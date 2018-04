Confira os destaques do fim de semana em São Paulo

O fim de semana na capital paulista está cheio de atrações. Cada vez mais distante dos palcos, Nana Caymmi faz três apresentações no Sesc Vila Mariana. Além do repertório mais representativo da carreira, o roteiro do show inclui temas de seu álbum mais recente e clássicos de Dolores Duran. As diversas unidades do Sesc pela cidade também trazem apresentações de música brasileira. Entre elas, Roberta Sá, Francis Hime, Fafá de Belém, Wander Wildner e a banda Apocalypse.

Nos cinemas, a estreia do novo longa de Clint Eastwood, Além da Vida. O ator e diretor volta a investigar o tema da morte, desta vez com a história de três personagens com experiências convergentes. Seguindo linha parecida está A Árvore, da francesa Julie Bertucelli, em que uma família tenta superar a dor da perda do pai, em uma aldeia distante da Austrália. Entre os temas mais leves, está a animação Enrolados, que mostra uma Rapunzel totalmente fora dos padrões convencionais. Entrando numa fria maior ainda com a família traz de volta Ben Stiller e Robert de Niro na eterna disputa entre genro e sogro. Para quem gosta de adrenalina, a pedida é Incontrolável, com Denzel Washington no papel de um especialista que tem como missão parar um trem desgovernado que ameça milhares de pessoas.

No teatro, Resta Pouco a Dizer dirigida pelos irmãos Fernando e Adriano Guimarães mira as peças curtas de Samuel Beckett, no Sesc Consolação. Estreia na cidade também Mambo Italiano, no Teatro Nair Bello, com direção de Clarisse Abujamra. No Espaço dos Parlapatões, as risadas estão garantidas em Má Companhia, dos amigos Marcelo Mansfield e Carlos Farielo.