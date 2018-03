Confira a programação do Festival de Campos do Jordão

A edição deste ano do Festival de Inverno de Campos do Jordão - dr. Luís Arrobas Martins, que começa sábado, 7, com concerto da Osesp no Auditório Claudio Santoro, faz uma homenagem ao papel das mulheres na música clássica. Programação: SÁBADO, 7 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662.2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 80,00 ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO John Neschling regente Vadim Gluzman violino Coro da Osesp Naomi Munakata regente do coro LIDUINO PITOMBEIRA Mariinha, Op.117 SAMUEL BARBER Concerto para Violino, Op.14 ROBERT SCHUMANN Sinfonia nº 2 em Dó maior, Op.61 SÁBADO, 7 - 24H Espaço Cultural Dr. Além (Cinema) - Av. Dr. Januário Miráglia, 1582 - Abernéssia - Tel: (12) 3664.3524 Capacidade: 250 lugares Gratuito MEDEA SOLO - POCKET ÓPERA Jocy de Oliveira concepção / música / texto / direção Gabriela Geluda atriz / soprano Fernando Mello da Costa cenografia Renato Machado iluminação Cesarina Riso figurino ficha técnica dos vídeos Jocy de Oliveira direção e edição Gabriela Geluda atriz/piano Fernanda Montenegro atriz - como Diva Virtual MEDEA SOLO - ofélia presa nas cordas de um piano - noturno de um piano - morte de desdêmona - nenhuma mulher civilizada faria isto - medea solo - revenge of medea - medea solo - a diva - naked diva DOMINGO, 8 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis BANDA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO Mônica Giardini regente As Choronas Celina Bordallo Charlier flauta M. CAMARGO GUARNIERI Dança Brasileira EDMUNDO VILLANI-CÔRTES Concerto para Flauta e Banda Sinfônica - gingado - moderato - allegro RADAMÉS GNATTALI Suíte Retratos - para Regional e Banda Sinfônica (transc. Júlio César Figueiredo) - Pixinguinha (choro) - Ernesto Nazareth (valsa) - Anacleto de Medeiros (schottisch) - Chiquinha Gonzaga (corta jaca) PAULINHO DA VIOLA Sarau para Radamés (arr. Júlio César Figueiredo) TOM JOBIM Radamés y Pelé (arr. Júlio César Figueiredo) DOMINGO, 8 - 15H Igreja Santa Terezinha - Rua Thadeu Rangel Pestana, 662 - Abernéssia - Tel: (12) 3662.1740 Grátis ORQUESTRA DE CÂMARA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Gil Jardim regente Luís Afonso ´Montanha´ clarinete GERALD FINZI Romance para Cordas em Mi bemol maior, Op.11 GERALD FINZI Concerto para Clarinete e Orquestra de Cordas, Op.31 GILBERTO MENDES Ponteio M. CAMARGO GUARNIERI Abertura Concertante DOMINGO, 08 - 17H Praça do Capivari - Grátis HOMENAGEM A CHIQUINHA GONZAGA ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO João Maurício Galindo regente CHIQUINHA GONZAGA Ó Abre Alas Gaúcho Lua Branca Carlos Gomes Meditação A Dama de Ouros Anita Saci-Pererê Roda Yoyô Não insistas, rapariga! São Paulo Atraente Viva o Carnaval! SEGUNDA, 9 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 Música de câmara Artistas do Festival Esther Apituley viola Letícia Lima piano Daniel Guedes violino Linda Bustani piano JOHANN SEBASTIAN BACH Adagio da Sonata n° 1 BWV 1001 MAURICE RAVEL Kaddisch PAUL HINDEMITH Sonata para Viola - Op.25 nº 1 GABRIEL FAURÉ Berceuse M. CAMARGO GUARNIERI Canção Sertaneja Canto n°1 ROBERT SCHUMANN Sonata n°1 em lá menor, Op.105 HEITOR VILLA-LOBOS Segunda Sonata-Fantasia TERÇA, 10 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 