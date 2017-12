Confira os cinco melhores espetáculos de São Paulo

CANTATA PARA UM - Bastidor de Utopias Em seu segundo trabalho, a Cia. do Tijolo volta a buscar a música como base de sustentação do espetáculo.

DAMA DO MAR - Montagem, dirigida por Robert Wilson e com elenco brasileiro, usa adaptação de Susan Sontag para o texto clássico de Strindberg.

PATRÃO CORDIAL - Criação mescla o texto ?O Sr. Puntila e seu Criado Matti? com as reflexões de Sérgio Buarque de Holanda em ?Raízes do Brasil?.

EU NÃO DAVA PRAQUILO - Cassio Scapin venceu o prêmio APCA por essa homenagem à atriz Myriam Muniz, recuperando suas reflexões sobre o teatro.