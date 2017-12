Confira a programação do ciclo de debates do SP Arte A SP Arte - Feira Internacional de Arte de São Paulo, que será inaugurada nesta quarta-feira, 18, para convidados no Pavilhão da Bienal, com a participação de 58 galerias (brasileiras e estrangeiras), oferece, entre outras atividades, um ciclo de debates. O avanço das técnicas de reprodução da imagem será o tema discutido por Agustin Perez Rubio, curador do Museo de Arte Contemporânea de Castilla, na Espanha, o artista plástico José Resende e o crítico e historiador Tadeu Chiarelli. O encontro acontece na quinta-feira, 19, às 17h30. O galerista André Millan e os jornalista Claudia Láudano e Ricardo Sardenberg vão abordar o mercado de arte no Brasil em debate que será mediado por Cristiane Tejo, curadora, crítica de arte e diretora do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), na sexta-feira, às 17h30. No sábado, às 16h30, é a vez dos artistas plásticos Cildo Meirelles e Dudi Maia Rosa e do crítico Ronaldo Brito contribuírem com as discussões do evento. Eles vão falar sobre o trabalho com a cor na arte contemporânea. O tema Publicações de Arte no Brasil: Documentação e Pontos Críticos fecha o ciclo no domingo, também às 16h30. Debatem Augusto Massi, editor da Cosac Naify, Luisa Duarte, crítica de arte e Martha Ribas, editora da Casa da Palavra - com mediação do designer gráfico André Stolarski. SP Arte - Feira Internacional de Arte de São Paulo. Pavilhão da Bienal. Av. Pedro Álvares Cabral, portão 3 do Parque do Ibirapuera, 11-3032-7576. 5.ª a dom., 14 às 22 horas. R$ 20. Mais informações: www.sp-arte.com. Até 22/4