Música de câmara Artistas do Festival Michelle Lacourse viola Dennis Parker violoncelo Miloslav Gajdos contrabaixo Pedro Gadelha contrabaixo Peter Rogers contrabaixo Pierre-Yves Artaud flauta Sara Hahn flauta Igor Ferreira clarinete Benjamin Coelho fagote Fernando Chiappero trompa Rita Costanzi harpa REBECCA CLARKE Duo para Viola e Violoncelo IGRID SILNÁ Mala Barokní Invence CLAUDE DEBUSSY Sonata para Flauta Viola e Harpa GIOACCHINO ROSSINI Quarteto com Sopros nº 1 em fá maior GIOACCHINO ROSSINI Quarteto de sopros nº6 em fá maior JOHANNES BRAHMS Quarteto nº 3 em dó menor, Op.60 QUARTA, 11 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 Música de Câmara Artistas do Festival Daniel Guedes violino Amanda Goehring violino Roberto Lopes violino Bárbara Galante violino Pedro Henrique Costa violino Francisco F. Pereira viola Samuel Passos viola Jed Barahal violoncelo Luís Daniel Salles violoncelo Maria Eduarda Canabarro violoncelo Pierre-Yves Artaud flauta Alexandre Boccalari oboé Marcus Lander clarinete Benjamin Coelho fagote Fernando Chiappero trompa Andrew Balio trompete Thiago Linck trompete Jonathan Lombardo trombone Albert Khattar tuba Thiago Bertoldi piano FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Octeto em Mi bemol, Op.20 PAUL HINDEMITH Pequena Música de Câmara para Cinco Instrumentos de Metal, Op.24 nº 2 FANNY MENDELSSOHN HENSEL Trio com Piano em Ré maior, Op.11 KERRY TURNER Ricochet (primeira audição Brasileira) QUINTA, 12 - 17H Praça do Capivari - Grátis ENSEMBLE JOCY DE OLIVEIRA Jocy de Oliveira meios eletroacústicos e difusão Gabriela Geluda soprano Ricardo Rodrigues oboe e oboefone Paulo Passos clarone Luciano Corrêa violoncelo Aloysio Neves guitarra elétrica Joaquim Abreu percussão Ricardo Siri percussão JOCY DE OLIVEIRA Medea Profecia Raga no Amazonas Striding through rooms Palmyra Nherana - primeira audição no Brasil (encomenda da Bayerischer Rundfunk) Who cares if she Cries QUINTA, 12 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 20,00 LONDON BRASS Andy Crowley trompete Gareth Small trompete Martin Owen trompa Robb Tooley trombone Oren Marshall tuba MICHAEL PRAETORIUS Dances of Terpishcore (arr. Paul Archibald) DOMENICO SCARLATTI Three Sonatas (arr. Stephen Dodgson) MALCOLM ARNOLD Brass Quintet, Op.73 JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata e Fuga em ré menor, BWV 565 (arr. T.Jackson) KARL JENKINS The Adiemus Collection (arr. Tony Small) OREN MARSHALL Bush Baby - partes 1 e 2 CECILIA MCDOWALL Tango Oscuro ISAAC ALBENIZ España (arr. Richard Bissill) SEXTA, 13 - 18H Palácio Boa Vista - Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122 Capacidade: 120 lugares Preço: R$ 10,00 CORO DE CÂMARA DA OSESP Naomi Munakata regente Everton Gloeden violão ANDRÉ CAPLET O Salutaris GUSTAV HOLST Ave Maria MÔNICA THIELE Pai Nosso THOMAS JENEFFELT Claviante Brilioso (solo: Viviana Casagrandi) EIOJUHANI RAUTAVAARA Suite de Lorca MODESTA BÓR Mariposa dela aire MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO Capricho nº 18 - O sonho da Razão produz Monstros Romancero Gitano SEXTA, 13 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 30,00 Antônio Meneses violoncelo Gerard Wyss piano FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Variações Concertantes Op.17 JOHANNES BRAHMS Sonata n°2, em Fá maior, Op.99 NADIA BOULANGER Três Peças para Violoncelo e Piano EDWARD GRIEG Sonata em Lá menor, Op.36 SÁBADO, 14 