ª (12), 17h, O Cachorro (2004), de Carlos Sorín; 19h, Viver Mata (2002), de Nicolás Echevarría; 21h, Insolação (2002), de Gustavo Taretto, Caramujo-Flor (1988), de Joel Pizzini, Clandestina Felicidade (1998), de Marcelo Gomes e Beto Normal, E-mail Para a Mamãe (2004), de Gerardo Ruiz Miñán, A Invenção de Morel (2006), de Andrés Garcia. 5ª (13), 17h, Godot (2005), de Arturo Sampson, O Crime da Imagem (1992), de Lírio Ferreira, 303 (2004), de Eduardo Mendonza, Superoutro (1989), de Edgar Navarro; 19h, Machuca (2004), de Andrés Wood; 21h, A Alma do Osso (2004), de Cao Guimarães. 6ª (14), 17h, Histórias Mínimas (2002), de Carlos Sorín; 19h, O Cachorro (2004), de Carlos Sorín; 21h, O Pântano (2001), de Lucrecia Martel. Sáb. (15), 17h, O Fundo do Mar (2003), de Damián Szifron; 19h, Ilusão de Movimento (2001), de Héctor Molina; 21h, Jogo Duplo (2004), de Alberto Chicho Durant. Dom. (16), 17h, O Rei do Tráfico (2004), de Antonio Dorado; 19h, Sexo e Claustro (2005), de Claudia Priscilla, Organdi Branco (2000), de Maria Jose Alvarez e Martha C. Hernández, Juvenília (1994), de Paulo Sacramento, A Hora Vagabunda (1998), de Rafael Conde, Uma Viagem (2003), de Gabriela Monroy, Trumpete de Ouro (2003), de Patrício Serna, Viver a Vida (1991), de Tata Amaral, Operárias Saindo da Fábrica (2004), de José Luis Torres Leiva. Sala Cinemateca: 3ª (11), 15h, Tire Dié (1959), de Fernando Birri, O Velho e O Novo (2006), de Fernando Birri. 4ª (12), 15h, De Certa Maneira (1977), de Julio G. Espinosa, Thomas G. Pérez, Tomás G. Alea e Sara Gómez; 17h, Histórias Proibidas do Pequeno Polegar (1980), de Paul Leduc; 19h, As Aventuras de Juan Quin Quin (1967), de Julio García Espinosa; 21h, Amor em Concreto (2003), de Franco de Peña. 5ª (13), 15h, Um Buda (2005), de Diego Rafecas; 17h, Vermelho Sangue (1996), de Arturo Ripstein; 19h, Whisky (2003), de Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll; 21h, De Certa Maneira (1977), de Julio G. Espinosa, Thomas G. Pérez, Tomás G. Alea e Sara Gómez. 6ª (14), 15h, Estranho (2003), de Santiago Loza; 17h, Salvador Allende (2004), de Patrício Guzmán; 19h, Vozes Inocentes (2004), de Luis Mandoki; 21h, Histórias Proibidas do Pequeno Polegar (1980), de Paul Leduc. Sáb. (15), 15h, Os Esquecidos (1950), de Luis Buñuel; 17h, Que Viva México! (1932), de Sergei M. Eisenstein; 19h, Viramundo (1965), de Geraldo Sarno, Meu Júlio Verne (2005), de Patrício Guzmán; 21h, As Aventuras de Juan Quin Quin (1967), de Julio García Espinosa. Dom. (16), 15h, O Outro Lado da Lei (2002), de Pablo Trapero; 17h, Meu Melhor Inimigo (2005), de Alex Bowen; 19h, Baixo Califórnia (1998), de Carlos Bolado; 21h, Viver Mata (2000), de Nicolás Echevarría. Cinesesc (R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3082-0213). Memorial da América Latina (Av. Auro S. de Moura Andrade 664, Barra Funda, 3823-4600) e Sala Cinemateca (Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, 5084-2177 (ramal 210) ou 5081-2954). Grátis. Até 16/7. Abertura prevista para 3ª (11).