Confira imagens das cinco melhores exposições do Brasil em 2013

Em um ano de tributos, cinco exposições se destacaram no cenários das artes plásticas no Brasil, com atenção a artistas brasileiros e estrangeiros.

William Kentridge

Sua retrospectiva na Pinacoteca atraiu grande público e reuniu desenhos, vídeos e registros de performances nas quais o artista contracena com ele mesmo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renascentistas italianos

Num esforço extraordinário da direção do CCBB, obras raras de mestres como Rafael, Botticelli e Mazzolino foram vistas pela primeira vez no Brasil.

Maria Martins

Um dos poucos nomes filiados à vertente surrealista no Brasil, escultora foi lembrada pelo MAM numa retrospectiva histórica.

Waltercio Caldas

Mostra panorâmica do artista carioca na Pinacoteca permitiu ao público ver 90 obras suas, do primeiro período ao atual, um desafio para a percepção.

Lucian Freud

Pela primeira vez no Brasil, a obra de Lucian Freud, alemão naturalizado inglês, foi exibida pelo Masp com foco em sua produção gráfica, de 1940 a 80.