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis BANDA SINFÔNICA DO ESTADO Abel Rocha regente LONDON BRASS ALEXANDRE TRAVASSOS "Não insistas, Chiquinha!" NANCY GALBRIGHT Elfin Thunderbolt LAUNY GRONDAHHL Concerto para Trombone HEITOR VILLA-LOBOS Ária da Bachianas Brasileiras nº 5 JAMES CURNOW Five Concord Diversions (for quintet and Band) ANDRÉ MEHMARI Tipos Humanos de Goya LEONARD BERNSTEIN Slava! (Homenagem a Rostropovitch) SÁBADO, 14 - 15H Igreja São Benedito - Av. Macedo Soares, s/n, Capivari - Tel: (12) 3663.1340 Grátis CORAL JOVEM DO ESTADO Naomi Munakata regente Nibaldo Araneda regente Adriana Clis mezzo soprano Said Tuma organista HEITOR VILLA-LOBOS Xangô Rosa Amarela M. CAMARGO GUARNIERI Sinhô Láu O Rei Mando me Chamâ Egbêgi OSVALDO LACERDA Três Pontos de Caboclo GABRIEL FAURÊ Messe Basse M. CAMARGO GUARNIERI Sanctus - da Missa Diligite HEITOR VILLA LOBOS Magnificat - Alleluia SÁBADO, 14 - 16H30 Palácio Boa Vista: Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122 Capacidade: 120 lugares Preço: R$ 60,00 Sharon Isbin violão ISAIAS SAVIO Batucada GAUDENCIO THIAGO DE MELLO Uirapurú do Amazonas LEO BROUWER El Decameron Negro (composta para Sharon Isbin) ENRIQUE GRANADOS Dança Espanhola n° 5 FRANCISCO TÁRREGA Recuerdos de la Alhambra ISAAC ALBENIZ Asturias (transcrição de Andrés Segovia) JOHN DUARTE Joan Baez Suite, Op.144 (composta para Sharon Isbin - comissionada pela Augustine Foundation) TAN DUN Seven Desires for Guitar (composta para Sharon Isbin) REGINO SAINZ DE LA MAZA Zapateado AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ Valsa Op.8, n° 4 SÁBADO, 14 - 17H Praça do Capivari - Grátis MÔNICA SALMASO CAMERATA FEMININA DE VIOLÕES E CORAL DO PROJETO GURI Folclore Afro-Brasileiro Tambores de Minas (arr.Júlio César) JOÃO PERNAMBUCO Sons de Carrilhões (arr. Marcelo Brazil) NÁ OZETTI e ITAMAR ASSUMPÇÃO Canto em Qualquer Canto (arr. Júlio César) CHICO BUARQUE (arr. Marcelo Brazil) Bom Tempo TOM JOBIM e CHICO BUARQUE A Violeira (arr. Marcelo Brazil) TOM ZÉ e PERNA Menina Amanhã de Manhã (arr. Ricardo Cardim) SÁBADO, 14 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 120,00 ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ROBERTO MINCZUK regente Dame KIRI TE KANAWA soprano RICHARD WAGNER Abertura da ópera O Navio Fantasma ERICH KORNGOLD A Canção de Marietta, da Ópera Die Todt Stadt (A Cidade Morta) GUSTAVE CHARPENTIER Depuis le jour, da ópera Louise M. CAMARGO GUARNIERI Encantamento RICHARD STRAUSS Morgen! JOSEPH MARIE CANTELOUBE Chants d´Auvergne RICHARD STRAUSS Suíte O Cavaleiro da Rosa, Op.59 DOMINGO, 15 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Roberto Minczuk regente MIKHAIL GLINKA Abertura da ópera Russlan e Ludmila MUSSORGSKY/RAVEL Quadros de uma Exposição DOMINGO, 15 - 15H Igreja Santa Terezinha - Rua Thadeu Rangel Pestana, 662 - Abernéssia - Tel: (12) 3662.1740 Grátis Música de Câmara Artistas do Festival Armando Nunez violino James Larson viola Fran Moral violoncelo Flavio Mieto contrabaixo Paula Manso flauta Hillary Phlipp oboé Whatson Cardozo clarinete Kevin Judge fagote Wellingtom Gabriel trompa Aline de Oliveira | Karen dos Santos violino Guilherme Bonfim | Wender Marques viola Natalie Minczuk | Moisés dos Santos violoncelo Classe de Viola Esther Apitulei regente Grupo de metais e percussão Eduardo Leandro regente Tiago Linck | Manuel López | Mathew Repucci | Fábio Augusto Simão | Henry Martinez de Moura trompetes José Andrade