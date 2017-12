Confira a lista dos vencedores do prêmio APCA 2009

Os vencedores do prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte vão receber seu troféu no dia 6 de abril, no Teatro Sesc Pinheiros. Confira os eleitos em assembleia realizada na noite desta segunda-feira, 7, no Sindicato dos Jornalistas do Estado de S. Paulo, nas categorias: Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Música Erudita, Rádio, Teatro, Teatro Infantil e Televisão.

ARTES VISUAIS

Exposição Internacional - Virada Russa - CCBB

Exposição: Os Gêmeos (MAB-FAAP)

Obra Gráfica: Rico Lins (Instituto Tomie Ohtake)

Fotografia: Walker Evans (Masp)

Retrospectiva: Burle Marx 100 anos - A Permanência do Estável (MAM)

Revelação: Stephan Doitchsnoff (Masp)

Iniciativa Cultural: Museu Afrobrasil

Votaram: Emilia Okubo, João Spinelli, Rubens Fernandes Jr., Dalva de Abrantes, Enock Sacramento, Luiz Ernesto Machado Kawall, José Henrique Fabre Rolim.

CINEMA

Filme de Ficção: A Festa da Menina Morta

Documentário: Cidadão Boilesen

Diretora: Anna Muylaert (É Proibido Fumar)

Fotografia: Lula Carvalho (A Festa da Menina Morta)

Roteiro: Juventude (Domingos de Oliveira)

Ator: Gero Camilo (Hotel Atlântico)

Atriz: Glória Pires (É Proibido Fumar)

Votaram: Rubens Ewald Filho, Walter Cezar Addeo, Orlando Margarido, Neusa Barbosa e Luiz Carlos Merten

DANÇA

Pesquisa: Antônio Nóbrega (Naturalmente. Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira)

Elenco: Balé da Cidade de São Paulo

Percurso: Ballet Stagium (por haver modificado a história da dança no Brasil)

Iniciativa: site ConnectDance - jornalista Ana Francisca Ponzio

Criadora/Intérprete: Diane Ichimaru - Confraria da Dança (por "Adverso")

Formação e Criação: Key Zetta & Cia (pelo conjunto dos trabalhos em 2009)

Concepção: Luis Ferron (por Sapatos Brancos)

Votaram: Adriana Pavlova, Christine Greiner, Helena Katz e Ana Cristina Teixeira

LITERATURA

Romance: Rei do Cheiro de João Silvério Trevisan- Ed. Record

Ensaio/Crítica: Lições de Kafka - Modesto Carone, Cia. das Letras

Infanto Juvenil: Pivetin -Décio Teobaldo-Edições S.M.

Poesia: Entre Milênios - Haroldo de Campos, Ed.Perspectiva

Contos/Crônicas/Reportagens: Cine Privê - Antonio Carlos Viana, ed. Cia das Letras

Biografia/Auto-biografia: Cabeza de Vaca de Paulo Markun , Cia das Letras

Tradução: Poemas estalactites de Augusto Stramm, Tradução Augusto de Campos,

Perspectiva. Cia das Letras

Votaram: Dirce Lorimier Fernandes, Amilton Pinheiro, Sérgio Miguez, Ubiratan Brasil

MÚSICA POPULAR

Disco: Aline Calixto (sem título)

Cantora: Céu (pelo disco "Vacarosa")

Compositor: Lenine

Show: Ney Matogrosso (pelos trabalhos "Os Inclassificáveis" e "Beijo Bandido")

Grupo: Paralamas do Sucesso

Revelação: Maria Gadú

Homenagem póstuma: Zé Rodrix

Votaram: Ayrton Mugnaini Jr., José Norberto Flesch e Inês Fernandes Correia

MÚSICA ERUDITA

Grande Prêmio da Crítica:Heitor Villa-Lobos - Homenagem no cinquentenário da morte - in Memorian

Composição Vocal: Alelluia - Villani Cortês

Obra Experimental: Música sobre o filme: "Estudos sobre Paris" - Almeida Prado

Prêmio Especial pelo Conjunto da Carreira: Ernst Mahle (Mahle)

Votaram: José Roberto Trench, Roberto Farias, Sônia Pasquarelli, Camila Fresca

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica: Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, pelo livro: Ninguém faz Sucesso Sozinho

Prêmio Especial do Júri: Radar Cultura - Cultura Cultura AM

Humor: Galera Gol - Transamérica Pop

Programa Infantil: Rádio Pipoca, Rádio USP

Programa de Variedades - Rádio Sucupira - CBN

Internet - Garagem - ShowLivre.com

Revelação: Devaneio - Band News FM

Votaram: Marcos Ribeiro, Marcos Lauro, Cesário Oliveira e Sílvio Di Nardo

TEATRO

Autor: Fábio Mendes - The Cachorro Manco Show

Espetáculo - Memória da Cana, por Os Fofos Encenam

Atriz: Rosaly Papadopol - Hilda Hilst - O Espírito da Coisa

Ator: Elias Andreato - Doido

Diretor: Márcio Aurélio - Anatomia Frozen

Prêmio Especial: Oswaldo Mendes, pela pesquisa e autoria do livro "Bendito Maldito - Uma biografia de Plínio Marcos

Grande Prêmio da Crítica: Charles Moeller e Cláudio Botelho pela contribuição ao teatro musical brasileiro

Votaram: Afonso Gentil, Aguinaldo Ribeiro da Cunha, Antonio Sérgio Silva Paschoal, Edgar Olímpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Luiz Fernando Ramos, Mauro Fernando, Maria Lúcia Candeias, Michel Fernandes, Celso Curi.

TEATRO INFANTIL

Espetáculo: BUUU!!! A Casa do Bichão, do grupo As Meninas do Conto

Direção: Ilo Krugli, por O Mistério Do Fundo Do Pote Ou Como Nasceu A Fome

Texto: Com o Rei na Barriga, de Amauri Falseti

Figurino: J.C. Serroni e Telumi Helen, por Colecionador de Crepúsculos

Cenografia: Beto Andretta, por Filhotes da Amazônia

Música: André Abujamra, por A Bruxinha Atrapalhada

Prêmio Coletivo de Melhor Elenco: Cia. da Revista (Veridiana Toledo, Evandro Soldatelli, Daniela Cury, Júliana Bógus Saad, Velson D' Souza, Márcio Bueno Dias, Greta Antoine, Daniela Lobo), por A Odisseia de Arlequino

Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Fernanda Araújo

TELEVISÃO

Grande Prêmio da Crítica: Capitu (final de 2008)

Minissérie: Som & Fúria (TV Globo/02)

Ator: Felipe Camargo (Som & Fúria)

Atriz: Larissa Maciel (Maysa)

Apresentador: Thiago Leifert - (Globo Esporte/TV Globo)

Infantil: Peixonauta - Discovery Kids/TV Pinguim

Humor: Larica Total - (Canal Brasil)

VOTARAM: André Mermelstein, Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fernanda Teixeira.