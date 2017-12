Confira a programação cultural para o fim de semana em SP

A espera chegou ao fim. Estreia o novo filme de Pedro Almodóvar, darling dos cinéfilos brasileiros. Abraços Partidos marca mais uma parceria do diretor com a atriz Penélope Cruz. Nas telas, destaque ainda para 'É Proibido Fumar', de Anna Muylaert, premiado no Festival de Brasília e a animação para todas as idades de 'O Fantástico Sr. Raposo'. No teatro, as luzes se acendem para o musical 'Pernas pro Ar', com ninguém menos do que a atriz e dançarina Claudia Raia. Nas letras, a Casa das Rosas faz Rave Cultural. No mais, programe-se: shows de Maria Bethânia e Roberto Carlos na próxima semana.