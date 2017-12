Confira a lista dos dez finalistas do prêmio Jabuti de literatura

Os dez primeiros colocados das 20 categorias do Prêmio Jabuti, o mais longevo e um dos mais importantes da literatura brasileira, foram divulgados nesta terça, 19, pela Câmara Brasileira do Livro. Entre os concorrentes da principal categoria, de Melhor Romance, estão Pelo Fundo da Agulha, de Antonio Torres (Ed. Record); Vista Parcial da Noite (Ed. Record), de Luiz Ruffato; Os Vendilhões do Templo (cia. Das Letras), de Moacyr Scliar e A Décima Segunda Noite (Objetiva), de Luis Fernando Verissimo, Bóris e Dóris (Record), de Luiz Vilela. Na categoria poesia disputam o Jabuti A Imitação do Amanhecer (Globo), de Bruno Tolentino; Cântico Para Soraya (Girafa), de Neide Archanjo; Cantigas do Falso Alfonso El Sabio (Ateliê), de Affonso Ávila; Memórias Inventadas - A Segunda Infância (Planeta), de Manoel de Barros. Esta 49.ª edição volta a surpreender com a indicação ao prêmio de escritores já mortos, como Manuel Bandeira (1886-1968), cujo livro Crônicas da Província do Brasil (Cosac Naify Edições Ltda.) compete na categoria Melhor Livro de Contos e Crônicas, com Resmungos (Imprensa Oficial), de Ferreira Gullar; Contos de Pedro (Cia das Letras), de Rubens Figueiredo e Ela e Outras Mulheres (Cia das Letras), de Rubens Fonseca. A festa de premiação do Jabuti ocorre em 31 de outubro, na Sala São Paulo da Estação Júlio Prestes. Confira a lista completa dos candidatos Melhor Romance 1ª Fase - Finalistas 1º Pelo Fundo da Agulha Antonio Torres Editora Record 2º Desengano Carlos Nascimento Silva Agir Editora Ltda 3º Mãos de Cavalo Daniel Galera Companhia das Letras 4º Vista Parcial da Noite Luiz Ruffato Editora Record 5º Os Vendilhões do Templo Moacyr Scliar Companhia das Letras 6º A Décima Segunda Noite Luis Fernando Verissimo Objetiva 7º Música Perdida Luiz Antonio de Assis Brasil L&pm Editores 8º O Segundo Tempo Michel Laub Companhia das Letras 9º A Confissão Flávio Carneiro Editora Rocco Ltda 10º Bóris e Dóris Luiz Vilela Editora Record Melhor Livro de Poesia 1ª Fase - Finalistas 1º A Imitação do Amanhecer Bruno Tolentino Editora Globo 2º Cântico Para Soraya Neide Archanjo a Girafa Editora Ltda. 3º Cantigas do Falso Alfonso El Sabio Affonso Ávila Ateliê Editorial Ltda. Epp 4º Memórias Inventadas - A Segunda Infância Manoel de Barros Planeta do Brasil 5º Meridiano Celeste Marco Lucchesi Editora Record 6º Raro Mar Armando Freitas Filho Companhia das Letras 7º Livramento Flávio Moreira da Costa Agir Editora Ltda 8º no Jardim de Inverno Armindo Branco Mendes Cadaxa Armindo Branco Mendes Cadaxa 9º O Exílio de Polifemo Fernando Antônio Dusi Rocha Fernando Antônio Dusi Rocha Cantiga de Amor Irrespondido Pedro Costa Editora Arx 10º Estradas do Tempo Fulvia Moretto Fulvia Moretto Melhor Livro de Contos e Crônicas 1ª Fase - Finalistas 1º Resmungos Ferreira Gullar Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 2º Contos de Pedro Rubens Figueiredo Companhia das Letras 3º A Casa da Minha Vó e Outros Contos Exóticos Artur Oscar Lopes Artur Oscar Lopes Crônicas da Província do Brasil Manuel Bandeira Cosac Naify Edições Ltda. 4º Remembranças da Menina de Rua Morta Valêncio Xavier Companhia das Letras 5º A Coleira no Pescoço Menalton Braff Editora Bertrand Brasil Ltda 6º Sem Medo de Voar Padre Beto (Roberto Francisco Daniel) Ampub Comercial Ltda. 