Confira a lista dos principais indicados ao Prêmio Jabuti 2009 A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os finalistas do 51º Prêmio Jabuti nesta quinta-feira, 20. Nesta primeira etapa do prêmio são divulgados os nomes de dez candidatos para cada uma das 21 categorias de 2009. A segunda fase vai ocorrer em 29 de setembro, com a relação dos três primeiros colocados em cada categoria. Na cerimônia de entrega, em 4 de novembro, serão conhecidos os vencedores dos prêmios de melhor livro de ficção e não-ficção do ano. Confira os indicados nas principais categorias do prêmio (todos os indicados podem ser vistos no site da CBL):