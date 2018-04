Confira os destaques da agenda do fim de semana em SP

O fim de semana em São Paulo está repleto de estreias de cinema - inclusive daqueles que concorrem ao Oscar. Candidato ao maior prêmio do cinema, Um Lugar Qualquer, de Sofia Coppola, revela a vida vazia de um ator de Hollywood. Já o drama Inverno da Alma, d e Debra Granik, que concorre em quatro categorias, traz Jennifer Lawrence, a única estreante entre as candidatas a melhor atriz, no papel de uma adolescente que tenta salvar sua casa, entregue como garantia por seu pai, um viciado em drogas.

Deixe-me entrar, remake americano do original sueco baseado em livro do sueco John Ajvide Lindqvist, promete agradar os que gostam de histórias envolvendo vampiros. Já Caça às Bruxas traz Nicolas Cage no papel de um soldado desertor na época das Cruzadas que precisa superar seus medos em uma perigosa jornada.

Entre as opções musicais há o Festival de Música Dinamarquesa no Sesc Belenzinho. Uma das bandas mais interessantes da Europa na atualidade, a Efterklang, desembarca na cidade para única apresentação nesta sexta-feira. Passado o fim de semana, quem toca na capital é a norte-americanaVampire Weekend. O grupo se apresenta na noite de terça-feira, na Via Funchal.

A 29ª Bienal pode ter terminado a mostra no Ibirapuera, mas continua com o projeto educativo itinerante. Até o dia 31 de janeiro é a vez do Metrô Paraíso ser contemplado com música, atividades artísticas e cinema no Espaço Encontros. É de graça.