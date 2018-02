Confira os ganhadores do Emmy Awards

Confira a lista dos premiados no 59.º Emmy Awards, o Oscar da televisão norte-americana, concedido pela Academia de Artes e Ciências da Televisão. Melhor série dramática: Família Soprano Melhor série de comédia: 30 Rock Melhor ator em série dramática James Spader (Boston Legal) Melhor atriz em série dramática Sally Field (Brothers & Sisters) Melhor ator em séries cômica Rick Gervais (Extras) Melhor atriz em séries cômica America Ferrera (Betty, a Feia) Melhor ator coadjuvante em séries dramáticas Terry O´Quinn (Lost) Melhor ator coaddjuvante em séries cômicas Jeremy Piven (Entourage) Melhor atriz coadjuvante em séries dramáticas Katherine Heigl (Grey's Anatomy) Melhor atriz coadjuvante em séries cômicas Jaime Pressly (My Name is Earl) Melhor reality de competição The Amasing Race Melhor minissérie Broken Trail Melhor filme para televisão Bury My Heart at Wounded Knee (Enterrem Meu Coração na Curva do Rio) Melhor ator em minissérie ou filme para TV Robert Duvall, por Broken Trail Melhor atriz em minissérie ou filme para TV Helen Mirren, por Prime Suspect Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV Thomas Hyden Church, por Broken Trail Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV Judy Davis, por The Starter Wife Melhor programa de variedades ou musical Daily Show, com Jon Stewart Melhor especial de variedades ou musical Tony Bennett: Na American Classic Direção em série dramática Família Soprano Direção em Variedades, Musical ou Comédia Tony Bennett: An American Classic Roteiro de série dramática Família Soprano Roteiro em Variedades, Musical ou Comédia Late Night With Conan O'Brien Prêmios técnicos entregues antes da cerimônia: Melhor programa de reality show Kathy Griffin: My Life On The D-List Melhor desenho animado (com menos de uma hora) South Park - Make Love, Not Warcraft Melhor desenho animado (com uma hora ou mais) Where's Lázló? Melhor programa especial de variedades, Músical ou Comédia A Tribute To James Taylor (Great performances) Melhor ator convidado em série cômica Stanley Tucci - Monk Melhor ator convidado em série dramática John Goodman - Studio 60 On The Sunset Strip Melhor atriz convidada em série cômica Elaine Stritch - 30 Rock Melhor atriz convidada em série dramática Leslie Caron - Law & Order: Special Victims Unit Melhor tema musical original The Tudors Melhor letra e música original Saturday Night Live (com Justin Timberlake cantando Dick in a box) Melhor tema musical de série 24 Horas Melhores efeitos visuais Battlestar Galáctica Melhor abertura Dexter