Jr. | José Luis Guede | Welligton Gabriel | Andrés Ayala | Danillo Silles | Edson do Nascimento | Rafael Martins trompas Eduardo Nascimento | Ricardo Pacheco | Raphael Da Paixão | José Ramon Patino | Felipe Pereira | Maurício da Silva trombones Felipe Pereira | Maurício da Silva trombones-baixo Albert Khattar | Pablo Ortiz | Ivan Sanchez tuba Leonardo Gorosito | Herivelto Brandino | José Augusto Lacerda percussão RITA HYAMS Viola Piece (primeira audição brasileira) TERRY RILEY Concerto em Dó maior (primeira audição brasileira) G.P.TELEMANN Concerto em Dó maior ESTHER APITULEY Pizzicatto (primeira audição brasileira) ONNO KRIJIN Souvenir (primeira audição brasileira) LOUIS SPOHR Grand Noneto, Op.31 ANTONÍN DVORÁK Sexteto em Lá maior, Op.48 HEITOR VILLA-LOBOS Ária da Bachianas Brasileiras nº5 LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n° 7 em Lá maior, Op. 92 HENRI TOMASI Fanfarras Litúrgicas OTTORINO RESPIGHI Árias e Danças Antigas DOMINGO, 15 - 17H Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA JOVEM Bernardo Bessler regente Marcos Arakaki regente Pablo Sá violoncelo CHARLES GOUNOD Petite Symphonie FELIX MENDESLSSOHN-BARTHOLDY As Hébridas, Op. 26 JOSEPH HAYDN Concerto nº 1 para Violoncelo em Dó maior WOLFGANG AMADEUS MOZART Sinfonia nº 35 em Ré maior, KV 385 - Haffner SEGUNDA, 16 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 Música de câmara Artistas do Festival Kees Hülsmann violino Roberto Lopes violino Esther Apituley viola Michelle Lacourse viola Antônio Meneses violoncelo Dennis Parker violoncelo Linda Bustani piano Orquestra de Cordas de Alunos do Festival Kees Hülsmann regente/spalla 1ºs violinos Roberto Faria Lopes/ Mary-E.Brown/ Gustavo Vergara/ Mario de Britto/ Amanda Goehring / Igor Nogueira 2ºs violinos Nicolás Pisano/ Pedro Henrique Costa/ Andréa Gonzzalez/ Bruno da Silva/ Yuri Miranda/ Ingrid Gerling violas Yuri Sinto-Girouard/ Sofia Cardoso/ Éderson Pereira/ Ainara Mendiolea/ Aldemar Linares Pedros Gonzalez violoncelos Fran Moral/ Esdras Kalaidjian/ Maria Eduarda Canabaro/ Luiz Daniel Sales/ Luis Mata/ Rafael Oliveira contrabaixos Peter Rogers/ Vinícius Paranhos/ Joseph Higgins/ Flavio Mieto ELLEN TAAFF ZWILICH String Trio JOHANNES BRAHMS Quinteto com Piano em fá menor Op.34 ANTONÍN DVORÁK Serenata para Cordas em Mi maior, Op.22 TERÇA, 17 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 Música de câmara Artistas do Festival Sara Hahn flauta Rodrigo de Oliveira violino Alekssandro Resende violino Israel Canova violino Henrique Franquim violino Ricardo Pereira oboé Gerson de Abreu oboé Fernando de Oliveira piano Rafael Alberto percussão Eduardo Leandro marimba Mauro Loguercio violino Cristiano Alves clarinete Fábio Cury fagote Richard Bishop piano Jorge Postel oboé Benjamin Coelho fagote Luiz Garcia trompa Letícia Lima piano Mary-Elizabeth Brown violino Michelle Lacourse viola Jed Barahal violoncelo Laura Daian piano M. CAMARGO GUARNIERI Três Improviso para Flauta solo GALINA USTWOLSKAJA Octeto 1950 para quatro Violinos, dois Oboés, Piano e Percussão (primeira audição brasileira) HEITOR VILLA-LOBOS Fantasia Concertante para Piano, Clarinete e Fagote LOUISE FARRENC Sexteto para Piano e Sopros em dó menor, Op.40 (primeira audição brasileira) AMY BEACH Quinteto com Piano e Cordas em fá sustenido menor, Op.67 CLAUDE DEBUSSY Sirynx para flauta solo QUARTA, 18 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS Karl Martin regente Sônia