Confira os destaques da programação cultural do fim de semana

Além do São Paulo Fashion Week, o megaevento de moda que domina o Pavilhão do Ibirapuera, a cidade registra a estreia do novo show do Paralamas do Sucesso, a delicadeza das aquarelas de Fayga Ostrower (1920-2001) na Estação Pinacoteca e a baleia de jeans de João Loureiro na Pinacoteca. No cinema, os destaques são Clive Owen em filme de ação e a história da música dos Mutantes em Loki. No teatro a novidade fica para o meio da semana, com X Moradias, em que a casa das pessoas é transformada em palco.

