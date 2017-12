Confira os desfiles da Semana de Moda de Paris

Os desfiles da Semana de Moda de Paris, a meca da moda mundial, marcaram a semana. Desfiles que custam milhões e podem durar apenas 15 minutos, definem o que será usado na próxima estação, o inverno. Veja também: Galeria da Semana de Moda de Paris A Chanel sob o comando do estilista Karl Lagerfeld, de 74 anos, manteve o estilo da casa que lançou o pretinho básico. Jean-Paul Gaultier manteve sua declaração de amor às peles, usadas como adereço, na cabeça, em jaquetas, golas, detalhes. A Maison Dior, do estilista John Galliano voltou com tudo aos anos 60 apresentando mulheres com cabelos desfiados e armadíssimos, maquiagem forte e tailleurs justos, tecidos brilhantes em cores idem, rosa-choque, verde esmeralda, roxo, vestidos amplos, sapatos plataforma, luvinhas... Ou um xadrezinho básico preto-e-branco, no melhor estilo Jacqueline Kennedy. Christian Lacroix fez um desfile de cores vivas, silhueta larga, com tecidos estampados lembrando de longe o estilo patchwork, com laços enormes e botas longas grudadas na perna como acessório predominante. Detalhes em plumas também nos cintos ou decotes. Uma das expectativas da semana de moda francesa era a estréia da estilista Alessandra Facchinetti na grife de Valentino, um dos ícones fashion que se retirou do cenário da moda no ano passado. Alessandra modernizou a coleção prêt-à-porter da marca para o próximo inverno, no desfile da quinta-feira. Deixou de lado o estilo hollywoodiano de Valentino, mas manteve o nível do refinamento. Sua moda de inverno traz vestidos de musseline esvoaçantes, saias fluidas, jaquetas recortadas. A cartela de cores é mais suave, mantendo o preto e o tradicional vermelho Valentino invadindo a passarela ao final do desfile. O evento marcou também a estréia do estilista colombiano Esteban Cortázar, de 23 anos, na maison francesa Emanuel Ungaro. É o terceiro, desde que Ungaro se afastou da grife em 2004. Manteve a tradição da casa, com vestidos de festa largos e drapeados e jaquetas de golas enormes.