Rubinsky piano FANNY MENDELSSOHN HENSEL Abertura em Dó maior CLARA SCHUMANN Concerto para Piano em lá menor, Op.7 AMY BEACH Sinfonia n°2 em mi menor, Op.32 - Gaélica QUINTA, 19 - 17H Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA SINFÔNICA PAULISTA Adriano Machado regente Daniel Guedes violino PIOTR I. TCHAIKOVSKY Sinfonia nº 2 - Pequena Rússia BEDRICH SMETANA O Moldávia M. CAMARGO GUARNIERI Choro para Violino e Orquestra QUINTA, 19 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 20,00 ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO Ira Levin regente Alison Balsom trompete JOSEPH HAYDN Sinfonia n° 82 em Dó maior - Urso NEPOMUK HUMMEL Concerto para Trompete e Orquestra em Mi bemol maior, WoO1S.49 M. CAMARGO GUARNIERI Dança de Negros CARL NIELSEN Sinfonia n° 4, Op.29 -Inextinguível SEXTA, 20 - 18H Palácio Boa Vista: Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122 Capacidade: 120 lugares Preço: R$ 10,00 Música de câmara Artistas do Festival Elisa Fukuda violino Amanda M. de Lima Goehring violino Francisco Éderson F. Pereira viola Alceu Reis violoncelo Octavia Luna violino Bairon G. M. Echeverria violino Ainara B. Mendiolea viola Fran Valderrey violoncelo Bruno Leandro da Silva violino Eduardo J. P. Semêncio violino Yuri Sinto-Girouard viola Edvany Klébia Silva violoncelo Joanna G´froerer flauta Jorge Postel-Pasivic oboé Letícia dos Santos Lima piano Bruno Leandro da Silva violino Leonardo Barrios viola Ygor Galindo Ghensev violoncelo André Yarmalavicius contrabaixo Richard Octaviano Kogima piano Igor Ferreira clarinete Maria Eduarda L. Canabarro violoncelo Miguel Sepúlveda Alvarez piano M. CAMARGO GUARNIERI Quarteto nº2 GERMAINE TAILLEFERRE Quarteto de Cordas ESTHER SCLIAR Imbricata - para Flauta, Oboé e Piano MARISA REZENDE Quinteto para Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo e Piano - Cismas LOUISE FARRENC Trio com Clarinete, Violoncelo e Piano em Mi bemol maior, Op.44 SEXTA, 20 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 60,00 RITA - ÓPERA CÔMICA EM UM ATO de Gaetano Donizetti ORQUESTRA ACADÊMICA Debora Waldman regente Carla Camurati direção cênica Rosana Lamosa soprano Rita, dona da padaria Fernando Portari tenor Beppe, seu marido Paulo Szot barítono Gasparo, o fazendeiro (Primeira montagem Brasileira) SÁBADO, 21 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis JAZZ SINFÔNICA Miúcha Cyro Pereira regente João Maurício Galindo regente CYRO PEREIRA Jobimniana EDMUNDO VILLANI-CÔRTES Buarqueana CHICO BUARQUE Outros Sonhos TOM JOBIM Você vai Ver BADEN POWELL / VINÍCIUS DE MORAES Amei Tanto / Pra que Chorar CHICO BUARQUE / VINÍCIUS DE MORAES Desalento CHICO BUARQUE / VINÍCIUS DE MORAES / TOM JOBIM Olha Maria CHICO BUARQUE / TOM JOBIM Anos Dourados TOM JOBIM Fotografia CHICO BUARQUE / CRISTÓVÃO BASTOS Todo o Sentimento BRAGUINHA / ALBERTO RIBEIRO Capelinha de Melão BRAGUINHA / PIXINGUINHA Carinhoso BRAGUINHA / LOURIVAL CARVALHO Urubu Malandro CHICO BUARQUE / ROBERTO MENESCAL Bye Bye Brasil SÁBADO, 21 - 15H Igreja São Benedito - Av. Macedo Soares, s/n, Capivari - Tel: (12) 3663.1340 Grátis Classe de Canto Daniela Mello Brasil Diana Morales Colômbia Flávia Lima Brasil Gabriella Rossi Brasil Masami Ganev Brasil Pedro Vaccari Brasil Professores Rosana Lamosa Fernando Portari Repertório a ser definido por professores e alunos durante o Festival. SÁBADO, 21 - 16H30 Palácio Boa Vista: Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122 