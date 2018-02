Para os apreciadores de artes plásticas, a Pinacoteca de São Paulo abre no sábado a exposição 'Antonio Dias - Anywhere is My Land', com trabalhos das década de 60 e 70. Entre o teatro e a dança está 'Corpo Vivo', o novo espetáculo de Ivaldo Bertazzo, a materialização de mais de 30 anos sobre o corpo, reeducação do movimento e a presença de traços animais em nossos gestos.

