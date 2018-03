Confira a programação do Live Earth pelo mundo

Começando em Sydney e percorrendo o mundo em direção ocidental, os concertos globais do Live Earth, no próximo sábado, 7, estão previstos para atrair mais de 1 milhão de pessoas para ver mais de cem músicos, como parte da campanha de conscientização das mudanças climáticas. O show na praia de Copacabana, no Rio, corre o risco de não acontecer, depois de uma liminar de terça-feira do Ministério Público do Estado, devido a preocupações com segurança. A cidade ainda pode recorrer à Justiça. Segue uma lista dos locais dos concertos, dos artistas que vão se apresentar e do público previsto para cada local. Nova Jersey, Estádio Giants: - Quem: AFI, Akon, Alicia Keys, Bon Jovi, Dave Matthews Band, Fall Out Boy, John Mayer, KT Tunstall, Kanye West, Keith Urban, Kelly Clarkson, Ludacris, Melissa Etheridge, Roger Waters, Smashing Pumpkins, Taking Back Sunday, The Police. - Público: 80 mil pessoas. Londres, Estádio de Wembley: - Quem: Beastie Boys, Black Eyed Peas, Bloc Party, Corinne Bailey Rae, Damien Rice, David Gray, Duran Duran, Foo Fighters, Genesis, James Blunt, John Legend, Kasabian, Keane, Madonna, Metallica, Paolo Nutini, Pussycat Dolls, Razorlight, Red Hot Chili Peppers Snow Patrol, Spinal Tap, Terra Naomi. - Público: 90 mil pessoas. Sydney, Estádio Aussie: - Quem: Blue King Brown, Crowded House, Eskimo Joe, Ghostwriters, Jack Johnson, John Butler Trio, Missy Higgins, Paul Kelly, Sneaky Sound System, Toni Collette & The Finish, Wolfmother. - Público: 42 mil pessoas. Tóquio, Makuhari Messe: - Quem: AI, Abingdon Boys School, Ai Otsuka, Ayaka, Bonnie Pink, Cocco, Genki Rockets, Kumi Koda, Linkin Park, Michael Nyman, Rihanna, Rip Slyme, Rize, UA, Yellow Magic Orchestra. - Público: 9 mil pessoas. Xangai, Degraus do Oriental Pearl Tower: - Quem: 12 Girls Band, Anthony Wong, Eason Chan, Evonne Hsu, Huang Xiao Ming, Joey Sarah Brightman, Soler, Winnie Hsin. Johannesburgo, Domo Coca Cola, Northgate: - Quem: Angelique Kidjo, Baaba Maal, Danny K, Joss Stone, The Parlotones, The Soweto Gospel Choir, UB40, Vusi Mahlasela, Zola. - Público: 18 mil pessoas. Rio de Janeiro, Praia de Copacabana: - Quem: Macy Gray, Jorge Ben Jor, Jota Quest, Lenny Kravitz, O Rappa, Marcelo D2, MV Bill, Pharrell Williams, Vanessa da Matta e Xuxa. - Público: 1 milhão de pessoas - show gratuito Hamburgo, Arena Hsh Nordbank: - Quem: Chris Cornell, Enrique Iglesias, Jan Delay, Juli, Katie Melua, Lotto King Karl, Mana, Mando Diao, Michael Mittermeier, Reamonn, Roger Cicero, Sasha, Shakira, Silbermond, Snoop Dogg. - Público: 55 mil pessoas. Fontes: Reuters, Live Earth (www.liveearth.org)