Confira os destaques do fim de semana em SP

Depois de passar por Florianopolis, Rio de Janeiro e Recife, Amy Winehouse se despede do Brasil em show na Arena Anhembi fechando o Summer Soul Festival que também tem Janelle Monáe e Mayer Hawthorne entre as atrações.

No cinema, a oportunidade é de se despedir do cinema mais tradicional da cidade, o Belas Artes, que deve encerrar suas atividades no dia 27 de janeiro. O cinema exibe neste fim de semana o último Noitão, com filmes de Tarantino e Almodóvar a partir de meia-noite. Entre as estreias do fim de semana estão o filme sério de Zac Efron, que chega às salas, o drama A Morte e Vida de Charlie. Com tema adolescente, estreia em circuito nacional Desenrola, de Rosane Svartman. Quem curte animações pode conferir O Mágico, de Sylvain Chomet, uma adaptação do roteiro original do mestre francês Jacques Tati. Também estreiam o adulto Dieta Mediterrânea e o juvenil As Viagens de Gulliver.

No teatro, os destaques são Ópera dos Vivos, da Cia do Latão, que entra em cartaz no Sesc Belenzinho, e Marcha para Zenturo, do grupo XIX de Teatro, no Centro Cultural São Paulo. Marulho: O Caminho do Rio, inspirada na obra de Guimarães Rosa, estreia na nova cado do grupo Redimunho, um casarão nas proximidades do Largo da Memória, no centro da cidade. Adaptação de Antunes Filho, Policarpo Quaresma volta para nova temporada no Sesc Santana até 27 de janeiro.