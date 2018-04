Com o feriado de 9 de julho em São Paulo, as estreias de cinema foram antecipadas para esta quinta-feira na capital. Para os cinéfilos, os destaques são Bem-Vindo, do francês Philippe Lioret, A Proposta, com Sandra Bullock, e 17 outra vez, com o galã pop Zaz Efron. No teatro, a peça A Primeira Vez, que consagrou Malu Mader, volta aos palcos. Agora, com o casal Otávio Martins e Melissa Vettore.