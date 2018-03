Confira os destaques da programação do fim de semana em SP

Entre os shows que acontecem na cidade, o grande destaque é a apresentação do lendário jazzista Yusef Lateef no Sesc Pompeia, neste sábado. O gaúcho Vitor Ramil apresenta seu novo disco, Délibáb, na véspera. Claudia Leitte agita a galera do axé no Via Funchal, no sábado.

No teatro, destaque para as estreias da comédia Igual a Você, com Camila Morgado no elenco, e a estreia do espetáculo Além do Ponto, do grupo Os Crespos.