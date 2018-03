Confira a programação do 3º Risadaria

Ao todo, são quatro dias - que começaram na quinta, 22, - para ficar com o maxilar doendo de tanto rir. Confira as atrações dos próximos dias:

Sexta, 23/03

PALCO

12h | O Que Contam os Contos

13h | Fábio Porchat

14h | Jacaré Banguela "Fora do ar"

15h30 | Olaria GB

16h | Murilo Gun, Edson Junior, WMarcão, Fernando Strombeck, Thiago Carmona, Gigante Leo e Thiago Souza

18h | Barbixas

18h15 | Paulinho Serra

18h30 | Billy The Mime (EUA)

19h | Marcelo Madureira

19h30 As Fronteiras do Humor na TV - Debate com Serginho Groisman, Luis Erlanger, Marcelo Tas e Marcelo Madureira

21h | Luiz França, Edson Junior, WMarcão, Fernando Strombeck, Thiago Carmona, Gigante Leo e Thiago Souza

TEATRO

21h | Danilo Gentili, Ricardo Araújo Pereira (Portugal), Billy The Mime (EUA), Os Melhores do Mundo, Barbixas, Comédia em Preto e Branco e Marcos Casuo

Sábado, 24/03

PALCO

11h | Doutores da Alegria

12h | Humor na Blogosfera - Danilo Gentili, Kibeloco, Jacaré Banguela, Não Salvo, Galo Frito, Mundo Canibal e Anões em Chamas

14h | Rafael Cortez, Marcelo Marrom, Luiz França, Fabio Rabin, Rogério Vilela e Edson Junior

16h Futebol É Diversão?, Debate com Roberto Avallone, Paulo Bonfá. Felipe Andreoli, Mauro Beting e Benja

18h | Diogo Portugal

19h | As Olívias

19h30 | Oscar Filho

20h | Danilo Gentili, Afonso Padilha, Nil Agra, André Santi, Daniel Duncan e Vitor Camejo

TEATRO

15h | Noites de Improviso - Marcio Ballas, Marco Gonçalves, Guilherme Tomé e convidados

18h | Rafinha Bastos, Ricardo Araújo Pereira (Portugal), Billy The Mime (EUA), Marcio Ballas, Olaria GB, Oscar Filho e Marcos Casuo

21h | Rafinha Bastos, Ricardo Araújo Pereira (Portugal), Billy The Mime (EUA), As Olívias, Marcio Ballas, Diogo Portugal e Oscar Filho

PALCO

10h30 | Ventriloquia com Yakko Sideratos

11h | Tarde de Palhaçadas

12h | Olaria GB

12h30 | Café com Bobagem

13h30 | Parlapatões

14h | Mestres da imitação, com Paulo Bonfá, Oscar Pardini, Rudy Landucci, Alexandre Porpetone, Beto Hora

16h | Final do Campeonato de Stand-Up

18h | Carol Zoccoli, As Olívias, Marlei Cevada e Micheli Machado

20h | Danilo Gentili, Marco Luque, Maurício Meirelles, Marcelo Marrom, Léo Lins e Murilo Couto

TEATRO

14h | Jogando no Quintal

17h | Danilo Gentili, Marco Luque, Ricardo Araújo Pereira (Portugal), Billy The Mime (EUA), Maurício Meirelles, Léo Lins, Murilo Couto e Edson Junior

20h | Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Fabio Rabin, Luiz França, Ricardo Araújo Pereira (Portugal) e Billy The Mime (EUA)