7º O Volume do Silêncio João Anzanello Carrascoza Cosac Naify Edições Ltda. 8º O Senhor das Horas Autran Dourado Editora Rocco Ltda. 9º Logo Tu Repousarás Também Charles Kiefer Editora Record Cartas de Viagem e Outras Crônicas Campos de Carvalho (Representado Por D. Ligia Rosa de Carvalho) Editora José Olympio Ltda. 10º Ela e Outras Mulheres Rubens Fonseca Companhia das Letras Melhor Livro Infantil 1ª Fase - Finalistas 1º Lampião e Lancelote Fernando Vilela Cosac Naify Edições Ltda. 2º A Menina do Fio Stela Barbieri Girafinha 3º Felpo Filva Eva Furnari Editora Moderna Ltda 4º João Por Um Fio Roger Mello Companhia das Letras 5º Lápis Encantado Leonardo Antunes Cunha (Leo Cunha) Editora Ftd S/a 6º O Menino da Lua Ziraldo Melhoramentos 7º O Livro dos Pontos de Vista Ricardo Azevedo Editora Atica Sa 8º Tot Marcelo Xavier Saraiva S/a Livreiros Editores 9º Todas As Coisas Querem Ser Outras Coisas Leticia Wierczchowski Record 10º Desertos Roger Mello e Roseana Murray Objetiva Melhor Livro Juvenil 1ª Fase - Finalistas 1º Adeus Conto de Fadas Leonardo Brasiliense Leonardo Brasiliense 2º Ciumento de Carteirinha Moacyr Scliar Editora Atica S/A 3º Antes do Depois Bartolomeu Campos de Queirós Manati Produções Editoriais Ltda. 4º Aleijado Luiz Antonio Aguiar Editora Atica S/A 5º A Cabeleira de Berenice Leusa Araujo Edições SM Ltda 6º O Melhor Time do Mundo Jorge Viveiros de Castro Cosac Naify Edições Ltda. Alice no Espelho Laura Bergallo Laura Bergallo 7º Aula de Inglês Lygia Bojunga Editora Casa Lygia Bojunga Ltda. 8º Meninas Inventadas Ana Letícia Leal Bom Texto Editora e Produtora de Arte Ltda. 9º A Verdadeira História de Bimba, O Bambambã do Colégio Ricardo Hofstetter Editora Rocco Ltda. 10º Gotham Sampa City Eduardo Zugaib Melhoramentos Melhor tradução 1ª fase - Finalistas 1º O Terceiro Livro dos Fatos e Ditos Heróicos do Bom Pantagruel Élide Valarini Oliver Editora da Unicamp 2º Indícios Flutuantes (poemas) / Marina Tsvetáieva Aurora Fornoni Bernardini Martins Editora Livraria Ltda. 3º Passagens - Walter Benjamin Willi Bole (ORG.) Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 4º Falo no Jardim: Priapéia Grega, Priapéia Latina João Angelo Oliva Neto Editora da Unicamp 5º Estico de Plauto Isabella Tardin Cardoso Editora da Unicamp 6º O Cavalo Perdido e Outras Histórias Davi Arrigucci Jr. Cosac Naify Edições Ltda. 7º Os Poemas Suspensos Alberto Mussa Editora Record 8º Xenofanias: Releitura de Xenófanes Trajano Vieira Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 9º O Véu de Ísis Mariana Sérvulo Ajeas Edições Loyola 10º Alguns Poemas - Emily Dickinson José Lira Editora iluminuras Ltda. Melhor livro de arquitetura e urbanismo, fotografia, comunicação e artes 1ª fase - finalistas 1º O Design Gráfico Brasileiro: Anos 60 Chico Homem De Melo Cosac Naify Edições Ltda. 2º Iberê Camargo - Catálogo Raisonné - Vol. 1 Gravuras Mônica Zielinsky Cosac Naify Edições Ltda. 3º Ecossistemas do Brasil Luiz Claudio Marigo Metalivros (Metavídeo SP Produção e Comunicação LT 4º Lina Bo Bardi - Sutis Substâncias da Arquitetura Olivia de Oliveira Romano Guerra Editora Ltda 5º Calder no Brasil Roberta Saraiva Cosac Naify Edições Ltda. 6º Frans Post (1612-1680) Obra Completa Bia E Pedro Corrêa do Lago Capivara Editora 7º Textos do Trópico de Capricórnio Aracy A. Amaral Editora 34 8º A Utopia no Cinema Brasileiro: Matrizes, Nostalgia, Distopias Lúcia Nagib Cosac Naify Edições Ltda. 9º De Beco A Avenida: A História da Rua São Luiz José Eduardo de Assis Lefèvre Editora da Universidade de São Paulo 10º A Talha Neoclássica na Bahia Luiz Alberto Ribeiro Freire 3 - Melhor Livro de Teoria/Crítica Literária 1ª Fase - Finalistas 1º História, Ficção e Literatura Luiz Costa Lima Companhia das Letras 2º Bilac, O Jornalista (Vol. 1, 2 e 3) Antonio Dimas (Ed.) Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 3º As Raízes e o Labirinto da América Latina Silviano Santiago Editora Rocco 4º Poéticas da Transgressão: Vanguarda e Cultura Popular nos Anos 20 na América Latina Viviana Gelado Viviana Gelado 5º Passos de Drummond Alcides Villaça Cosac Naify Edições Ltda. 6º Por Minha Letra e Sinal: Documentos do Ouro do Século XVII Heitor Megale Ateliê Editorial Ltda. Epp 7º Ora (Direis) Puxar Conversa! Silviano Santiago Editora UFMG 8º A Hélade e o Subúrbio: Confrontos Literários na Belle Époque Carioca Maurício Silva Editora da Universidade de São Paulo 9º Literatura e Dissidência Política Letícia Malard Letícia Malard 10º Ritos da Paixão em Lavoura Arcaica André Luis Rodrigues Editora da Universidade de São Paulo Melhor Projeto Gráfico 1ª Fase - Finalistas 1º Arquivinho de Otto Lara Resende Mariana Lara Bem-Te-VI Produções Literárias Ltda 2º MAM na Oca - Arte Brasileira do Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo Carlito Carvalhosa, Martha Tadaieski, Ana Basaglia Luiz Carlos C G Carvalhosa 3º Margaret Mee Pvdi Artepadilla 4º Encourados - Inventário Fotográfico, Investigação Sonora e Registros Escritos Sobre o Vaqueiro e a Lida com o Gado Ricardo Luiz Gouveia de Melo Adriana Pimentel Victor 5º Coleção Ponta-De-Lança Rico Lins Língua Geral Livros Ltda. 6º o Banqueiro do Sertão Laura Daviña Editora Mameluco 7º Coleção Itaú Contemporâneo. Arte no Brasil 1981 - 2006 Yoshiharu Arakaki Instituto Itaú Cultural 8º Grande Sertão: Veredas Bia Lessa / Leila Name Editora Nova Fronteira Procel nas Escolas - A Natureza da Paisagem Liliana Neves Cordeiro de Mello Cima - Centro de Cultura, Informação e Meio Ambien 9º Jogos e Brincadeiras do Povo Kalapalo Sesc SP Eron Silva Sesc SP 10º Café - Um Grão de História Vito D´alessio Neto Dialeto Latin American Documentary Ltda Melhor Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil 1ª Fase - Finalistas 1º Lampião e Lancelote Fernando Vilela Cosac Naify Edições Ltda. 2º João Por Um Fio Roger Mello Companhia das Letras 3º O Aprendiz de Feiticeiro Nelson Cruz Cosac Naify Edições Ltda. 4º Ponto a Ponto Christine Rohrig Companhia das Letras 5º Tuik, O Amigo Imaginário Mateus Rios Saraiva S/a Livreiros Editores 6º Pequeno Dicionário Poético-Humorístico Ilustrado Elisabeth Teixeira Paulinas 7º Felpo Filva Eva Furnari Editora Moderna Ltda 8º O Que Num Livro Fernando Vilela Editora Dcl - Difusão Cultural do Livro 8º O Menino, O Cachorro Mariana Massarani Manati Produções Editoriais Ltda. 9º Contos de Grimm - Branca de Neve e Rosa Vermelha e Outras Histórias Suppa Editora Manole Ltda 10º Cores das Cores Marcelo Cipis Cosac Naify Edições Ltda. Melhor Livro de Ciências Exatas, Tecnologia e Informática 1ª Fase - Finalistas 1º Física Moderna Francisco Caruso Neto e Vitor Oguri Elsevier Editora Ltda 2º Lógica Para Computação Flávio Soares Corrêa da Silva, Marcelo Finger e Ana Cristina Vieira de Melo Thomson Learning Edições Ltda 3º Acústica Aplicada Ao Controle de Ruído Sylvio Reynaldo Bistafa Editora Edgard Blücher Ltda. 4º Computabilidade, Funções Computáveis, Lógica e Os Fundamentos