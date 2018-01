Confira o regulamento do 3.º concurso de contos do 'Caderno 2' O Caderno 2 convida seus leitores a participarem do cinqüentenário da Bossa Nova, lançando seu terceiro concurso de contos (Concurso Cultural Caderno 2 nos 50 anos da Bossa Nova), que terá justamente como tema o verso final da canção Chega de Saudade: "Não quero mais esse negócio de você longe de mim.". Confira abaixo o regulamento do concurso. I - Do objetivo 1.1 Sem incluir a distribuição de prêmios em dinheiro ou láureas, constitui objetivo do presente Concurso Cultural estimular a criação literária dos leitores do jornal O Estado de S.Paulo, neste ano de 2008 em que suas atenções estarão voltadas para o cinqüentenário da Bossa Nova. O produto final do concurso será a publicação de um caderno especial, contendo dez contos inéditos que apresentem em seu corpo (no início, no meio ou no final) a frase: Não quero mais esse negócio de você longe de mim, verso da canção Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. II - Das condições 2.1 - Poderão participar deste concurso cultural brasileiros natos ou estrangeiros naturalizados, com idade igual ou superior a 18 anos. 2.1.1 - É vedada a participação no Concurso Cultural de funcionários da empresa O Estado de S.Paulo, incluindo todas as suas ramificações, bem como de seus familiares. 2.1.2 - Não poderão participar nem os membros da comissão julgadora nem seus familiares. 2.2 - Não serão aceitas obras póstumas nem assinadas por grupos. 2.3 - Poderão participar apenas autores inéditos ou que tenham, no máximo, dois livros publicados individualmente (não serão consideradas as antologias). 2.3.1 - Caso tenham até dois livros já publicados, os autores deverão especificar os títulos e as editoras respectivas, no mesmo e-mail do envio do conto inédito. 2.4 - Cada concorrente poderá participar com apenas 1 (um) texto original, rigorosamente inédito, nunca antes publicado nem na imprensa nem na forma de livro, e obrigatoriamente na forma de prosa, não em versos. 2.4.1 - Os textos não poderão ser divulgados por quaisquer meios, total ou parcialmente, até a data da publicação no jornal O Estado de S.Paulo, em data a ser definida pela conveniência do jornal. 2.4.2 - Os textos devem ser escritos em português e ter no máximo 3 mil caracteres (incluídos nesse número os espaços em branco). III - Das inscrições 3.1 As inscrições dos contos devem ser feitas no período de 26 de abril a 31 de maio de 2008. 3.2 Os contos deverão ser única e exclusivamente enviados por internet, por meio do seguinte e-mail exclusivo do Concurso: contos.bossa@grupoestado.com.br 3.2.1 Os contos não deverão vir na forma atachada (anexada), mas colados no corpo da mensagem. 3.2.2 Não serão aceitos contos enviados ao jornal de outra forma que não a especificada no item 3.2, ou seja, contos que chegarem por fax ou por correio serão desconsiderados. 3.2.3 Serão automaticamente desconsiderados os contos que chegarem por e-mail em datas posteriores à meia-noite do dia 31 de maio de 2008. 3.3 Cada conto deverá conter um título e vir acompanhado do nome do autor, endereço completo, incluindo CEP e telefones, números de R.G. e C.P.F., bem como um minicurrículo de no máximo1.000 (mil) caracteres ou 170 palavras. 3.3.1 Não serão aceitos contos inscritos sob pseudônimo. IV - Da seleção 4.1 - Não importando o número total de participantes, serão escolhidos apenas e tão somente 10 (dez) contos para publicação no Estado. 4.2 - A seleção será feita por uma comissão julgadora composta por quatro membros, supervisionados pelo corpo corpo de jornalistas do Caderno 2, do Estado. 4.2.1 - As decisões da comissão julgadora serão irrecorríveis, não cabendo recursos às suas escolhas. 4.3 - A comissão julgadora vai apontar os 10 (dez) contos escolhidos sem definir nenhuma ordem de classificação entre eles. 4.4 - Os critérios para a escolha dos vencedores serão estabelecidos pela comissão julgadora. A única exigência é que contenham a frase Não quero mais esse negócio de você longe de mim. 4.5 - A comissão julgadora apontará, sem divulgar, 5 (cinco) contos adicionais, suplementares à lista definitiva, que servirão de stand-bys ou reservas, caso se apure que alguns dos dez escolhidos não tenham obedecido a todos os itens deste regulamento. 4.6 - Os resultados (lista dos dez autores escolhidos, com os títulos de seus respectivos contos) serão publicados em reportagem do Caderno 2, do Estado, anterior à publicação da íntegra dos contos. Essa reportagem com os resultados do Concurso Cultural será publicada em data a ser definida por conveniência do jornal. 4.6 - Os dez contos selecionados serão publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo, em 2008, em data de sua conveniência. 4.6.1 - Por ocasião da publicação dos textos, eles serão ilustrados da forma que o corpo de jornalistas do Caderno 2 julgar mais conveniente, sem a interferência possível de seus autores. V - Da premiação 5.1 Não haverá prêmios em dinheiro ou na forma de láureas. 5.2 A única forma de premiação será a publicação dos 10 (dez) contos escolhidos pela comissão julgadora em um caderno especial encartado na edição do jornal O Estado de S.Paulo, em data de 2008 a ser definida conforme a conveniência do jornal e divulgado com antecedência. 5.3 Os vencedores não terão direito a nenhuma cota de exemplares do jornal, na data da publicação de seus contos. VI - Das disposições finais 6.1 - Os 10 (dez) vencedores deverão, antes da publicação de seus contos no jornal O Estado de S.Paulo, encaminhar à Redação um termo de Cessão de Direitos Autorais e Patrimoniais da obra, com firma reconhecida em cartório, para utilização de seu texto, gratuitamente, na edição especial do jornal, referida no item 5.2. 6.2 - Após o término do concurso, os e-mails recebidos com os contos inscritos serão apagados e excluídos da rede. 6.3 - O envio de um e-mail incluindo o conto inscrito implica na aceitação tácita das normas deste regulamento. 6.4 - O presente regulamento estará disponível, durante todo o tempo de duração do concurso, pela internet, no site www.estadao.com.br