Capacidade: 120 lugares Preço: R$ 30,00 Alison Balsom trompete Richard Bishop piano RODION SHCHEDRIN A la Albeniz JEAN FRANCAIX Sonatine MARCEL BITSCH Quatro Variações sobre um Tema de Domenico Scarlatti FRÉDÉRIC CHOPIN Balada nº 3 em Lá maior, Op.47 VINCENZO BELLINI/ ARBAN Variações sobre tema de Norma ALEXANDER GOEDICKE Concert Étude GEORGES ENESCU Legende CLAUDE DEBUSSY Estampes MANUEL DE FALLA Sete Canções Populares Espanhola GEORGE GERSHWIN Duas Canções - Someone to Watch over me e I got Rhythm SÁBADO, 21 - 17H Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA ACADÊMICA Alunos da Classe de Regência do professor Roberto Minczuk AARON COPLAND Fanfarra para o Homem Comum SILVIA DE LUCCA Sun d´Oro Suite (primeira audição mundial - obra encomendada pelo festival) ANTONÍN DVORÁK Serenata para Sopros e Cordas em ré menor, Op. 44 LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia nº 5 em dó menor, Op.67 SÁBADO, 21 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 30,00 ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO José Maria Florêncio regente Jean-Louis Steuerman piano KAROL SZYMANOWSKY Abertura de Concerto SERGEI RACHMANINOV Concerto para Piano nº 1 HECTOR BERLIOZ Sinfonia Fantástica DOMINGO, 22 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis Ópera na Praça - Trechos de RITA, de Gaetano Donizetti, Ópera em Um Ato ORQUESTRA ACADÊMICA Debora Waldman regente Carla Camurati direção cênica Rosana Lamosa soprano Rita, dona da padaria Fernando Portari tenor Beppe, seu marido Paulo Szot barítono Gasparo, o fazendeiro DOMINGO, 22 - 15H Igreja Santa Terezinha - Rua Thadeu Rangel Pestana, 662 - Abernéssia - Tel: (12) 3662.1740 Grátis Música de câmara Artistas do Festival Ângelo da Silva violino John Robert Swedberg violino Yuri Girouard viola Isidora Zamora violoncelo Barbara Galante violino Ingrid Gerling violino Guilherme Bonfim viola Rafael Oliveira violoncelo Felipe Tobar violino Andréa Carizzi violino Sofia Cardoso viola Aldemar Linares viola Frank Valderrey violoncelo Edvany Silva violoncelo Mario de Britto violino Francisco Pereira viola Luiz Daniel Sales violoncelo Joseph Riggins contrabaixo Renan Mendes flauta Alexandre Boccalari oboé Elias Fóscolo clarinete Renato Perez y Perez fagote Danillo Silles trompa Alexandre Boccalari oboé Ricardo Pereira oboé Whatson Cardozo clarinete M. Julius Lander clarinete Ester Muniz fagote Welligton Gabriel trompas Andrés Ayala trompas Rafael Martins trompas Edson do Nascimento trompas Luiz Mata violoncelo Diego Marquite contrabaixo Jonathan Cohler regente RUTH CRAWFORD SEEGER Quarteto de Cordas 1931 (primeira audição brasileira) FANNY MENDELSSOHN HENSEL Quarteto de Cordas em Mi bemol maior (primeira audição brasileira) JOHANNES BRAHMS Sexteto em Sol maior, Op.36 nº 2 J. RHEINBERGER Noneto, Op.139 (primeira audição brasileira) ANTONÍN DVORÁK Serenata para Sopros e Cordas em ré menor, Op.44 DOMINGO, 22 - 17H Praça do Capivari - Grátis FRANCIS HIME ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM Roberto Sion regente ANTÔNIO CARLOS JOBIM Painel Jobim 2 (arr. Laercio de Freitas) ANTÔNIO CARLOS JOBIM Bachianas Brasileiras n° 4 - preludio (orq. Roberto Sion) FRANCIS HIME Fantasia para Piano e Orquestra LUÍS GONZAGA e HUMBERTO TEIXEIRA Asa Branca (arr. Luís Arruda Paes) FRANCIS HIME/RUY GUERRA Minha FRANCIS.HIME / VINICIUS DE MORAES Sem mais Adeus (arr. Roberto Sion) FRANCIS HIME/ CHICO BUARQUE