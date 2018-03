Confira os destaques culturais em 7 capitais do País

SÃO PAULO

Exposição - A artista Dione Vieira explora elementos poéticos em referência ao corpo e ao orgânico, com a aplicação de múltiplos meios: instalação, escultura, pintura, desenho, objeto, foto e vídeo. Dione foca na matéria por meio de oposições como presença/ausência, positivo/negativo, dentro/fora e material/imaterial. De segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas e sábado, das 11 às 15 horas. Até 4/11.

DConcept - Escritório de Arte

Tel.: (11) 3085-5006 e 8346-3608

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entrada gratuita

BELO HORIZONTE

Exposição - O encadernador Marco Pedrosa apresenta trabalho fundamentado na encadernação clássica da França. Pedrosa expõe 15 obras, com realce para a arte feita para as "Fábulas de La Fontaine", que ganhou prêmio em exposição francesa. De acordo com a curadora Ana Utsch, a mostra "é caracterizada pela precisão dos gestos e pelo rigor técnico da execução". De segunda-feira a domingo, das 10h às 21h. Até 13/11.

Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Tel.: (31) 3409-8291

Entrada gratuita

RIO DE JANEIRO

Teatro - A peça "C''est la Vie" é baseada em histórias do disque-denúncia. Depois de amplo levantamento sobre o assunto, o resultado da montagem é uma comédia dramática num mundo lúdico e surreal. Em cena, uma solitária professora de francês aposentada passa as tardes trancada em casa, inventando histórias e fazendo telefonemas ao disque-denúncia. Sexta e sábado, às 21h30; domingo, às 20h. Até 18/12.

Sesc Casa da Gávea

Tel.: (21) 2239-3511 e 2512-4862

Ingresso: R$ 30 a R$ 60

BRASÍLIA

Exposição - Cópias fiéis de embarcações que espelham a riqueza náutica do Brasil estão na mostra "Barcos do Brasil". A exposição exibe 89 exemplares de construções clássicas, que fazem parte da Coleção Alves Câmara Século XXI, que foi tombada em 2010 como patrimônio nacional. De segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Até 18/11.

Sala Mário de Andrade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Tel.: (61) 2024-5500 e 2024-5502

Entrada gratuita

CURITIBA

Show - A excursão "Duas Horas de Sucesso", que originou o mais recente DVD da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano, passa por Curitiba nesta quinta e sexta, às 21 horas. Dona de músicas marcantes no estilo, a dupla faz show cheio de tecnologia multimídia. Eles interpretam canções que remontam aos principais momentos dos 18 anos de carreira.

Teatro Guaíra

Tel.: (41) 3304-7900 e 3304-7982

Ingresso: R$ 150

FLORIANÓPOLIS

Exposição - A fotógrafa Virginia Yunes exibe fotos e vídeos que retratam o relacionamento entre uma mãe idosa e a filha, em uma situação-limite. A exposição "Dulce Maria" mostra um panorama caseiro e rotineiro, no evento Floripa na Foto. O trabalho surgiu do acolhimento recebido na residência de um amigo em Cuba. De segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Até segunda-feira (31).

Galeria Martinho de Haro da Câmara Municipal de Florianópolis

Tel.: (48) 9935-1534 e 8429-3325

Entrada gratuita

PORTO ALEGRE

Teatro - A comédia "O que os Homens Pensam que as Mulheres Pensam" apresenta o embate entre quatro homens que procuram suas aspirações pessoais em um ambiente curioso, um sanitário público. Entre os assuntos abordados pelos personagens, está o gosto feminino, desde por itens mais simples até pela conduta sexual do companheiro. Até domingo, às 21 horas.

Teatro Carlos Carvalho

Tel.: (51) 3226-1181 e 3221-7147

Ingresso: R$ 20