Confira os destaques do fim de semana em SP

O fim de semana é marcado por muitas estreias de cinema. Entre os destaques da programação em São Paulo, está Biutiful. O novo filme de Alejandro González-Iñárritu, com Javier Bardem no elenco, está na pré-seleção dos filmes que podem concorrer ao Oscar de melhor produção estrangeira. Entre os nacionais, a animação Brasil Animado, o primeiro filme em 3D produzido no País, que promete divertir as crianças sem entediar os adultos. Também estreia neste fim de semana o documentário Lixo Extraordinário, que mostra o trabalho do artista Vik Muniz com a comunidade que tira o seu sustento do aterro Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro.

O Cine Belas Artes, ameaçado de fechar por falta de patrocínio, promove uma edição extra do tradicional Noitão. Cinéfilos poderão apreciar, a partir das 23h50, cinco filmes. Serão exibidos três sucessos de edições anteriores com duas pré-estreias - O Amor e Outras Drogas, comédia romântica com Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, e o independente Inverno da Alma.

As exposições também são uma boa pedida para o fim de semana prolongado pelo aniversário da cidade. Diversidade não falta. O museu da USP, por exemplo, traz uma mostra com mais de 200 rótulos antigos de balas e chocolates. Já o Centro Cultural São Paulo promove exposição de videoarte equatoriana que expressam o passado imperfeito comum na América Latina.

No teatro, as estreias ficam por conta de NãoTemNemNome, peça em que o público colabora com suas próprias histórias para a montagem do texto, e ainda uma programação conjunta do grupo e cia. Triptal, que começa nesta sexta-feira, 21.