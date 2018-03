Confira os destaques culturais em 7 capitais do País

SÃO PAULO

Teatro - Jô Soares dirige "O Libertino", cujo protagonista é o ator Cássio Scapin. A peça também tem no elenco os atores Luciana Carnieli, Luiza Lemmertz (filha da atriz Júlia Lemmertz), Érica Montanheiro, Tânia Casttello e Daniel Warren. O texto expõe com humor a vida do filósofo e escritor francês Denis Diderot. Quinta e sábado, às 21 horas; sexta, às 21h30, e domingo às 18 horas. Até 27 de novembro.

Teatro Cultura Artística do Itaim

Tel.: (11) 3258-3344

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ingressos: R$ 40 a R$ 60

BELO HORIZONTE

Teatro - O espetáculo "As Monas Lisas", com texto de Wilson Coca, encerra temporada na capital mineira. A peça conta a história de três amigos que dividem o apartamento e estão passando por uma crise financeira, mas fazem de tudo para manter o bom humor. O clima complica quando o afilhado de um deles resolve se casar. Até quinta-feira (27).

Teatro ICBEU

Tel.: (31) 3271-7255

Ingresso: R$ 30

RIO DE JANEIRO

Exposição - A exposição "Índia" reúne cerca de 380 peças, com itens que vão do milenar ao contemporâneo, revelando a vasta cultura indiana. Mostra temática, interativa e multimeios, ela abrange 3 mil anos da cultura indiana, apresentando peças de museus e colecionadores brasileiros e internacionais. Terça a domingo, das 9h às 21h. Até 31/12.

Centro Cultural Banco do Brasil

Tel.: (21) 3808-2020

Entrada gratuita

BRASÍLIA

Teatro - A Companhia Antonio Gades exibe o espetáculo "Carmen", com a coreografia clássica do mais ilustre bailarino e coreógrafo espanhol de sua geração e maior ícone do flamenco, que dá nome ao grupo. Nesta interpretação, a história do compositor francês da época do romantismo Georges Alexandre César Léopold Bizet é montada com um toque contemporâneo. Quarta e quinta-feira, às 21 horas.

Teatro Nacional Cláudio Santoro

Tel.: (61) 3325-6239 e 3325-6256

Ingresso: R$ 90 a R$ 180

CURITIBA

Exposição - A mostra "Curitiba(nós)" faz um retrato da cidade. A exposição tem cinco divisões sobre a metrópole e os moradores, incluindo música, gastronomia e arquitetura. O acervo é de mais de 2 mil artigos (fotos, dados, vídeos e textos). De terça a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 13h às 18h; sábado e domingo, das 10h às 14h. Até dezembro.

Casa Romário Martins

Tel.: (41) 3321-3255

Entrada gratuita

FLORIANÓPOLIS

Infantil - A mostra interativa "Jogos de Todo Mundo" exibe brincadeiras clássicas e jogos que foram achados em escavações históricas, como o egípcio Faraó. São aproximadamente cem peças de diversos momentos e países, todas de tabuleiro, separadas em seis divisões: captura, percurso, alinhamento, território, desafio e sorte. De quarta a sábado, das 10 às 22 horas e domingo, das 12h às 20 horas.

Floripa Shopping Center

Tel.: (48) 3331-7000

Entrada gratuita

PORTO ALEGRE

Teatro - "A Mulher sem Pecado", primeira peça de Nelson Rodrigues, inicia sua primeira temporada gaúcha. Olegário é um homem que morre de ciúmes da mulher Lídia. Assim, a trama está centrada nas interrogações do protagonista com os seus empregados e com a própria mulher, para encontrar supostos indícios de sua traição. Sexta e sábado, 21h. Domingo, 20h. Até domingo (30).

Teatro Renascença

Tel.: (51) 3289-8067

Ingresso: R$ 30