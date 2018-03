Confira a lista dos vencedores do Oscar 2010 "Guerra ao Terror" foi o grande vencedor da noite, conquistando seis dos nove prêmios a que foi indicado e deixando ''Avatar'' para trás, com apenas três estatuetas. Kathryn Bigelow é a primeira mulher a ganhar o prêmio de direção na história do Oscar. Ela foi casada com James Cameron, o diretor de "Avatar", o que deixou a disputa ainda mais acirrada. Confira todos os vencedores