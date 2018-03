Confira os destaques do fim de semana em São Paulo

Além de intensa programação em cinemas, teatros e galerias de arte, São Paulo oferece, neste fim de semana, atrações de carnaval. A preparação para festa, com blocos de rua, toma conta da cidade desta sexta-feira até domingo.

Para quem prefere atrações internacionais da música, a inglesinha Kate Nash chega a cidade mais madura, para única apresentação nesta sexta-feira no HSBC Brasil. Sábado é dia do rock da banda gaúcha Chachorro Grande, projeto Bodes & Elefantes de música instrumental e do artaista Carlos Careqa, pelo projeto Rumos da Música, no Itau Cultural.

No cinema, o destaque das estreias é Bruna Surfistinha, em que Deborah Secco interpreta a famosa garota de programa e desperta a curiosidade do público. Liam Neeson é o heroi do suspense Desconhecido. Premiado em Cannes, Poesia aborda poder transformador da arte.

Entre as estreias de teatro, destaque para Antes da Coisa toda começar, apresentada pela Companhia de Teatro Armazém. O monólogo Lixo e Purpurina é um prato cheio para os admiradores de Caio Fernando Abreu. O espetáculo toma emprestada a estrutura de um diário que Caio escreveu em Londres, e marca, com sua estreia, o aniversário de 15 anos de morte do autor de Morangos Mofados.