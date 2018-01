Confira a lista de obras de Sydney Sheldon Sydney Sheldon era autor de uma editora só aqui no Brasil, a Record, que publicou em janeiro de 1975, O Outro Lado da Meia-Noite, que vendeu mais de 200 mil exemplares, sendo um dos livros mais vendidos do autor por aqui. Este não foi o primeiro, mas o segundo livro de Sheldon, que foi publicado nos Estados Unidos em 1974 e liderou a lista dos mais vendidos do The New York Times por 52 semanas. Mais tarde, em 1977, o romance foi adaptado para o cinema, em filme estrelado por Susan Sarandon e dirigido por Charles Jarrott. O primeiro romance de Sydney Sheldon A Outra Face, originalmente publicado em 1969 (no Brasil, também em 1975), ganhou destaque ao receber o Edgar Allan Poe, principal prêmio da literatura policial e de mistério, abrindo caminho para sua carreira de autor best seller. Confira a lista dos livros disponíveis e o número de exemplares vendidos de cada um: 2005 - O Outro Lado de Mim - 29.849 2004 - Quem Tem Medo do Escuro - 148.318 2000 - O Céu Está Caindo - 151.489 1998 - Conte-me Seus Sonhos - 156.553 1997 - O Plano Perfeito - 145.430 1995 - O Fantasma da Meia-noite - 80.522 1995 - O Estrangulador - 92.791 1995 - O Ditador - 73.576 1995 - Os Doze Mandamentos - 52.966 1995 - Manhã, Tarde, Noite - 176.866 1994 - Corrida pela Herança - 122.657 1994 - A Perseguição - 126.298 1994 - Nada Dura Para Sempre - 172.645 1992 - Escrito nas Estrelas - 134.968 1991 - Juízo Final - 129.400 1990 - Lembranças da Meia-noite - 152.647 1988 - As Areias do Tempo - 201.818 1987 - Um Capricho dos Deuses - 182.893 1985 - Se Houver Amanhã - 269.855 1982 - O Reverso da Medalha - 130.301 1980 - A Ira dos Anjos - 159.242 1978 - Um Estranho no Espelho - 254.444 1978 - A Herdeira - 152.774 1975 - O Outro Lado da Meia-noite - 200.844 1975 - A Outra Face - 272.690