da Matemática Walter Carnielli Fundação Editora da Unesp 5º Análise de Dados Categarizados Carlos Daniel Paulino e Julio da Motta Singer Editora Edgard Blücher Ltda. 6º Química das Sensações Carolina Godinho Retondo e Pedro Faria Editora Átomo Ltda 7º Otimização Linear Nelson Maculan e Marcia H. Costa Fampa Editora Universidade de Brasília 8º Introdução À Mecânica Clássica Artur O. Lopes Editora da Universidade de São Paulo 9º As Origens do Museu Paraense Emílio Goeldi - Aspectos Históricos e Iconográficos (1860-1921) Luís Carlos Bassalo Crispino Editora Paka-Tatu 10º Fenômenos de Transporte Para Engenharia Washington Braga Filho Ltc-Livros Técnicos e Cientificos Editora S/A Melhor Livro de Educação, Psicologia e Psicanálise 1ª Fase - Finalistas 1º Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas Yves de La Taille Artmed Editora S/a 2º Cultura Solidária em Cooperativas: Projetos Coletivos de Mudança de Vida Paulo de Salles Oliveira Editora da Universidade de São Paulo 3º Filhos Crescidos, Pais Enlouquecidos Maurício de Souza Lima Editora Landscape 4º Arte, Dor: Inquietudes Entre Estética e Psicanálise João A. Frayze-Pereira Ateliê Editorial Ltda. Epp 5º Dependência, Compulsão e Impulsividade Analice Gigliotti / Angela Guimarães Editora Rubio Ltda. 6º A Paixão do Negativo - Lacan e a Dialética Vladimir Pinheiro Safatle Fundação Editora da Unesp 7º Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais Marleth Silva Record 8º Traço, Letra, Escrita - Freud, Derrida, Lacan Claudia de Moraes Rego 7letras 9º Esperança Equilibrista: Cartografias de Sujeitos em Sofrimento Psiquico Bernadete Maria Dalmolin Editora Fiocruz 10º Arquivos do Mal-Estar e da Resistência Joel Birman Record Melhor Livro de Reportagem 1ª Fase - Finalistas 1º Políticos do Brasil Fernando Rodrigues Publifolha - Divisão de Publicações da Empresa Fol 2º O Nome da Morte Klester Cavalcanti Planeta do Brasil 3º A Lei da Selva Hugo Studart Geração Editorial 4º A Vida Que Ninguém Vê Eliane Brum Arquipélago Editorial 5º Rua do Ouvidor 110: Uma História da Livraria José Olympio Lucila Soares Editora José Olympio Ltda. 6º A República Negra - Histórias de Um Repórter Sobre As Tropas no Haiti Luis Kawaguti Editora Globo S/A 7º O Súdito (Banzai, Massateru!) Jorge J. Okubaro Editora Terceiro Nome Ltda. 8º O Rastro da Bruxa: História da Aviação Comercial Brasileira no Século XX Através de Seus Acidentes Carlos Ari César Germano da Silva Editora Universitária da Pucrs - Edipucrs 9º Pela Democracia, Contra o Arbítrio: A Oposição Democrática, Do Golpe de 1964 À Campanha das Diretas Já Flamarion Maués e Zilah Wendel Abramo Editora Fundação Perseu Abramo 10º Entre Aspas: Diálogos Contemporâneos Fernando Eichenberg Editora Globo Melhor Livro Didático e Paradidático de Ensino Fundamental ou Médio 1ª Fase - Finalistas 1º África e Brasil Africano Mariana de Mello e Souza Editora Atica S/A 2º Procel nas Escolas - A Natureza da Paisagem Marcos Didonet-Walkiria Barbosa-Vilma Lustosa-Iafa Britz Cima - Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente 3º História Texto e Contexto Roberto Catelli Junior Editora Scipione S/A 4º Como Fazíamos Sem... Bárbara Soalheiro Editora Original Ltda (Panda Books) 5º Pintura Aventura Katia Canton Editora Dcl - Difusão Cultural do Livro 6º O Discreto Charme das Partículas Elementares Maria Cristina Batoni Abdalla Fundação Editora da Unesp 7º Panorama Brasil Susanna Florissi - Harumi de Ponce - Silvia