Passaredo (arr. Roberto Sion) FRANCIS HIME/ GERALDO CARNEIRO Claudia (arr. Francis Hime) FRANCIS HIME / VINICIUS DE MORAES Tereza sabe Sambar (arr. Roberto Sion) SEGUNDA, 23 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 Música de Câmara Artistas residentes do Festival Fábio Cury fagote Benjamin Coelho fagote Danilo Koch Jr. percussão Herivelto Brandino percussão José Lacerda percussão Leonardo Gorosito percussão Leonardo Madariaga percussão Nicholas Woodbury percussão Rafael Alberto percussão Robert Glynn percussão Ruben Rojas percussão Andrew Balio trompete solo Don Harry tuba solo Tiago Link trompete Manuel Alejandro López trompete Mathew Repucci trompete Fábio Simão trompete Wellington de Moura trompete Wellington Gabriel trompa Rafael Fróes Martins trompa José Luiz Andrade trompa Danilo A. Silles trompa Andrés Ayala trompa Mauro Loguercio violino Michelle LaCourse viola Jed Barahal violoncelo Miloslav Gadjos contrabaixo Joanna G´Froerer flaura Washington Barella oboé Cristiano Alves clarinete Benjamin Coelho fagote Luiz Garcia trompa SOFIA GUBAIDULINA Sonata para dois Fagotes (primeira audição brasileira) ALEJANDRO VINAO Trumblers para Marimba e Violino Eletrônico LUKAS LIGETI Pattern Tranformations, para Marimba a 8 mãos IANNIS XENAKIS Persetthsa, para 6 Percussionistas ao redor do Público VERNE REYNOLDS Concerto para Trompete e Tuba - Signals LOUISE FARRENC Noneto para Sopros e Cordas em Mi bemol maior, Op.38 TERÇA, 24 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 10,00 ORQUESTRA SINFÔNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Carlos Moreno regente ALMEIDA PRADO Arcos Sonoros da Catedral Bruckner M. CAMARGO GUARNIERI Brasilianas JEAN SIBELIUS Sinfonia nº 2 em Ré maior, Op. 43 QUARTA, 25 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 20,00 HOMENAGEM A GUIOMAR NOVAES Cristina Ortiz piano FRANZ SCHUBERT Sonata em lá menor, Op.143 Impromptu em Sol bemo maior, Op.90 Impromptu em Mi bemol maior, Op.90 CLAUDE DEBUSSY Reflets dans l´eau L´Isle joyeuse JOHANNES BRAHMS Intermezzo em si bemol menor, Op.117 Intermezzo em mi bemol maior, Op.117 FRÉDÉRIC CHOPIN Estudo nº 1, Op.25 Estudo nº 5, Op.25 Estudo nº 7, Op.25 Estudo nº 12, Op.25 QUINTA, 26 - 17H Praça do Capivari - Grátis Fortuna Bendigamos al Altissimo (Liturgia Sefaradi) Avinu Malkeinu (Música Tradicional Judaica) Shalom Aleichem (Música Tradicional Judaica) Shemá (Cesar Assolant, Jardel Caetano, Fortuna) Abertura (Arranjo sobre tema "Shemá" de Cesar Assolant, Jardel Caetano, Fortuna e Quinto Império de Antonio Nóbrega e Wilson Freire) Leva Eu Saudade (Domínio Público - Roda de versos cantada pelas descascadeiras de mandioca de Porto real do Colégio, Alagoas - CD Farinhadas) Guilhermina (Domínio Público - Romanceiro Potiguar - CD Cantares/ D. Militana - Projeto Nação Potiguar) Santa Morena (Jacob do Bandolim) Simán (Cesar Assolant, Jardel Caetano, Fortuna) Dame Tu Fuerza (Poema de Yehuda Há-Levy musicado por Fortuna) Tango Ídische (Autor Desconhecido) Terra (Tema tradicional Judaico) Ai se Eu Tivesse (Capiba) Burucuntum (Sinhô - Arranjo com citação de Mazurca Choro, de Villa-lobos) Naquele Tempo - Klezmer (Pixinguinha e Benedito Lacerda - arranjo com tema Klezmer tradicional) Cirandas (Temas tradicionais Brasileiros e Judaicos) QUINTA, 26 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 30,00 EROICA TRIO Susie Park violino Sara Sant´Ambrogio violoncelo Erika Nickrenz piano REBECCA