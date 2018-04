Confira a programação cultural do final de semana em SP

São Paulo ganha mais um espaço cultural: o Teatro Bradesco, que será inaugurado no Shopping Bourbon. A cidade registra a visita ilustre da atriz francesa Isabelle Huppert, que encena a peça Quartet, de Heiner Müller e Bob Wilson, e ganha mostra de cinema e fotos no Cinesesc. Destaque ainda para a maratona de filmes para toda a família no festival organizado por Carla Camurati; as fotografias de Cartier-Bresson, a arte da Virada Russa, os show de Lilly Allen e do grupo americanoBeirut e na literatura, a Virada Cultural que corre em paralelo à Bienal do Rio.