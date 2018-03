Confira a lista dos indicados ao prêmio Emmy 2008

A atriz Kristin Chenoweth, da série Pushing Daisies, e o ator Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother, apresentaram nesta quinta-feira, 17, os indicados ao Emmy 2008, prêmio máximo da TV americana. A comédia 30 Rock e o drama Mad Men foram as séries com o maior número de nomeações, com 17 e 16 candidaturas respectivamente. A entrega dos troféus será em 21 de setembro no Teatro Nokia de Los Angeles e comemorará o 60.º aniversário da entrega dos prêmios. O presidente da Academia de Artes e Ciências de Televisão, John Shaffner, também participou da cerimônia de indicações. Confira abaixo a lista dos principais nomeados (para lista completa, clique aqui - em inglês-). Melhor Série Dramática - Boston Legal - Damages - Dexter - House - Lost - Mad Men Melhor Série de Comédia - Curb Your Enthusiasm - Entourage - The Office - 30 Rock - Two and a Half Men Melhor Minissérie - The Andromeda Strain - Cranford - John Adams - Tin Man Melhor filme feito para televisão - Bernard and Doris - Extras: The Extra Special Series Finale - The Memory Keeper's Daughter - A Raisin in the Sun - Recount Melhor Ator de Série Dramática - James Spader, de Boston Legal - Bryan Cranston, de Breaking Bad - Michael C. Hall, de Dexter - Hugh Laurie, de House - Gabriel Byrne, de Em Terapia - Jon Hamm, de Mad Men Melhor Atriz de Série Dramática - Sally Field, de Brothers & Sisters - Kyra Sedgwick, de The Closer - Glenn Close, de Damages - Mariska Hargitay, de Law & Order: Special Victims Unit - Holly Hunter, de Saving Grace Melhor Ator Coadjuvante de Série Dramática - William Shatner, de Boston Legal - Ted Danson, de Damages - Zeljko Ivanek, de Damages - Michael Emerson, de Lost - John Slattery, de Mad Men Melhor Atriz Coadjuvante de Série Dramática - Candice Bergen, de Boston Legal - Rachel Griffiths, de Brothers & Sisters - Chandra Wilson, de Grey's Anatomy - Sandra Oh, de Grey's Anatomy - Dianne Wiest, de Em Terapia Melhor Ator de Série de Comédia - Tony Shalhoub, de Monk - Steve Carell, de The Office - Lee Pace, de Pushing Daisies - Alec Baldwin, de 30 Rock - Charlie Sheen, de Two and a Half Men Melhor Atriz de Série de Comédia - Julia Louis-Dreyfus, de The New Adventures of Old Christine - Christina Applegate, de Samantha Who? - Tina Fey, de 30 Rock - América Ferrera, de Betty, a Feia - Mary-Louise Parker, de Weeds Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia - Jeremy Piven, de Entourage - Kevin Dillon, de Entourage - Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother - Rainn Wilson, de The Office - Jon Cryer, de Two and a Half Men Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia - Kristin Chenoweth, de Pushing Daisies - Jean Smart, de Samantha Who? - Amy Poehler, de Saturday Night Live - Holland Taylor, de Two and a Half Men - Vanessa Williams, de Betty, a Feia Melhor Ator de Minissérie ou Filme - Ralph Fiennes, de Bernard and Doris - Ricky Gervais, de Extras: The Extra Special Series Finale - Paul Giamatti, de John Adams - Kevin Spacey, de Recount - Tom Wilkinson, de Recount Melhor Atriz de Minissérie ou Filme - Catherine Keener, de An American Crime - Susan Sarandon, de Bernard and Doris - Judi Dench, de Cranford - Laura Linney, de John Adams - Phylicia Rashad, de A Raisin in the Sun Melhor Ator Coadjuvante de Minissérie ou Filme - David Morse, de John Adams - Stephen Dillane, de John Adams - Tom Wilkinson, de John Adams - Denis Leary, de Recount - Bob Balaban, de Recount Atriz Coadjuvante de Minissérie ou Filme - Eileen Atkins, de Cranford - Ashley Jensen, de Extras: The Extra Special Series Finale - Alfre Woodard, de Pictures of Hollis Woods - Audra McDonald, de A Raisin in the Sun - Laura Dern, de Recount