Confira a programação do Tetro Municipal A temporada 2007 do Teatro Municipal começa com três apresentações em homenagem aos 453 anos da cidade de São Paulo: Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico Paulo Nogueira, regente Celine Imbert, soprano Repertório: Dança Selvagem, de Camargo Guarnieri Brasiliana nº 3, de Radamés Gnatalli Quarta Suíte do Descobrimento do Brasil, de Villa-Lobos Cantares, de Ronaldo Miranda Minha Terra, de Waldemar Henriques Invocação em Defesa da Pátria, de Villa-Lobos Auditório Ibirapuera, dia 25, 11 horas, gratuito Balé da Cidade de São Paulo - Cia. 1 Contanze, de Mário Nascimento Zona Mina-Da, de Mauro Bigonzetti Teatro Paulo Eiró, dia 25, 18 horas, gratuito Balé da Cidade de São Paulo - Cia. 2 Dois Corpos Que Caem, de Osmar Zampieri Óptica, de Andrea Maia Um Outro Corpo, de Claudia Palma Teatro Paulo Eiró, dia 27, às 21 horas Programação do primeiro semestre Auditório Ibirapuera Dia 28 de janeiro, às 11 horas Orquestra Experimental de Repertório Jamil Maluf, regente Ruriá Duprat, teclados Ná Ozetti e Lenine, vocais Domingo na Parque, painel de obras do compositor, orquestrador e arranjador Rogério Duprat Dia 4 de fevereiro, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal José Maria Florêncio, regente Joachim Achucarro, piano Danças Fantásticas, de Joachin Turina Noites nos Jardins de Espanha, de Manuel De Falla Festa Romana, de Ottorino Respighi Suíte Carnaval, de Mikos Theodorakis Dia 11 de fevereiro, às 11 horas Orquestra Experimental de Repertório Paulo Nogueira, regente Marcelo Bratke, piano Homenagem a Camargo Guarnieri, com as obras Abertura Festiva, Choro para Piano e Orquestra e a Suíte Vila Rica Dia 25 de fevereiro, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal Lanfranco Marcelletti, regente Noam Buchman, flauta Concerto para Flauta, de Carl Nielsen Segunda Sinfonia, de Jean Sibelius Dia 4 de março, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal Silvio Barbato, regente Sônia Goulart, piano Prelúdios, de Franz Liszt Concerto para Piano nº 1, de Frederic Chopin Novas Danças Eslavas, de Antonin Dvorak Dia 11 de março, às 11 horas Orquestra Experimental de Repertório Jamil Maluf, regente Adriana Clis, contralto Homenagem ao compositor Edward Elgar, com as obras Elegia, Cenas Marítimas e Variações Enigma Dia 18 de março, às 11 horas Orquestra Experimental de Repertório Massimiliano Caldi, regente Julian Tryczynski, violoncelo Concerto para Violoncelo, de Edward Elgar Ma Mère L?Oye, de Maurice Ravel Dia 25 de março, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico José Maria Florêncio, regente Rosana Lamosa, soprano Denise de Freitas, meio-soprano Fernando Portari, tenor Lício Bruno, baixo Nona Sinfonia, de Beethoven Dia 1º de abril, às 11 horas Gil Jardim, regente Eddynio Rossetto, direção Pablo de Léon, violino Raïff Dantas Barreto, violoncelo Homenagem ao compositor Miklós Rósza, com as obras Tema com Variações para Violino e Violoncelo, Tema, Variações e Final para Orquestra e trilhas de filmes como Ben-Hur e Spellbond Dia 15 de abril, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal Marcelo Lehninger, regente Daniel Guedes, violino Abertura da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart Concerto nº 5 para Violino, de Mozart Sinfonia nº 88, de Haydn Dia 22 de abril, às 11 horas Orquestra Experimental de Repertório Jamil Maluf, regente Mônia Martins, soprano Omar Guey, violino Homenagem ao compositor Erich Korngold, com as obras Mariettaslied, Concerto para Violino e trilhas para os filmes Gavião do Mar e Robin Hood Dia 29 de abril, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal José Maria Florêncio, regente Serenata Noturna, de Mozart Serenata para Cordas, de Tchaikovski Serenata para Cordas, de Dvorak Serenata para Cordas, de Mieczyslaw Karlowicz Dia 6 de maio, às 10 horas - Virada Cultural Orquestra Experimental de Repertório Juliano Suzuki, regente Leonid Kuzmin, piano Russlan e Ludmilla, de Mikhail Glinka Bachianas Brasileiras nº 2, de Villa-Lobos Concerto para Piano e Orquestra, de Edvard Grieg Dia 6 de maio, às 12 horas - Virada Cultural Orquestra Sinfônica Municipal Paulo Nogueira, regente Obras do compositor André Mattos Dia 20 de maio, às 11 horas Orquestra Sinfônica Municipal Paulo Nogueira, regente Pequena Sinfonia para Sopros, de Charles Gounod Serenata para Sopros, de Dvorak Serenata para Sopros, de Mozart Dia 27 de maio, às 11 horas Orquestra Experimental de Repertório Lígia Amadio, regente Liza Ferschtman, violino Homenagem ao compositor Jean Sibelius, com as obras O Cisne de Tuonela e Concerto para Violino e Sinfonia nº 1 Dia 17 de junho Orquestra Sinfônica Municipal José Maria Florêncio, regente Bartolomiej Niziol, violino Canzona di Barroco, de Henryk Czyz Concerto para Violino, de Mieczyslaw Karlowicz Stepy, de Mieczyslaw Noskowsky Abertura de Concerto, de Karol Szymanowsky Teatro Cultura Artística Dia 12 de março, às 21 horas Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico José Maria Florêncio, regente Monica Martinez, soprano Kaludi Kaludow, tenor José Gallisa, baixo Vocalise, A Ilha dos Mortos e Os Sinos, de Sergei Rachmaninov Dia 2 de abril, às 21 horas Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Paulistano José Maria Florêncio, regente Gabriella Pace, soprano Adriana Clis, contralto Jordi Quelart, tenor Leonardo Neiva, barítono Abertura Coriolano, de Beethoven Sinfonia nº 100, de Joseph Haydn Missa em Tempo de Guerra, de Joseph Haydn Dia 28 de maio, às 21 horas Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico Mário Zaccaro, regente Elayne Caser, soprano Silvia Tessuto, contralto Miguel Geraldi, tenor Carlos Eduardo Marcos, baixo Elias, de Mendelssohn Dia 4 de junho, às 21 horas Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Paulistano José Maria Florêncio, regente Sylvia Klein, soprano Adriana Clis, contralto Flávio Leite, tenor Carlos Eduardo Marcos, baixo Sinfonia dos Salmos, de Stravinsky Stabat Mater, de Rossini Série Coral Paulistano no Auditório do Masp Dia 21 de fevereiro, às 16 horas Mara Campos, regente Coral Paulistano canta Camargo Guarnieri Dia 31 de março, às 16 horas Mara Campos, regente Coral Paulistano canta Mulheres Renascentistas Dia 28 de abril, às 16 horas Mara Campos, regente Coral Paulistano apresenta Cantos de Guerra e Paz Dia 26 de maio, às 16 horas Mara Campos, regente Reynaldo Puebla, direção cênica Coral Paulistano convida para um banquete musical Dia 30 de junho, às 16 horas Mara Campos, regente Coral Paulistano apresenta Ciclos de Canções Francesas e Inglesas