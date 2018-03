Confira a programação do fim de semana em SP

O fim de semana em São Paulo está repleto de novidades. Nos cinemas, tem a tão aguardada estreia de Cisne Negro, com Natalie Portman, forte concorrente ao Oscar de melhor atriz. Na mesma leva de eleitos da Academia, chega às telonas O Vencedor, o drama que conta a história do boxeador Mickey "Irish" Ward, interpretado por Mark Wahlberg.

Quem gosta de filmes em 3D não pode perder Santuário, suspense de James Cameron. Para os fãs do cinema nacional, a pedida é Malu de Bicicleta, baseado no romance homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Entre as atrações musicais, há opções para todos os gostos. O Sesc Pompeia faz uma retrospectiva do projeto Prata da Casa, com uma série de 12 shows de artistas que despontam no cenário indie brasileiro. Elba Ramalho comemora os 30 anos de carreira com o show de grandes sucessos. Também se apresentam na cidade Diogo Nogueira, Rita Ribeiro e Alessandro Pennezi, que forma dupla com Alexandre Ribeiro.

No teatro, os destaques ficam para Decifra-te ou Me Devora, de Elias Andreatto e Florilégio, uma comédia musical com Mira Haar e Carlos Moreno.