CLARKE Trio para Violino, Violoncelo e Piano ASTOR PIAZZOLLA Três Tangos HEITOR VILLA-LOBOS Bachianas Brasileiras nº 5 ROBERT SCHUMANN Trio para Piano nº 2 em Fá maior, Op.80 SEXTA, 27 - 18H Palácio Boa Vista - Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662.1122 Capacidade: 120 lugares Preço: R$ 10,00 Música de Câmara Artistas do Festival Elisa Fukuda violino Alceu Reis violoncelo Ricardo Ballestero piano Pierre-Yves Artaud flauta Dennis Parker violoncelo Laura Daian piano Washington Barella oboé Luiz Garcia trompa Richard Bishop piano Michel Bessler violino Nicolas Pisano violino Wender Marques viola CLARA SCHUMANN Trio para Violino, Cello e Piano em sol menor, Op.17 LOUISE FARRENC Trio para Flauta, Violoncelo e Piano, Op.45 CARL REINECKE Trio para Piano, Oboé e Trompa em lá menor, Op.188 SEXTA, 27 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 30,00 ORQUESTRA ACADÊMICA Roberto Minczuk regente Gabriela Geluda soprano RICHARD STRAUSS Don Juan, Op.20 JOCY DE OLIVEIRA Who Cares if She Cries II? NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV Sheherazade, Op.35 SÁBADO, 28 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA ACADÊMICA Alunos da Classe de Regência do Professor Roberto Minczuk RICHARD STRAUSS Don Juan, Op.20 NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV Sheherazade, Op.35 SÁBADO, 28 - 15H Igreja São Benedito - Av. Macedo Soares, s/n, Capivari - Tel: (12) 3663.1340 Grátis Recital dos Alunos da Classe de Piano Arthur Marden Brasil Fernando Henrique de Oliveira Brasil Laura Daian Argentina Letícia Lima Brasil Luiz Gustavo Pontes Brasil Miguel Alvarez Chile Renata Pereira Brasil Richard Kogima Brasil Thiago Bertoldi Brasil Professores Cristina Ortiz Erika Nickrenz Gerard Wyss Jean-Louis Steuerman Linda Bustani Richard Bishop Repertório a ser definido por professores e alunos durante o Festival. SÁBADO, 28 - 16H30 Palácio Boa Vista - Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122 Capacidade: 120 lugares Preço: R$ 30,00 Música de Câmara Artistas Residentes do Festival Sara Hahn flauta Richard Bishop piano Elisa Fukuda violino Rita Costanzi piano CÉCILE CHAMINADE Concertino FRANCIS POULENC Sonata CAMILLE SAINT-SAËNS Fantasia para Violino e Harpa, Op.124 JACQUES IBERT Deux Interludes SÁBADO, 28 - 17H Praça do Capivari - Grátis HOMENAGEM A BIDU SAYÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ Flávio Florence regente Rosana Lamosa soprano ANTONIO CARLOS GOMES Fosca GAETANO DONIZETTI Don Pasquale HEITOR VILLA-LOBOS Bachianas Brasileiras n° 2 A Floresta do Amazonas M. CAMARGO GUARNIERI Dança Brasileira CHARLES GOUNOD Roméo et Juliette GEORGES BIZET La jolie fille de Perth GIACOMO PUCCINI La Bohème NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV A Grande Páscoa Russa SÁBADO, 28 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334 Capacidade: 852 lugares Preço: R$ 80,00 ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO John Neschling regente Anna Korondi soprano Coro da Osesp Naomi Munakata regente do coro HEITOR VILLA-LOBOS A Floresta do Amazonas DOMINGO, 29 - 17H Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, s/n, Luz, telefone: (11) 3337.5414 Capacidade: 1501 lugares Preço: R$ 30,00 ORQUESTRA ACADÊMICA Roberto Minczuk regente Gabriela Geluda soprano RICHARD STRAUSS Don Juan, Op.20 JOCY DE OLIVEIRA Who Cares if She Cries II? NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV Sheherazade, Op.35