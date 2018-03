Confira os destaques culturais em 7 capitais do País:

SÃO PAULO

Cinema - A 35ª Mostra Internacional de Cinema apresenta cerca de 250 filmes de diversos países em 22 salas. Os trabalhos escolhidos reproduzem um panorama do que é realizado na produção cinematográfica atual, além de divulgar novos talentos e estimular o consumo de cultura. A programação pode ser consultada na página www.35.mostra.org. Até 3/11.

35ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Tel.: (11) 3141-0413

Ingressos: R$ 7 a R$ 18

BELO HORIZONTE

Humor - A companhia stand up Desculpa Qualquer Coisa conta anedotas de assuntos do dia a dia. A grupo também faz sátiras musicais e comentários sobre o noticiário. A trupe é composta por quatro humoristas de três grupos de Belo Horizonte: Bruno Berg, do Queijo, Comédia e Cachaça; João Basílio, do Os Comédia, e Bruno Costoli e Thiago Carmona, da Liga da Comédia. Segundas-feiras, às 21 horas. Até 20/2.

Café da Travessa

Tel.: (31) 3223-8070

BRASÍLIA

Exposição - A mostra "Retalhos de Fantasias", da artista plástica Marysia Portinari, reúne obras figurativas das fases rural e circense, além de quadros abstratos da produção atual da artista. Marysia foi aluna e assistente do tio, o pintor Cândido Portinari. Gabinete da Arte, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Até 30/10.

Câmara dos Deputados

Tel.: (61) 3216-0000

Entrada gratuita

RIO DE JANEIRO

Teatro - O espetáculo "Tim Maia - Vale Tudo, o Musical" é dirigido por João Fonseca e tem no elenco o ator Tiago Abravanel, de 23 anos. O musical apresenta mais de 20 canções de Tim Maia, além de narrativas de casos espirituosos que rechearam a vida do compositor. De quinta-feira a sábado, às 21 horas; domingo, às 19 h. Até 13/11.

Oi Casa Grande

Tel.: (21) 2511-0800

Ingresso: R$ 40 a R$ 120

CURITIBA

Música - A pianista paranaense Martina Graf e a violinista alemã Annette Seyfried apresentam-se juntas pela primeira vez no País. O concerto terá composições de Mozart, Henrique de Curitiba, Pablo de Sarasate e César Franck. Martina mudou-se para a Alemanha no fim dos anos 1980, onde foi recebida, primeiramente, como bolsista. Amanhã, às 20 horas.

Capela Santa Maria - Espaço Cultural

Tel.: (41) 9629-0837

Ingresso: R$ 7,50 a R$ 15

FLORIANÓPOLIS

Exposição - Na mostra "Marinhas, arqueologia da morte", do fotógrafo português Orlando Azevedo, o público poderá observar imagens de achados e fósseis em transformação que o autor retrata há 20 anos. São conchas, ossos, objetos deteriorados pela ação do mar que viram arte nas mãos do fotógrafo. De terça a domingo, das 10h às 18h. Até 15/11.

Museu Histórico de Santa Catarina

Tel.: (48) 3028-8091

Entrada gratuita

PORTO ALEGRE

Teatro - O ilusionista, a mulher-barbada, o palhaço, a vedete, o bufão e o vagabundo são figuras da fantasia do circo que ganham vida com o premiado ator Heinz Limaverde em "O Fantástico Circo-Teatro de um Homem Só". O espetáculo é dirigido por Patrícia Fagundes e combina palco e picadeiro. Sextas-feiras e sábados, às 21 horas e domingos, às 20h. Até 6/11.

Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura

Tel.: (51) 3289-8066

Ingresso: R$ 20