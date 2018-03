Confira os destaques culturais em 7 capitais do País

SÃO PAULO

Exposição - A mostra "O Secreto Discurso do Olhar" agrupa 29 trabalhos de artistas de distintos períodos da arte do Brasil. Obras como o óleo "Retrato de Moça", de Belmiro de Almeida, além de trabalhos de contemporâneos, como Siron Franco e Mário Gruber, e de modernistas, entre eles Cândido Portinari e Emiliano Di Cavalcanti. Sexta, das 10 às 20 horas, e sábado e domingo, das 13 às 17 horas. Até domingo (30).

Fundação Armando Alvares Penteado (Faap)

Tel.: (11) 3662-7198

Entrada gratuita

BELO HORIZONTE

Exposição - A mostra "ExpOta - 40 Anos de Quadrinhos", do quadrinista Ota, expõe os originais mais relevantes criados por ele em toda a extensa carreira. Ota foi o primeiro editor e principal colaborador da edição nacional da revista Mad por mais de três décadas. O artista também publicou as tiras em periódicos, entre eles o Pasquim. Terça-feira a sábado, das 11 às 21 horas; domingo, das 11 às 19h. Até 6/11.

Oi Futuro

Tel.: (31) 3229-3131

Entrada gratuita

RIO DE JANEIRO

Teatro - O espetáculo "2 Histórias" reúne dois monólogos. Em "Uma História Nefanda", o espectador assistirá a mãe e filho em um encontro avassalador, no qual o conflito de gerações arrasta a um desenlace imprevisto. "Alcubierre" junta autobiografia e ficção científica, delineando uma silhueta da primeira paixão. Sexta, às 20h30, e sábado, às 19 horas. Até sexta.

Teatro Glauce Rocha

Tel.: (21) 2220-0259

Ingresso: R$ 20

BRASÍLIA

Teatro - Adaptado do antigo e conhecido conto chinês "O Pote Vazio", o espetáculo infantil "Biliri e o Pote Vazio" conta a história do imperador de um reino cinza, que dá uma semente de flor a todas as crianças e ordena que seja cuidada. A mais esforçada será a herdeira do trono. Sexta e Sábado, às 16h. Domingo, às 11h e às 16h. Até domingo (30).

Centro Cultural Banco do Brasil

Tel.: (61) 3108-7600

Entrada gratuita

CURITIBA

Teatro - O espetáculo "Labutaria" tem no palco Marco Luque. O comediante atua nos papéis de Mustafary, Silas Simplesmente, Mary Help, Betoneram e Jackson Five. Este último deu à Rádio Mix o título de melhor programa de humor pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2010. Sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas.

Teatro Positivo

Tel.: (41) 3317-3107

Ingresso: R$ 74 a R$ 94

FLORIANÓPOLIS

Exposição - A mostra "Giorno dei Bambini", da fotógrafa Juliana Stringhini, apresenta o tema Cores e Sabores da Infância em 12 fotografias de crianças de diferentes faixas de idade. No período de 30 dias, Juliana fotografou crianças com cata-ventos, balas, cereais, pipas, brigadeiro, balões, flores e outros itens infantis. Diariamente, das 10 às 20 horas. Até domingo (30).

Shopping Iguatemi

Tel.: (48) 3239-8717

Entrada gratuita

PORTO ALEGRE

Exposição - A mostra "A Linha Incontornável" reúne diversos desenhos de Iberê Camargo (1914-1994), referência da arte moderna brasileira. É a primeira exposição do artista que foca nos seus trabalhos de desenho, já que Iberê é mais comumente reconhecido por sua ampla produção dentro da pintura e da gravura. De ter. a dom., das 10h às 18h. Até 30/10.

Fundação Iberê Camargo

Tel.: (51) 3247-8000

Entrada gratuita