Burim Editora Galpão 8º História Geral e do Brasil José Alves de Freitas Neto/Célio Ricardo Tasinafo Editora Harbra Ltda. 9º El Arte de Leer Español Terumi Koto Bonnet Villalba e Deise Cristina de Lima Picanço Base Editora e Gerenciamento Pedagógico Ltda. 10º Educação Infantil e Percepção Matemática Sergio Lorenzato Editora Autores Associados Ltda Melhor Livro de Economia, Administração, Negócios 1ª Fase - Finalistas 1º Economia da Inovação Tecnológica Victor Pelaez & Tamás Szmrecsányi Aderaldo & Rothschild Editores Ltda 2º Celso Furtado e o Século XXI Fernando José Cardim de Carvalho, João Saboia Editora Manole Ltda 3º Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável Ana Carla Fonseca Reis Editora Manole Ltda 4º Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental: Desafios e Perspectivas Para As Organizações Alcir Vilela Júnior, Jacques Demajorovic (Orgs) Editora Senac São Paulo 5º Para Mudar o Futuro: Mudanças Climáticas, Políticas Públicas e Estratégias Empresariais Jacques Marcovitch Editora da Universidade de São Paulo 6º Ética e Economia Marcos Fernandes Gonçalves da Silva Elsevier Editora Ltda 7º Por Que o Brasil Não É Um País de Alto Crescimento? João Paulo dos Reis Velloso (Organizador) Editora José Olympio Ltda. 8º Desemprego: Trajetórias, Identidades, Mobilizações Nadya Araujo Guimarães, Helena Hirata (Orgs.) Editora Senac São Paulo 9º Gestão de Investimentos e Geração de Valor Pearson Education do Brasil Ltda Pearson Education do Brasil Ltda 10º Capitalismo Versus Sustentabilidade: O Desafio de Uma Nova Ética Ambiental Mauro Martini de Melo Editora da Universidade Federal de Santa Catarina Melhor Livro de Direito 1ª Fase - Finalistas 1º Curso de História do Direito José Reinaldo de Lima Lopes, Rafael Mafei Rabelo Queiroz, Thiago dos Santos Acca Editora Método 2º Coleção Professor Gilmar Mendes André Ramos Tavares (Vol. 1), Dimitri Dimoulis (Vol. 2) E Paulo Ferreira da Cunha (Vol. 3) Editora Método 3º Entre a Dúvida e o Dogma: Liberdade de Cátedra e Universidades Confessionais no Brasil Debora Diniz Debora Diniz 4º Direito Informal e Criminalidade: Os Códigos do Cárcere e do Tráfico Roberto Barbato Júnior Millennium Editora Ltda 5º Coleção Professor Arruda Alvim Sérgio Shimura (Vol 1), Leonardo Ferres da Silva Ribeiro (Vol. 2), Daniel M. Boulos (Vol. 3) e Ricardo de Barros Leonel (Vol. 4) Editora Método 6º Processo e Constituição - Estudos em Homenagem Ao Professor José Carlos Barbosa Moreira Coord.: Luiz Fux, Nelson Nery Jr. E Teresa Arruda Alvim Wambier Editora Revista dos Tribunais Ltda 7º Direito Econômico - Do Direito Nacional ao Direito Supranacional Fernando Herren Aguillar Fernando Herren Aguillar 8º Curso de Processo Civil V. 1 - Teoria Geral do Processo Luiz Guilherme Marinoni Editora Revista dos Tribunais Ltda 9º Entre Têmis e Leviatã: Uma Relação Difícil Marcelo Neves Livraria Martins Fontes Editora Ltda. 10º Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência Coord.: Luiz Alberto David Araujo Editora Revista dos Tribunais Ltda Melhor Livro de Biografia 1ª Fase - Finalistas 1º Anita Malfatti - Biografia e Estudo da Obra Marta Rossetti Batista Editora 34 2º O Inimigo do Rei: Uma Biografia de José de Alencar ou a Mirabolante Aventura de Um Romancista Que Colecionava Desafetos, Azucrinava D. Pedro II e Acabou Inventando o Brasil Lira Neto Editora Globo 3º D. Pedro I Isabel Lustosa Companhia das Letras 4º A Arte da Política: A História Que Vivi