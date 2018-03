Confira os programas culturais do fim de semana em SP

A cidade é dominada pela música do rei Roberto Carlos, que inicia sua maratona de nove shows no Ginásio do Ibirapuera, mas há muitas outras opções nos cinemas, com destaque para a programação gratuita do Festival de Curtas e o filme Gigante, de Adrián Biniez, cineasta de origem argentina que fez seu filme no Uruguai. Nas artes: exposição de fotos póstuma do pioneiro da moda e expoente do fotojornalismo Otto Stupakoff, no Instituto Moreira Salles, e os trajes e desenhos criados pelo estilista francês Christian Lacroix, na Faap. Além da dança de Deborah Colker e do solo de Antônio Fagundes no teatro, com Restos.

E para começar, assista aqui mesmo ao vídeo premiado em Gramado que traz Fernanda Takai cantando O Barquinho, em japonês.