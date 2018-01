Confira a lista dos vencedores do Prêmio Grammy

A cantora americana Beyoncé, com seis Grammys, foi a grande vencedora na festa realizada em Los Angeles, superando inclusive uma de suas maiores rivais, a nova Madonna Lady Gaga. Mas o prêmio considerado o Oscar da música concedeu à jovem estrela do country Taylor Swift o troféu mais importante da noite, o de Melhor Álbum do Ano.

Confira a lista dos premiados:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gravação do Ano

'Use Somebody', de Kings of Leon

Álbum do Ano

'Fearless', de Taylor Swift

Canção do Ano

'Single Ladies (Put a Ring On It)', de Beyoncé

Novo Artista

Zac Brown Band

Interpretação Pop Vocal Feminina

'Halo', de Beyoncé

Interpretação Pop Vocal Masculina

'Make it Mine', de Jason Mraz

Interpretação Pop Vocal de Duo ou Grupo

'I Gotta a Feeling', de The Black Eyed Peas

Colaboração Pop Vocal

'Lucky', de Jason Mraz e Colbie Caillat

Interpretação Pop Instrumental

'Throw Down Your Heart', de Bela Fleck

Álbum Pop Instrumental

'Potato Hole', de Booker T. Jones

Álbum Pop Vocal

'The End', de The Black Eyed Peas

Gravação de Dance

'Poker Face', de Lady Gaga

Álbum de Dance/Eletrônica

'The Fame', de Lady Gaga

Álbum Vocal Pop Tradicional

'Michael Bublé Meets Madison Square Garde', de Michael Bublé

Interpretação Vocal de Rock solo

'Working on a Dream', de Bruce Springsteen

Interpretação Vocal de Rock Duo ou Grupo

'Use Somebody', de Kings of Leon

Interpretação de Hard Rock

'War Machine', de AC/DC

Interpretação de Metal

'Dissident Agressor', de Judas Priest

Interpretação de Rock Instrumental

'A Day in the Life', de Jeff Beck

Canção de Rock

'Use Somebody', de Kings of Leon

Álbum de Rock

'21st Century Breakdown', de Green Day

Álbum de Música Alternativa

'Wolfgang Amadeus Phoenix', de Phoenix

Interpretação Feminina de R&B

'Single Ladies', de Beyoncé

Interpretação Masculina de R&B

'Pretty Wings', de Maxwell

Interpretação de R&B de Duo ou Grupo

'Blame It', de Jamie Foxx & T-Pain

Interpretação de R&B Tradicional

'At Last', de Beyoncé

Interpretação Urbana/Alternativa

'Pearls', de India.Arieh & Dobet Gnahore

Canção de R&B

'Single Ladies (Put a Ring On It)', de Beyoncé

Álbum de R&B

'Blacksummers' Night', de Maxwell

Álbum de R&B contemporâneo

'I Am... Sasha Fierce', de Beyoncé

Canção de Rap

'Run this Town', de Jay-Z, Rihanna e Kanye West

Colaboração de Rap

'Run this Town', de Jay-Z, Rihanna e Kanye West

Álbum de Rap

'Relapse', de Eminem

Interpretação Feminina de Country

'White Hourse', de Taylor Swift

Interpretação Masculina de Country

'Sweet Thing', de Keith Urban

Canção de Country

'White Horse', de Taylor Swift

Álbum de Country

'Fearless', de Taylor Swift

Álbum de Latin Jazz

'Juntos para Siempre', de Bebo Valdés e Chucho Valdés

Álbum Pop Latino

'Sin Frenos', de Quinta Estación

Álbum de Rock Latino, Alternativo ou Urbano

'Los de atrás vienen conmigo', de Rua 13

Álbum de Tropical Latino

'Ciclos', de Luis Enrique

Álbum de Regional Mexicana

'Necesito de ti', de Vicente Fernández

Álbum Texano

'Borders y bailes', dos Texmaniacs

Álbum Texano: 'Borders y bailes', dos Texmaniacs

Álbum Nortista

'Tu noche con Los Tigres del Norte', dos Tigres do Norte

Álbum de Banda

'Tu esclavo y amo', de Lupillo Rivera

Álbum de Reggae

'Mind Controle - Acoustic', de Stephen Marley

Álbum compilatório de BSO

'Quem Quer Ser um Milionário?', de Vários Artistas

BSO original

'Up - Altas Aventuras', de Michael Giacchino

Canção composta para um filme

'Jai Ho', do filme 'Quem Quer Ser um Milionário?'

Composição Instrumental

'Married Life', do filme 'Up - Altas Aventuras', de Michael Giacchino

Álbum de Música Clássica

'MahlerSymphony N 8; Adágio From Symphony N 10', pela Orquestra Sinfônica de San Francisco, dirigida por Michael Tilson Thomas

Gravação de Ópera

'Billy Budd', de Britten, pela London Symphony Orchestra e sob a direção de Daniel Harding

Produtor do Ano

Brendan O'Brien (AC/DC, Pearl Jam, Bruce Springsteen etc)

Interpretação Vocal

Clássica'Verismo Arias', de Renée Fleming

Vídeo Musical

Curto'Boom Boom Pow', de The Black Eyed Peas

Vídeo Musical

Largo'The Beatles Love - All Together Now', de Vários Artistas