Fernando Henrique Cardoso Record 5º O Banqueiro do Sertão Jorge Caldeira Editora Mameluco 6º Renée Lefèvre Enock Sacramento Enock Sacramento 7º Minhas Duas Estrelas: Uma Vida com Meus Pais Dalva de Oliveira e Herivelto Martins Pery Ribeiro e Ana Duarte Editora Globo 8º Nassau Evaldo Cabral de Mello Companhia das Letras 9º A Trajetória de Octavio Frias de Oliveira Engel Paschoal (Engelber Adair Paschoal) Engel Paschoal (Engelber Adair Paschoal) 10º Paulo Freire: Uma História de Vida Ana Maria Araújo Freire Villa das Letras Editora Melhor Capa 1ª Fase - Finalistas 1º Cidades Reveladas Bei Editora Bei Editora 2º Lampião e Lancelote Luciana Facchini Cosac Naify Edições Ltda. 3º Príncipe de Asturias Clero Ferreira de Morais Junior Magma Cultural e Editora Ltda 4º 50 Poemas Escolhidos Pelo Autor Elaine Ramos Cosac Naify Edições Ltda. 4º A Questão da Religião em Auguste Comte Anderson Guapo Barroso Eduel-Editora da Universidade Estadual de Londrina 5º Ellen Lupton Elaine Ramos e Flávia Castanheira Cosac Naify Edições Ltda. 6º Rosa Kliass: Desenhando Paisagens, Moldando Uma Profissão Vera Severo Editora Senac São Paulo 7º Ferdydurke Elisa Cardoso Companhia das Letras 8º Senhor Escuridão Paulo Caetano Editora Bertrand Brasil Ltda 9º Emergências Clínicas Claudio Bernard Andréa Editora Rubio Ltda. 10º Mala na Mão & Asas Pretas Raul Loureiro e Claudia Warrak Editora Globo Melhor Livro de Ciências Naturais e Ciências da Saúde 1ª Fase - Finalistas 1º Tratado de Clínica Médica Antonio Carlos Lopes Editora Roca Ltda 2º Manual de Exames Complementares em Neurologia Eduardo Genaro Mutarelli Sarvier Editora de Livros Médicos Ltda. 3º Pronto Socorro Herlon Saraiva Martins; Maria Cecília de Toledo Damasceno; Soraia Barakat Awada Editora Manole Ltda 4º Condutas de Urgência em Pediatria Arnaldo Prata Barbosa; Cláudio D´elia Editora Atheneu 5º Tratado de Animais Selvagens - Medicina Veterinária Zalmir S. Cubas; Jean C.R.Silva; José Luiz Catão-Dias Editora Roca Ltda 6º Demência: Abordagem Multidisciplinar Leonardo Caixeta Editora Atheneu 7º Ecossistemas do Brasil Aziz Nacib Ab´sáber e Luiz Claudio Marigo Metalivros (Metavídeo Sp Produção e Comunicação Ltda 8º Células-Tronco: Uma Nova Fronteira da Medicina Marco Antonio Zago; Dimas Tadeu Covas Editora Atheneu 9º Espécies Arbóreas Brasileiras Paulo Ernani Ramalho Carvalho Embrapa Informação Tecnológica 10º Dor - Manual Para o Clínico Manoel Jacobsen Teixeira Editora Atheneu Melhor Livro de Ciências Humanas 1ª Fase - Finalistas 1º Latinoamericana: Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe Ivana Jinkings / Emir Sader Boitempo Editorial 2º Arquitetura e Trabalho Livre Sérgio Ferro Cosac Naify Edições Ltda. 3º O Silêncio dos Intelectuais Adauto Novais Companhia das Letras 4º O Sol e a Sombra Laura de Mello e Souza Companhia das Letras 5º O Posto do Homem no Cosmos Helio Jaguaribe Editora Paz e Terra 6º Discretas Esperanças - Reflexões Filosóficas Sobre o Mundo Contemporâneo Olgária Matos Nova Alexandria 7º Passagens Willi Bolle (Organizador) / (Walter Benjamin-Autor) Editora Ufmg 8º A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização Carlos Walter Porto-Gonçalves Record 9º Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005 Beto Ricardo e Fany Ricardo Instituto Socioambiental 10º Tecnociências e Humanidades - Volume 2: Novos Paradigmas, Velhas Questões - A Ruptura do Determinismo, Incerteza e Pós-Modernismo Luiz Pinguelli Rosa Editora Paz e Terra