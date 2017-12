Confira a lista de vencedores do 58.º Emmy A cerimônia de premiação do 58.º Emmy, considerado o Oscar da televisão, foi apresentada por Conan O´Brien e aconteceu neste domingo, em Los Angeles, nos EUA. Confira a lista dos vencedores do 58.º Emmy Awards: Melhor Comédia THE OFFICE Melhor Drama 24 HORAS Melhor Minissérie ELIZABETH I Melhor Reality THE AMAZING RACE Melhor Ator em Comédia MONK - TONY SHALHOUB COMO ADRIAN MONK Melhor Ator em Drama 24 HORAS - KIEFER SUTHERLAND COMO JACK BAUER Melhor Atriz em Comédia THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE - JULIA LOUIS-DREYFUS COMO CHRISTINE CAMPBELL Melhor Atriz em Drama LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT - MARISKA HARGITAY COMO DETETIVE OLIVIA BENSON Melhor Ator Coadjuvante em Comédia ENTOURAGE - JEREMY PIVEN COMO ARI GOLD Melhor Ator Coadjuvante em Drama THE WEST WING - ALAN ALDA COMO ARNOLD VINICK Melhor Atriz Coadjuvante em Comédia WILL & GRACE - MEGAN MULLALLY COMO KAREN Melhor Atriz Coadjuvante em Drama HUFF - BLYTHE DANNER COMO IZZY HUFFSTODT Anfitrião de programa musical ou de variedades BARRY MANILOW - BARRY MANILOW: MUSIC AND PASSION, PBS Direção de drama 24 HORAS Direção de comédia MY NAME IS EARL: PILOT Direção de minissérie ou filme para TV ELIZABETH I Direção de programa musical ou de variedades 78TH ANNUAL ACADEMY AWARDS Roteiro de drama OS SOPRANOS Libreto de comédia MY NAME IS EARL Roteiro de minissérie ou filme para TV THE GIRL IN THE CAFE Roteiro de programa musical ou de variedades THE DAILY SHOW WITH JON STEWART Ator convidado, comédia Lelie Jordan - Will & Grace Ator convidado, drama CHRISTIAN CLEMENSON, BOSTON LEGAL Atriz convidada, comédia CLORIS LEACHMAN - MALCOLM IN THE MIDDLE Atriz convidada, drama PATRICIA CLARKSON, SIX FEET UNDER