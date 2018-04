Confira a programação para o fim de semana em SP

O teatro domina a cena da programação cultural em São Paulo neste final de semana. Seis peças de temáticas diferentes estreiam na cidade, para todos os gostos. Entre os destaques, Júlia Lemmertz e Lígia Cortez interpretando as rainhas inimigas em ‘Maria Stuart’. Na música, mais uma visita do ‘rei do rock’ que já colocou fogo no piano, Jerry Lee Lewis. E nas telas do cinema, entra em cartaz a segunda parte de ‘Che’, filme que conta a vida do mítico guerrilheiro; a comédia romântica ‘A Verdade Nua e Crua’ e o embate de atores de ‘Goodbye Solo’, além do festival Indie 2009, que traz ao País o diretor filipino Brillante Mendoza.